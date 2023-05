Trois choses nous dérangent au Royaume-Uni : l’immigration, la criminalité… et les nids-de-poule

NOUS n’entendons pas beaucoup ces jours-ci parler des libéraux démocrates, et maintenant je sais pourquoi.

Tous les six ont été extrêmement occupés dans les coulisses, comptant les nids-de-poule.

Rod Stewart a rempli un pitholel près de chez lui dans l’Essex l’année dernière

La mère célibataire Alisha Howe a été hospitalisée après que sa Ford se soit retournée parce qu’elle avait heurté un nid-de-poule dans le Northamptonshire

Et ils ont récemment annoncé qu’au Royaume-Uni, nous avons 556 658 de ces fichues choses.

C’est à peu près un pour chaque immigrant.

Nous aimons penser que les routes d’Afrique sont mauvaises, mais j’ai traversé le Sénégal l’autre jour et j’ai eu l’impression de rouler sur le sol en marbre de la salle de billard d’un milliardaire.

Quand un horloger suisse voudra décrire son nouveau produit, il dira : « C’est aussi parfait qu’une autoroute sénégalaise.

Les choses sont très différentes ici.

Tous les deux jours, nous lisons l’histoire d’une pauvre âme dont la vie a été bouleversée, parfois littéralement, après avoir heurté un cratère sur la route.

Fous aux yeux pivotants

Cette semaine seulement, une mère célibataire appelée Alisha Howe a été hospitalisée après que sa Ford se soit retournée parce qu’elle avait heurté un nid-de-poule dans le Northamptonshire.

L’année dernière, je me suis écrasé dans un trou si grand qu’il y avait des dinosaures vivant au fond, et j’ai eu l’impression que ma colonne vertébrale était momentanément apparue au sommet de ma tête.

Deux pneus ont été détruits par l’impact, et comme ils étaient fabriqués dans une usine en Ukraine, j’ai dû attendre trois mois pour les remplacer.

Il y a une route près de chez moi qui n’a pas de nids-de-poule, car ils ne peuvent se former que lorsqu’il y a une surface de route réelle. Et il n’y en a pas. C’est parti.

Des années interminables de pluie, de gel et de trafic l’ont transformé en une sorte de gravier, et maintenant cela a été emporté.

Sera-t-il jamais réparé ? J’en doute. Pas quand le conseil local est en congé permanent de sensibilisation aux pronoms.

L’année dernière, le gouvernement gallois a versé 1,1 million de livres sterling d’indemnisation à une personne blessée par un nid-de-poule.

Dans le Hampshire, le conseil de comté fait face à 1 175 réclamations pour dommages.

L’AA dit avoir reçu 52 000 appels liés à la surface de la route, ce qui représente un bond de 29 % par rapport à l’année précédente.

Pour aggraver les choses, les voitures modernes avec toutes leurs caractéristiques de sécurité sont lourdes.

Surtout s’ils utilisent des piles pour se déplacer.

Ce qui signifie qu’ils ont besoin d’une suspension ferme pour les maintenir vaguement à niveau.

Route cratérisée

Et une suspension ferme est exactement ce dont vous n’avez pas besoin sur une route creusée.

On nous dit que le coût de la réparation des nids-de-poule du pays est de 14 milliards de livres sterling et que les conseils à court d’argent ne peuvent pas se permettre une facture aussi importante.

J’ai suggéré dans le passé que les gens devraient être autorisés à réparer eux-mêmes les nids-de-poule.

Et c’est exactement ce que Rod Stewart a fait près de chez lui dans l’Essex l’année dernière. Mais cela est mal vu par les conseils.

Surtout ceux dirigés par des fous aux yeux pivotants qui pensent que les voitures sont l’œuvre de Satan et qu’en conduire une au travail provoquera un événement au niveau de l’extinction.

Mais je pense que si vous êtes un citoyen en bonne santé, contribuable, avec un travail et une famille, seules trois choses vous dérangent vraiment en ce moment.

Immigration. Crime. Et les nids de poule.

Donc quelque chose doit être fait à ce sujet, et j’ai une idée.

Nous faisons ce que les Sénégalais ont fait. Et les Rwandais, d’ailleurs.

Nous donnons aux Chinois tous les droits miniers sur ce qui se trouve sous nos pieds – afin qu’ils puissent avoir le charbon dont nous ne voulons pas de toute façon.

Et en échange, ils installent un tout nouveau réseau routier. Simples.

App m’a transformé en un twit-cher

Jusqu’à présent cette semaine, je suis entré dans deux arbres, une clôture électrique et un terrier de lapin.

C’est parce que je viens d’installer une application sur mon téléphone appelée Merlin, et c’est la meilleure chose qui soit.

