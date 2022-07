Trois conseils de plomberie pour votre maison – Shaw Local

La plomberie de votre maison est l’un de ses systèmes les plus cruciaux.

Lorsque vous considérez tous vos éviers, toilettes, douches et baignoires, machines à laver et systèmes extérieurs, des problèmes tels que des fuites, des drains bouchés ou une faible pression d’eau ne demandent généralement qu’à se produire.

Si et quand l’un de ces problèmes se produit, les réparer peut être coûteux si vous ne les résolvez pas rapidement et correctement. Pour que le système de plomberie de votre maison fonctionne efficacement, voici quelques éléments généraux à prendre en compte.

N’ignorez pas les fuites

Avez-vous déjà remarqué un goutte-à-goutte constant dans l’un de vos robinets, douches ou baignoires ? C’est le bruit de l’argent qui coule à l’eau. Au fil du temps, cette petite fuite apparemment inoffensive peut entraîner des problèmes beaucoup plus importants, dont le moindre augmentera presque certainement votre facture d’eau et pourrait également affecter la pression de l’eau de votre maison. Alors, assurez-vous de traiter ces fuites, gouttes ou toilettes en cours d’exécution dès que possible.

Préparez les bons outils

La sagesse classique dit d’essayer d’investir dans des outils avant de penser en avoir besoin. De cette façon, ils sont disponibles et prêts le moment venu. Cela s’applique également à la plomberie. L’un des outils les meilleurs et les plus simples à posséder est un piston de qualité. Cet article est souvent pris pour acquis, mais il est idéal pour nettoyer les toilettes, les éviers et les drains bouchés. Cela peut être d’une grande aide pour éviter de futurs problèmes.

La même idée vaut pour un bon aspirateur d’atelier sec et humide. Contrairement à la plupart des aspirateurs ordinaires, les aspirateurs d’atelier sont conçus pour traiter de grandes quantités d’eau et de débris. Leur aspiration puissante les rend parfaits pour déloger les éviers et les drains obstrués par de petits objets (comme une brosse à dents ou des bijoux), et pour nettoyer rapidement les fuites ou déversements importants. D’autres outils importants à toujours avoir sous la main sont les clés de plombier, le ruban de plombier et les serpents de vidange. Avoir des articles comme ceux-ci vous permettra d’assurer l’entretien de base de la plomberie à la maison.

Ne rien trop serrer

Bien qu’il puisse être tentant de serrer les choses aussi fermement que possible, ne le faites pas !

Si vous serrez ou remplacez des tuyaux ou des raccords, faites très attention à ne pas trop serrer les raccords, en particulier sur les tuyaux en cuivre ou en métal. Cela peut affaiblir les connexions et même casser les boulons, ce qui entraînera des joints non scellés qui fuiront ou se briseront complètement. Dans la plupart des cas, un simple serrage à la main plus un quart de tour supplémentaire est la meilleure solution.

