Trois choses que les Bears de Chicago doivent exécuter pour que l’offensive de Luke Getsy fonctionne – Shaw Local

LAKE FOREST – L’offensive des Bears est déjà scrutée à la loupe. Cela ne fait qu’une semaine, mais l’offensive de l’entraîneur-chef Matt Eberflus a beaucoup de choses à nettoyer. Eberflus et le coordinateur offensif Luke Getsy ont du travail devant eux.

Les Bears reviendront à l’action dimanche avec un affrontement contre les Buccaneers de Tampa Bay. Ce sera encore un autre test contre une défense de Bucs heureuse de blitz.

Si les Bears veulent renverser la situation en attaque, voici trois choses qui doivent être améliorées.

1. Communication en ligne offensive

Rien ne fonctionnera si la ligne offensive ne travaille pas ensemble. Lorsqu’un joueur de la ligne offensive fait une erreur, cela peut affecter tout un jeu.

Au cours de la première semaine, les erreurs les plus notables sur la ligne offensive sont venues du vétéran garde droit Nate Davis et du plaqueur gauche Braxton Jones. Davis a eu quelques bad beats où son adversaire l’a simplement battu dans une situation en tête-à-tête. Cela va se produire (mais idéalement pas avec votre précieux ajout d’agent libre).

Vous pouvez vivre en étant battu. Mais ce sont les jeux où les gars ne savent pas qui ils devraient bloquer qui sont meurtriers. Prenez, par exemple, ce déploiement de Justin Fields où un tacle défensif reste intact dans le champ arrière. Jones, le plaqueur gauche, ne touche personne sur le jeu.

Davis était coupable de cela ailleurs dans le film. Le fait que les Bears aient commis de nombreuses erreurs comme celle-ci, où quelqu’un ne sait pas qui bloquer, vous indique que ce sont des erreurs réparables.

Davis, rappelez-vous, ne s’entraînait pratiquement pas au camp d’entraînement. Le centre Lucas Patrick ne s’est entraîné avec les partants que juste avant le premier match. Connaître les missions représente parfois la moitié de la bataille. N’importe quel bon staff d’entraîneurs fera le ménage.

2. Blocage du périmètre

Comme Getsy l’a dit plus tôt cette semaine, certaines des passes latérales auraient pu donner lieu à de gros jeux si les receveurs avaient exécuté comme bloqueurs de périmètre. Bien qu’il s’agisse peut-être simplement du plan d’attaque spécialement conçu pour les Packers, le jeu de périmètre n’est pas quelque chose qui va simplement disparaître du manuel de jeu des Bears. Cette infraction pourrait continuer à ressembler à cela pour le moment.

Si Getsy était satisfait du jeu mais pas de l’exécution, la chose la plus simple à nettoyer serait l’exécution. Les Bears ne vont pas tout d’un coup changer tout le manuel de jeu en une semaine.

Avec le receveur Chase Claypool en particulier, le blocage du périmètre doit s’améliorer s’il veut être là-bas. Il a un corps trop gros et il est trop athlétique pour renifler les blocs.

« Nous disons aux gars d’aller là où ils vont être, pas là où ils sont », a déclaré cette semaine l’entraîneur des receveurs des Bears, Tyke Tolbert. « Je pense [on the missed] pâtés de maisons, il est en quelque sorte allé là où ils étaient. Et ils sont payés aussi. Ce sont des athlètes. Ils vont déménager. Nous prévoyons donc qu’ils seront un peu plus bas. Alors descendez là où ils vont être, et non là où ils sont. Je pense que nous devons certainement faire un meilleur travail dans ce domaine.

3. Appuyez sur la gâchette

En regardant de plus près le film, une partie de la raison pour laquelle l’offensive a été si courte la semaine dernière était due au QB. Selon les propres mots de Fields, il a joué de manière trop conservatrice. Il y avait des lancers qu’il aurait pu faire, mais il a choisi de le faire avec une option plus sûre.

C’est très bien. Mais si Fields veut faire un pas en avant en tant que passeur, il doit commencer à effectuer le type de lancers que font les quarts d’élite de la NFL. Parfois, cela signifie lancer le ballon avant qu’une cible ne soit ouverte, en prévision de l’endroit où il se trouvera.

Sur cette pièce ci-dessous, le receveur DJ Moore est ouvert lorsqu’il coupe à l’intérieur près de la ligne des 20 verges. Ce n’est pas grand ouvert, mais c’est « NFL ouvert ». C’est le type de lancers que font les QB d’élite de la NFL. Lorsque Fields a dit qu’il jouait trop conservateur, c’est probablement le type de jeu auquel il faisait référence.

« Certainement avec des gars comme DJ et Chase à l’extérieur, si nous avons des tête-à-tête à l’extérieur, nous pourrions potentiellement le lancer et voir ce qui se passe », a déclaré Fields. « Avec eux, ce sont d’excellents meneurs de jeu et ils peuvent très probablement trouver un ballon 50-50. »

Fields doit donner à ses receveurs des chances de jouer. Bien sûr, la frontière est mince entre être agressif et être trop agressif. J’ai demandé à l’entraîneur du QB des Bears, Andrew Janocko, comment Fields pouvait suivre cette ligne. Pour Janocko, tout se résume à connaître le but de chaque jeu.

« Je pense que nous nous contentons d’intervenir et d’examiner l’intention des jeux et de nous assurer de créer une compréhension complète de l’intention de ce jeu », a déclaré Janocko. « Cherchons-nous à tenter notre chance ou cherchons-nous à terminer. Ensuite, comprendre où nous l’appelons sur le terrain. Il s’agit globalement de l’éduquer avec le plan.