Trois conseils d’assurance que les personnes âgées devraient connaître – Shaw Local

Avoir une assurance est important pour tous les âges, en particulier pour ceux qui sont dans leur âge d’or. Voici trois conseils que les personnes âgées devraient connaître :

1. Posez suffisamment de questions

En matière d’assurance maladie, l’AARP recommande de se poser beaucoup de questions. Renseignez-vous sur les franchises et les quotes-parts, les processus de paiement des réclamations d’assurance, les soins d’urgence et la couverture des médicaments, la couverture des maladies préexistantes, les types de soins préventifs, tels que les coloscopies et les vaccinations, qui sont couverts et si vos médecins actuels participent au plan. Besoin d’aide? L’organisation à but non lucratif Elderwerks Educational Services peut aider les personnes âgées à les orienter vers des assureurs professionnels.

2. Vérifiez les remises

Les personnes âgées peuvent bénéficier de programmes spéciaux et de réductions sur leur assurance. De plus, il peut y avoir des rabais sur le regroupement des assurances habitation, automobile, vie et autres de la même compagnie. Certains assureurs offrent des rabais aux personnes âgées qui suivent un cours de conduite défensive approuvé.

3. Magasinez

La couverture peut varier d’une compagnie d’assurance à l’autre. Et les primes peuvent varier en fonction de votre âge, de votre état, de vos antécédents médicaux et du fait que vous fumiez ou non. À cette fin, assurez-vous d’obtenir la meilleure politique pour vos besoins en termes d’avantages, de services, de traitements et de budget en effectuant des comparaisons. N’oubliez pas non plus qu’à mesure que vous vieillissez, vos besoins peuvent changer. C’est donc une bonne idée de revoir périodiquement vos politiques pour vous assurer qu’elles correspondent à votre situation. Par exemple, une assurance soins de longue durée peut aider à couvrir les coûts liés aux séjours en maison de retraite, aux résidences-services ou à la venue de gardiens chez vous. Encore une fois, si vous n’êtes pas sûr des régimes d’assurance qui vous conviennent, demandez l’avis d’un professionnel.

Services éducatifs Elderwerks : 251 E. Northwest Highway, Palatine, IL 60067 : 855.462.0100 : https://www.elderwerks.org/