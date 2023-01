Trois choses à savoir sur les plantes à serpents – Shaw Local

Dracaena, également connue sous le nom de «plante serpent», se décline en de nombreuses variétés. Et vous constaterez que Countryside Flower Shop, Nursery & Garden Center en propose au moins cinq. Voici trois conseils pour cultiver et entretenir cette plante d’intérieur populaire et nécessitant relativement peu d’entretien :

1. Sol

Originaire de l’Afrique de l’Ouest tropicale du Nigeria jusqu’au Congo, vous voudrez laisser sécher le sol de cette plante entre les arrosages. Les dracaenas font partie de la famille des succulentes, veillez donc à ne pas trop les arroser. Puisqu’ils aiment rester au sec, si vous êtes une personne qui oublie d’arroser ses plantes, c’est celle qu’il vous faut.

2. Lumière

Les plantes de serpent apprécient la lumière indirecte et peuvent tolérer une lumière faible à élevée, ce qui est une autre raison pour laquelle elles sont une excellente plante à avoir. Assurez-vous d’évaluer les besoins en lumière de la plante que vous ramenez à la maison. Certains Dracaenas peuvent avoir besoin de plus que d’autres pour que leur feuillage continue de croître de manière dynamique. Si vous constatez que votre plante a considérablement grandi, vous devrez peut-être la transférer dans un pot plus grand.

3. Engrais

Assurez-vous de fertiliser pendant la saison de croissance, qui va du printemps à l’été, et non en hiver lorsque la plupart des plantes entrent en dormance. Évitez cependant de trop fertiliser, car cela peut endommager les racines et retarder la croissance.

Cette plante facile à entretenir serait un excellent ajout à une salle familiale, une tanière ou un espace de travail car son feuillage en forme d’épée est esthétique et peut vous aider à profiter d’un air plus pur, à améliorer votre santé mentale et à augmenter votre énergie.

Profitez d’une promenade dans les serres de Countryside Flower Shop, Nursery & Garden Center aujourd’hui et sélectionnez votre prochaine plante d’intérieur passionnante.

