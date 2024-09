Trois confrontations à surveiller lors du match de football Alabama vs Géorgie 2024

Alors que le choc titanesque entre les meilleurs du football universitaire se déroulera seulement dans la cinquième semaine de la saison, de nombreuses histoires se profilent à l’horizon. Kirby Smart parviendra-t-il enfin à surmonter sa défaite à l’Alabama maintenant que Nick Saban est parti ? Le nouvel entraîneur Kalen DeBoer est-il prêt à relever le défi ?

Mais dans deux jours, les crampons seront sur le terrain du stade Bryant-Denny et l’UGA aura sa chance de se venger après avoir perdu contre l’Alabama lors du championnat SEC en décembre.

Dans les matchs entre titans, l’issue du match peut souvent être déterminée par celui qui saura le mieux exploiter les quelques petits écarts. Voici donc les confrontations clés à surveiller pour les deux équipes :

Le receveur Germie Bernard de l’Alabama contre le cornerback Julian Humphrey de l’UGA

Alors que l’Alabama a tendance à faire tourner ses receveurs assez souvent, Germie Bernard a joué davantage sur le côté gauche. L’ancien joueur vedette de Washington a été relégué au second plan par rapport au battage médiatique autour du freshman Ryan Williams, mais il est probablement le meneur de jeu le plus régulier du Tide.

Pendant ce temps, Julian Humphrey est un nouveau titulaire pour les Bulldogs, et le système défensif de Kirby Smart laisse souvent ses coins extérieurs seuls sur le terrain au profit de laisser ses sécurités dévaler la pente vers la ligne de mêlée.

Si l’Alabama et Jalen Milroe peuvent profiter de l’inexpérience d’Humphrey, cela pourrait être une journée difficile pour la défense de l’UGA.

Smael Mondon (et les autres secondeurs hors-ballon) contre Jalen Milroe

Si Milroe ressent une certaine pression fantôme et se retrouve dans des situations où il essaie de distancer l’équipe de secondeurs de l’UGA, cela pourrait condamner l’attaque de l’Alabama.

QB Carson Beck contre le coordinateur défensif Kane Wommack

Ce n’est pas exactement un match joueur contre joueur, mais le match qui va se dérouler entre Beck et Wommack va être fascinant. Beck est l’un des meilleurs pour faire sortir le ballon rapidement et déplacer les chaînes avec des passes rapides et obtenir des années supplémentaires. Pendant ce temps, la défense en essaim de Wommack se concentre sur le surpeuplement de ces zones de passes rapides et sur la prévention des YAC.

Beck pourra-t-il regarder vers le bas du terrain pour cibler les zones profondes que la défense de l’Alabama a eu du mal à couvrir en début de saison ? Et s’il commence à prouver qu’il peut/va le faire, comment Wommack ajustera-t-il son schéma ? Si le Tide commence à laisser tomber des renforts de sécurité, cela affectera-t-il la façon dont le reste de la défense « essaime » ?

L’autre partie de ce travail concernera le personnel de l’Alabama au niveau des arrières défensifs. Jusqu’à présent, Wommack a fait tourner une pléthore de joueurs au poste de cornerback, de safety et de husky, avec des freshmen comme Zabien Brown, Jaylen Mbakwe et Red Morgan qui ont beaucoup de temps de jeu. Si Beck trouve un freshmen sur qui s’appuyer, Wommack passera-t-il aux plus expérimentés DaShawn Jones et DeVonta Smith ?

Il y aura certainement beaucoup de jeu du chat et de la souris là-bas, et le gagnant de cette bataille remportera probablement la partie.

Match bonus

Kirby Smart contre les attentes

Alors que la Géorgie est à l’avant-garde du football universitaire depuis près de 7 ans maintenant, une chose se dresse sur son chemin : l’Alabama.

Kirby Smart a un bilan de 1-5 contre le Tide, dont 4 de ces défaites ont directement empêché l’UGA d’obtenir le championnat national. Beaucoup de ces défaites ont également été marquées par des moments où les Bulldogs n’ont pas joué selon leur identité normale, ou par des décisions d’entraînement douteuses prises à des moments clés. Avec cela, il y a un courant sous-jacent qui bouillonne à propos de la «suffocation» de Smart contre son ancienne équipe (et mentor, Nick Saban) au fil des ans.

Avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur à Alabama, Smart a une chance d’établir sa domination. La question est de savoir s’il ressent la même pression que nous, les fans, pour prouver qu’il est capable de le faire. Et si oui, cette tension se traduit-elle dans le jeu de son équipe ? En fin de compte, c’est à lui et à son équipe de prouver qu’ils peuvent enfin remporter le plus grand des matchs du football universitaire (car, avouons-le, le championnat national est une déception si ce n’est pas contre l’Alabama).