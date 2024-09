Trois choses – Kuzmin marque le but gagnant en prolongation

Photo avec l’aimable autorisation de : Marissa Baecker

PENTICTON – Les Jets de Winnipeg ont amorcé la Classique des jeunes étoiles 2024 avec une victoire en prolongation de 4-3 contre les Flames de Calgary. Dmitry Kuzmin a marqué le but gagnant en prolongation avec 1:37 à jouer en prolongation. Thomas Milic a réalisé 20 arrêts pour les Jets qui affronteront Vancouver dimanche à 16 h HC.

1. UN GRAND DÉPART – Les Jets ont un groupe expérimenté à Penticton cette année et cela s’est vu en première période. Winnipeg a ouvert la marque à 4:43 lorsque Nikita Chibrikov a saisi une rondelle libre du côté droit et a marché pour battre Connor Murphy. 1:19 plus tard, Connor Levis a porté la marque à 2-0 après avoir dévié sur réception un tir de Markus Loponen derrière Murphy.

« Nous avions de l’énergie en première période, et je pense qu’on nous l’a enlevée en deuxième et je pense que nous l’avons retrouvée en troisième », a déclaré Mark Morrison.

« Il y a eu des hauts et des bas, mais je pense que nous avons pris un bon départ. »