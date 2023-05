Trois clés pour les Stars pour éviter de tomber dans un déficit de 0-3 face aux Golden Knights

DALLAS – Les Stars entrent dans le match 3 mardi avec une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c’est qu’ils se sont montrés plus que capables de s’accrocher aux Golden Knights de Vegas sur la glace. Vegas a dominé Dallas dans le match 1 et les Stars ont répondu en battant les Golden Knights dans le match 2, mais aucun des deux matchs n’a été une domination de part et d’autre, comme en témoignent les deux matchs décidés en prolongation. La mauvaise nouvelle est que les Stars n’ont pas obtenu le résultat pour accompagner leurs efforts dans le match 2 comme les Golden Knights l’ont fait dans le match 1. Le résultat est que Dallas fait face à un déficit de la série 0-2, le premier déficit multi-match c’est face à cette séries éliminatoires.

Avec les Stars et les Hurricanes tous deux menés 2-0 dans leur série, mesurons le niveau d’inquiétude de chaque équipe à ce stade des finales de conférence.https://t.co/RgDLOlzB4g – La LNH athlétique (@TheAthleticNHL) 22 mai 2023

« Ce n’est pas un territoire inconnu pour nous », a déclaré l’entraîneur-chef des Stars Pete DeBoer. «Nous avons fait face à beaucoup de choses, y compris une élimination directe, en séries éliminatoires. Je ne pense pas que nous soyons dépassés par la situation. Je pense qu’il y a de très bons éléments de base dans le dernier match que nous devons prendre et continuer à mettre en place. Vous n’avez qu’à décrocher une victoire et la série sera différente.

Différent, comme familier. Si les Stars peuvent remporter une victoire mardi, ils seront confrontés à un déficit de 2-1 dans la série après trois matchs. De toute évidence, le chemin vers ce record est différent de la façon dont ils y sont arrivés lors des deux premiers tours, mais la destination serait la même que les deux premiers tours. Dallas a réussi à aller bien après ses deux derniers déficits de 2-1. Examinons comment Dallas peut atteindre cette marque dans la série avec une victoire mardi.

Reportez beaucoup de jeu 2

Les Stars ont été une excellente équipe de réponse en séries éliminatoires, et vraiment pendant la majeure partie de la saison également. Le problème, c’est qu’ils ont généralement répondu à un jeu dans lequel ils n’avaient pas joué à un niveau satisfaisant.

« Pour la première fois en séries éliminatoires, nous ne demandons pas de réponse à un effort médiocre ou à un effort inférieur à la moyenne », a déclaré DeBoer. « Nous demandons une réponse à la perte d’un match. La réponse est au fait que vous êtes mené 2-0 et que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre 3-0, alors le désespoir doit se manifester. C’est une réponse différente que nous recherchons, mais en même temps, nous avons cela en nous et je pense que le désespoir sera là.

Il y avait beaucoup à aimer de l’effort de Dallas dans le match 2, mais trois choses ressortent comme des choses qui doivent continuer. La première chose est que les Stars doivent sortir de la porte avec le même genre d’énergie. Les Golden Knights ont eu quelques occasions tôt dans le match dimanche, mais rien de trop décourageant pour Jake Oettinger. Dans l’ensemble, les Stars sont sortis comme l’agresseur et étaient la meilleure équipe. Cela a rapidement porté ses fruits lorsque Miro Heiskanen a marqué le premier but du match moins de trois minutes après le début du match. Pendant deux tours, tout a tourné autour de l’équipe qui a marqué en premier. Les Stars avaient une fiche de 8-1 lorsqu’ils ont marqué en premier et 0-4 lorsque l’autre équipe a obtenu le premier décompte. Contre les Golden Knights, ils ont marqué en premier dans les deux matchs et ont une fiche de 0-2. Pourtant, sortir fort doit être une priorité, comme ce fut le cas dans le match 2.