L’application Merlin écoute le chant des oiseaux 1 crédit

Merlin vous dit alors en temps réel ce que vous entendez

Il écoute le chant des oiseaux puis vous indique en temps réel ce que vous entendez.

Alors je marche tout le temps collé à l’écran en disant: « Wow, un accent ».

Au bout de quelques jours, j’en ai parlé à un caméraman qui travaille à l’émission agricole et ce matin, en écoutant une hirondelle rustique, nous nous sommes croisés.

Vérité cruelle à la maison

Les RÉSIDENTS de la maison de retraite d’Abbeyfield dans mon village local ont été convoqués récemment dans la salle commune et on leur a dit que la maison ne pouvait plus fonctionner « de manière durable ».

Elle sera donc fermée.

Le héros de guerre Richard Carr Gomm a fondé l’association caritative Abbeyfield

Un pauvre type, aveugle et nonagénaire, a éclaté en sanglots.

Abbeyfield est enregistré en tant qu’organisme de bienfaisance fondé par un héros de guerre et un ami de Mère Teresa, feu Richard Carr-Gomm.

Il a l’air d’être un homme très honnête et je ne suis pas sûr qu’il aurait été particulièrement ravi d’entendre que les gens de l’une de ses maisons devaient être expulsés.

Je suis sûr qu’il y a des considérations financières à faire en sorte que la propriété réponde à des objectifs idiots d’énergie verte.

Mais sûrement, ceux-ci pourraient être réglés avec quelques événements apporter et acheter et une conversation avec les familles et les proches des résidents.

J’AI un message ce matin aux végétaliens militants qui ont kidnappé trois agneaux de printemps dans une ferme de Norfolk cette semaine.

Je tuerai et mangerai une branche d’asperge toutes les heures, à l’heure, jusqu’à ce qu’elles soient relâchées.

Je tuerai et mangerai une branche d’asperge toutes les heures, à l’heure, jusqu’à ce que les agneaux kidnappés soient libérés Crédit : Alamy

Tritons juste dans

Un ASPIC avec des cornes de diable et une bande de course sur le dos a été découvert en Thaïlande.

Et maintenant, les chercheurs disent qu’il est déjà menacé d’extinction.

Comment savent-ils ? S’il vient juste d’être découvert, il n’a jamais dû être très courant.

Peut-être que le contraire est vrai. Il vient d’être créé et bientôt il y en aura des millions.

Embrassez un crime de voyou

Un bulletin de tous les points a été publié par les commandants de la police d’élite à Chipping Norton cette semaine après qu’un homme a été vu se comporter étrangement dans notre magasin de la ferme Diddly Squat.

À la hâte, j’ai vérifié nos images de vidéosurveillance et, bien sûr, à 6h36 du matin, un homme s’est arrêté dans ce que la police a décrit comme une « berline grise », mais qui était en fait une Mercedes CLS500 avec des roues AMG.

Un homme a pulvérisé du prosecco partout et demande ensuite un câlin Crédit : Shutterstock

Cela s’arrêta. Et puis ça a basculé vers l’avant. Et puis ça s’est arrêté à nouveau.

Et puis la porte du passager s’est ouverte à la volée et un chien en a sauté. Avant qu’il ne reparte en avant.

Finalement, un homme a émergé de derrière le volant, portant une bouteille de prosecco.

Il a essayé les portes du magasin avant de retirer le bouchon et de vaporiser le contenu sur sa Mercedes.

Il est ensuite monté sur son toit et a fait une danse, causant des dégâts considérables, avant de se rendre compte qu’il n’avait plus d’alcool.

Il a donc essayé la porte verrouillée de la pièce où nous gardons la bière blonde Hawkstone, avant de se lancer dans une recherche effrénée de la clé.

Et puis, quand il a été retrouvé par un membre du personnel, il a demandé un câlin.

Ouais. C’est un crime dans les Cotswolds. Un homme pulvérise du prosecco partout, fait une danse sur sa Mercedes, puis demande un câlin.

Un high – alors c’est au revoir

Une NOUVELLE drogue zombie appelée xylazine balaie le pays, et il est difficile de comprendre pourquoi.

Lorsque vous regardez quelqu’un grignoter une bagatelle de sherry à quatre heures du matin ou parler sans cesse d’eux-mêmes à des étrangers à l’extérieur d’une boîte de nuit, vous pouvez en quelque sorte voir l’attrait de ce qu’ils ont pris.

Mais la xylazine est différente.

Il provoque des ulcères cutanés extrêmement douloureux, puis il vous paralyse et puis vous mourez.

Il est difficile de voir pourquoi quelqu’un regarderait quelqu’un prendre ça, puis penserait : « Mmmm. Ça a l’air amusant.