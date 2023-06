Trois condamnés dans le complot de pression du gouvernement chinois « Fox Hunt »

Le trio avait été accusé d’avoir agressivement aidé la Chine dans son projet de ramener un couple du New Jersey, Xu Jin et sa femme Liu Fang, dans leur pays d’origine, où Jin, un ancien employé du gouvernement chinois, a été accusé d’avoir volé 30 millions de dollars au gouvernement. .

NEW YORK – Un jury a découvert qu’un sergent de police à la retraite et deux autres hommes avaient illégalement participé aux efforts du gouvernement chinois pour tenter de faire pression sur un couple local pour qu’il retourne en Chine.

La poussée faisait partie d’un programme organisé par la Chine – connue sous le nom d' »Opération Fox Hunt » – traquer les dissidents et les personnes accusées de crimes en Chine qui vivent à l’étranger et les faire revenir pour faire face à une éventuelle discipline.

Dans le cadre de cet effort, la Chine a envoyé le père de Jin, âgé de 83 ans, de Chine dans le New Jersey en 2017. L’homme plus âgé, selon les instructions de ses maîtres, a tenté de convaincre son fils de retourner en Chine.

Au procès, les procureurs ont décrit des années de harcèlement enduré par le couple et leurs proches.

« Il s’agissait d’une campagne acharnée du gouvernement chinois pour effrayer Xu Jin et Liu Fang afin qu’ils retournent en Chine », a déclaré la procureure américaine adjointe Meredith Arfa dans des résumés la semaine dernière lors du procès devant le tribunal de district américain de Brooklyn.

Le sergent à la retraite du département de police de New York, Michael McMahon, qui travaillait comme enquêteur privé, a été reconnu coupable d’avoir agi en tant qu’agent étranger sans en informer le gouvernement américain, comme l’exige la loi. Il a également été reconnu coupable de harcèlement interétatique et de complot en vue de se livrer à du harcèlement interétatique.

L’ancien policier a été acquitté de complot en vue d’agir en tant qu’agent étranger. Au procès, les procureurs ont décrit comment McMahon a obtenu des informations personnelles sur le couple – y compris des relevés bancaires – pour aider les représentants du gouvernement chinois à trouver l’adresse du couple et d’autres informations privées.

« McMahon savait exactement ce qui se passait dès le début », a déclaré Arfa dans ses arguments de clôture. « Il a fait des recherches de base et il a presque immédiatement trouvé un article de journal et d’autres informations qui expliquaient exactement pourquoi il avait été embauché pour trouver Xu Jin. »

Zheng Congying, qui a été accusé d’avoir surveillé la maison du couple et d’avoir laissé une note affirmant que le mari devait se rendre aux autorités chinoises, a été reconnu coupable de harcèlement et de complot de harcèlement. Il a été acquitté des accusations relatives à avoir agi en tant qu’agent étranger.

Le troisième homme jugé, Zhu Yong, a été reconnu coupable des quatre chefs d’accusation : agissement en tant qu’agent étranger, harcèlement interétatique et complot liés aux deux crimes. Il a été accusé d’avoir embauché McMahon pour le gouvernement chinois et d’avoir négocié une partie importante de la stratégie pour trouver le couple et les presser de revenir.