Tirer, incliner et marquer 💥 Les Stars prennent les devants au début du match 2 contre le cours du jeu. 🎥 @Sportsnetpic.twitter.com/bhVLoSCIn5 – La LNH athlétique (@TheAthleticNHL) 21 mai 2023

La deuxième chose, et sans doute la plus grande clé, est de maintenir la structure défensive avec laquelle les Stars ont joué dans le match 2. Les Stars ont parlé de vouloir imposer leur jeu à l’adversaire et ils l’ont fait dans le match 2. Vegas n’a pas pu obtenir autour d’Oettinger pendant environ 57 minutes du match, ce qui explique en grande partie pourquoi ils n’ont marqué qu’un seul but, sur le jeu de puissance à cinq contre trois en première période. Les deux prochains buts des Golden Knights ont été serrés, mais étaient le produit des propres erreurs des Stars plus que tout ce que Vegas a fait. Le meilleur hockey que les Stars ont joué dans cette série, c’est quand ils gardent cette structure et limitent Vegas au périmètre. Pour en revenir au premier match, la plupart des buts de Vegas dans cette série sont survenus dans les zones « grasses ». La meilleure façon d’éviter les dommages là-bas est de ne pas autoriser d’action là-bas.

La troisième chose est le flux de Jason Robertson. Les Stars ont besoin de lui pour maintenir son fanfaronnade.

« Il était juste dû », a déclaré DeBoer. «Il avait exactement le même look que je ne peux pas vous dire combien de fois dans la série avant contre Seattle. Il y a eu un tronçon là-bas, probablement la première moitié de sa crise, où il s’éloignait de certaines des choses qui lui permettaient de marquer. Je pensais qu’il y revenait au fur et à mesure que la série de Seattle avançait. Il a juste eu de la malchance autour du filet et maintenant il est de retour. Et c’est un buteur invétéré. Je veux dire, il peut marquer tous les soirs ici pour le reste des séries éliminatoires. C’est ce type de joueur. »

Les Stars accueilleraient certainement ce genre de contribution de Robertson. Il a une belle apparence depuis un certain temps maintenant, mais en séries éliminatoires, il n’y a pas autant de patience pour cela si les tirs n’entrent pas. Les Stars ont besoin de lui pour continuer à mettre des rondelles dans le filet, ainsi qu’à continuer contributions de leurs autres meilleurs joueurs, y compris Roope Hintz, qui n’était pas aussi perceptible dans le match 2 qu’il l’a souvent été en séries éliminatoires.

Trouvez le poignard

Il y a beaucoup à dire sur les deux dernières erreurs des Stars qui leur ont coûté le match – le chiffre d’affaires de Ryan Suter et le mauvais changement de ligne en prolongation – mais la façon dont les Stars ont joué toute la nuit, cela n’aurait vraiment pas dû se résumer à ces situations. . Les Stars ont eu beaucoup de regards au cours de la seconde moitié du match après que Robertson ait marqué le but de 2-1 au milieu de la deuxième période. Aucune de ces chances n’a été saisie.

« Ils ont un rôle à jouer là-dedans », a déclaré DeBoer. « C’est une très bonne équipe, une très bonne équipe défensive. Probablement – ​​eh bien, absolument le noyau défensif le plus profond de la ligue, un à six, et je pensais qu’Adin Hill avait fait quelques arrêts à des moments clés pour qu’ils le maintiennent à 2-1 puis à 2-2 en prolongation. Je pense que toutes ces choses entrent en jeu. Nous essayons de prolonger l’avance. Nous ne restons pas assis. Je pensais que nous défendions bien. Nous avons été dans cette position un tas de fois, nous avons fait du bon travail pour le fermer. Je dois donner du crédit, ils ont fait une pièce de théâtre. Ils ont réussi quelques gros arrêts au bon moment. Ces petites choses sont toutes des pièces importantes entre gagner et perdre à cette période de l’année.

