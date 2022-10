Trois choses que nous avons apprises lors de la 11e journée espagnole

Le Real Madrid a continué à rouler sur ses rivaux, tandis que Barcelone a remporté une victoire convaincante sur l’Athletic Club Bilbao lors de la 11e journée de la Liga. Voici quelques choses que nous avons apprises ce week-end en Espagne.

AUCUN CHANGEMENT ALORS QUE LE REAL MADRID DÉPASSE SÉVILLE

Federico Valverde a marqué un autre tir puissant pour compléter la victoire 3-1 du Real Madrid à domicile contre Séville, ce qui était plus confortable que le score final ne le suggérait.

Ce n’est que peu de temps après l’égalisation d’Erik Lamela à la 53e minute que le match a menacé d’échapper aux hommes de Carlo Ancelotti et une fois qu’ils ont retrouvé l’équilibre, ils n’ont jamais eu le sentiment qu’ils ne gagneraient pas le match.

Il y a une croyance totale dans cette équipe du Real Madrid qu’ils ont le talent et l’énergie pour battre leurs rivaux et actuellement, personne ne l’incarne mieux que Valverde, qui était encore une fois une boule d’énergie non-stop, et qui a produit le troisième but de nulle part.

LE BARCA RÉCUPÈRE ALORS QUE LES RIVAUX LE FACILITENT

Le Barça s’est remis cette semaine de son match nul 3-3 à domicile contre l’Inter Milan et de sa défaite contre le Real Madrid avec une victoire 3-0 à domicile contre Villarreal jeudi et une victoire 4-0 contre l’Athletic Club dimanche.

À ces deux occasions, leurs rivaux leur ont facilité la tâche, Villarreal étant assis bien trop profondément et l’Athletic étant plus soucieux d’empêcher le Barça de jouer que d’essayer de jouer sa propre marque de football offensif, rapporte Xinhua.

Le Barça menait 3-0 après 22 minutes dimanche, alors que l’Athletic offrait sa pire performance de la saison, laissant de la place à Ousmane Dembele, qui a marqué un but et aidé les trois autres.

Ce fut une excellente journée pour le Français, qui a été lâché en milieu de semaine après plusieurs performances indifférentes.

GRIEZMANN MONTRE SA VALEUR À L’ATLETICO

La grande frustration de Diego Simeone en début de saison était de ne pas pouvoir aligner Antoine Griezmann plus de 30 minutes par match, en raison des conditions de son contrat de prêt avec Barcelone.

Cependant, depuis que ce problème a été résolu avec l’Atletico achetant Griezmann pour environ 20 millions d’euros, l’attaquant français a montré à quel point il est important, avec un but à Bilbao le week-end dernier et les deux buts qui ont vu l’hôte Atletico battre le Real Betis dimanche.

