Trois clés pour la victoire des Owls

Nous n’en sommes qu’à la troisième semaine de la saison de football universitaire, et Temple est peut-être déjà en territoire de « victoire incontournable ».

Les Owls ont semblé sans vie lors de la défaite 38-11 de la semaine dernière contre Navy. La défense de Temple a semblé perdre tout son élan et l’attaque n’a pas pu avancer sur le terrain avant qu’il ne soit trop tard.

Temple affrontera désormais une équipe de Coastal Carolina qui compte deux victoires et qui totalise en moyenne plus de 500 yards et 47 points. Bien qu’il pense avoir un groupe résilient, l’entraîneur de Temple, Stan Drayton, estime que son équipe doit prouver qu’elle a sa place.

« Je n’entraîne pas une équipe de football mentalement faible », a déclaré Drayton lors de sa conférence de presse hebdomadaire le 9 septembre. « C’est une équipe de football très dure. Ils doivent simplement être capables de jouer avec la confiance que lorsqu’ils font leur travail, ils ont la capacité de faire le jeu. »

Cela dit, voici trois choses sur lesquelles les Owls doivent se concentrer contre les Chanticleers samedi au Lincoln Financial Field (14h ESPN+).

Confiance

Lors de ses deux conférences de presse d’après-match, Drayton a déclaré qu’il n’aimait pas le regard de ses joueurs. Il ne pensait pas que son équipe était à l’aise contre Navy. Les Owls ont ensuite concédé près de 300 yards au sol. Temple a également concédé un sack et six plaquages ​​pour perte, ne parvenant à accumuler que 116 yards d’attaque en première mi-temps.

Temple ne peut pas se permettre de laisser Coastal Carolina se reposer sur ses lauriers. Les Chanticleers se classent huitièmes du pays en termes de yards parcourus au sol.

«[Coastal Carolina is] « Ils jouent vite et il y a un élément de triple option dans ce qu’ils font », a déclaré Drayton. « Ils ont de la vitesse et de l’athlétisme sur le périmètre. [Running back Christian Washington] « C’est une équipe sérieuse. Ils ont du talent et ils jouent dur. »

L’attaque de Coastal Carolina a été implacable cette saison, et les Owls devront égaler le rythme des Chanticleers autant que possible.

« Quand vous jouez derrière le tableau d’affichage, en retard sur le calendrier, cela vous oblige à adopter un état d’esprit totalement différent de celui auquel vous vous étiez initialement préparé », a déclaré Drayton. « Nous avons joué en montée presque toute la journée. Et évidemment, nous devons nous améliorer dans certains aspects de notre jeu de périmètre et dans le blocage des gars dans l’espace. »

Sortez du terrain

Le score final n’était pas très bon, mais la défense de Temple a tenu les Sooners classés au niveau national à 1-12 au troisième essai. Ensuite, les choses ont mal tourné lorsque l’unité n’a pas pu arrêter Navy du tout, les Midshipmen ayant terminé 5-13 au troisième essai et 1-2 au quatrième essai. Chacun des efforts de Navy pour marquer des points en plusieurs jeux comportait une conversion au troisième essai.

Temple pourrait s’en sortir mieux contre Coastal Carolina s’il parvient à contrôler le jeu de passe. Les Chanticleers ont une attaque rapide et solide, mais leur attaque de passe n’a pas époustouflé les équipes. Le quarterback Ethan Vasco a lancé pour environ 400 yards au cours des deux premières semaines, dont seulement 160 samedi dernier.

La défense secondaire de Temple a limité le quarterback d’Oklahoma Jackson Arnold à seulement 160 yards, mais a ensuite eu du mal à affronter le quarterback de la Navy Blake Horvath. Nous verrons quelle version des Owls se présentera samedi.

Soulager la pression

Aucun joueur de l’effectif de Temple n’est plus mis en avant que le quart-arrière Forrest Brock, qui a été catapulté au poste de titulaire après avoir occupé la troisième place du tableau de profondeur la saison dernière.

Brock a connu des difficultés en tant que titulaire, complétant 42 tentatives, gagnant plus de 400 yards de passe et lançant un touchdown et quatre interceptions. Brock a également pris un gros coup vers la fin du match de la deuxième semaine des Owls, mais est resté dans le match. Drayton a déclaré que son titulaire serait une décision à prendre en temps de jeu.

Temple devra soutenir Brock contre la défense 3-4 de Coastal Carolina, qui s’appuie sur la capacité du joueur de ligne défensive Will Whitson à « jouer n’importe où », a déclaré Drayton.

« Ils sont longs et puissants, et ils sont physiques », a déclaré Drayton. « Les linebackers sont des joueurs de football très, très solides. Ils placent leur casquette autour du ballon, et depuis la ligne arrière, ils soutiennent très bien la course. Ils sont suffisamment athlétiques pour égaler la vitesse de nombreuses attaques différentes qui sont sur le terrain. »

Brock a été un peu en retrait par rapport au quarterback EJ Warner, mais il a également reçu peu de soutien. Les Owls n’ont gagné que 105 yards au sol toute la saison, dont une performance de 35 yards contre Navy. En conséquence, Temple n’a obtenu que 29 premiers essais cette saison, ce qui le classe parmi les 15 pires totaux du pays.

« Cette année, [we have] « Nous avons une équipe très intentionnelle qui doit se concentrer du début à la fin du match », a déclaré Drayton. « Nous devons vraiment nous concentrer et devenir plus disciplinés en attaque. Ce sont les dénominateurs communs qui ont été conservés du premier au deuxième match. »