Ce qui est malheureux pour les Stars, c’est que le sentiment exprimé par DeBoer est ce que les Golden Knights pourraient exprimer après ce match, si les Stars capitalisaient sur l’une de leurs nombreuses chances. Oettinger a également accordé quelques gros arrêts aux Stars à la fin de la troisième période, mais Dallas n’a rien fait avec cela offensivement. Pendant ce temps, lorsque Hill a donné à Vegas le gros arrêt sur l’opportunité de prolongation de Wyatt Johnston, les Golden Knights ont fait payer les Stars immédiatement après. Plus ou moins, c’était la différence dans le jeu.

Nettoyer les erreurs auto-infligées

Nous avons discuté des trois principales erreurs auto-infligées commises par les Stars dans le match 2 qui ont gâché leurs efforts par ailleurs solides. Toutes ces choses doivent être réglées. Les deux premiers sont un peu plus faciles à corriger car ce sont de simples ajustements qu’un joueur doit faire sur le moment. Thomas Harley a juste besoin d’être conscient d’une éventuelle pénalité retardée et de ne même pas se mettre dans une situation pour être appelé pour un mineur supplémentaire et Suter est suffisamment expérimenté et intelligent pour savoir que son jeu à la fin du règlement ne peut pas se produire. Ce sont des blips sur le radar.

Celui qui est un peu plus préoccupant est la capacité des Stars à effectuer un changement en douceur. La gaffe des heures supplémentaires sera sous les projecteurs les plus brillants en raison de l’ampleur du moment et de la façon dont il s’est terminé, mais les problèmes de changement de ligne ont été un problème constant pour les Stars de cette série. Un autre problème constant de cette post-saison pour les Stars a été les heures supplémentaires. C’est pratique de dire que les prolongations ont été un problème toute l’année pour les Stars, mais ce n’est pas si simple. Les prolongations de la saison régulière et des séries éliminatoires sont des bêtes complètement différentes. Il y avait de bonnes raisons de croire que les problèmes d’heures supplémentaires des Stars ne s’infiltreraient pas dans les séries éliminatoires, mais ils l’ont fait, et le dernier incident a été combiné avec le problème de changement de ligne.

« Les heures supplémentaires sont intéressantes », a déclaré DeBoer. « Nous avons été une très bonne équipe en première et en troisième période toute l’année. Nous n’avons pas été une bonne équipe en deuxième période. C’est un long changement en prolongation (comme la deuxième période) et nous n’avons pas été une bonne équipe en prolongation. Y a-t-il quelque chose là-dedans ? Je pense que oui. C’est probablement une plongée plus profonde dans l’intersaison qu’une solution rapide entre les matchs deux et trois ici. Mais l’essentiel est que vous devez trouver un moyen. Ce n’est pas comme si nous n’avions pas eu d’occasion (en prolongation). Je dirais que notre opportunité était meilleure que leur opportunité en prolongation (dans le match 2). Vous n’avez qu’à le coller dans le filet, aussi.

« Mais dans l’ensemble, nous avons perdu beaucoup de matchs en prolongation cette année. La saison régulière est différente, mais je pense que lorsque je regarde les séries éliminatoires et le long changement en deuxième période, c’est peut-être quelque chose que nous devrons approfondir plus tard.

C’est une évaluation juste enracinée dans la logique de DeBoer, mais les Stars doivent également trouver un moyen de surmonter ce problème dans le présent également. Comme DeBoer l’a mentionné, c’est peut-être aussi simple que les opportunités qu’ils obtiennent au cours de ces périodes sont amplifiées. La chance de prolongation de Johnston était un bien meilleur coup isolé que le tir de Shea Theodore qui a remporté le match pour Vegas. La différence était que sur la chance de Johnston, les Stars affrontaient les Golden Knights. Sur la chance de Theodore, les Stars étaient contre les Golden Knights et eux-mêmes. Les équipes sont trop bonnes à cette période de l’année pour surmonter trop d’erreurs auto-infligées.

(Photo du haut de Jason Robertson et Keegan Kolesar : Ethan Miller / Getty Images)