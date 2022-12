Trois choses à savoir sur le VAC du comté de Grundy – Shaw Local

La Commission d’assistance aux anciens combattants du comté de Grundy agit en tant que bureau de service central pour 10 organisations d’anciens combattants du comté. Voici trois autres choses importantes à savoir sur la commission :

1. À qui il sert

Le GCVAC existe pour aider les anciens combattants et leurs familles avec une variété d’avantages, de programmes et de services. Par exemple, les anciens combattants ont accès et peuvent être éligibles à une variété d’avantages et de services tels que l’indemnisation des maladies et des blessures survenues pendant leur service actif, les soins de santé et les prestations d’éducation du Département américain des anciens combattants et de l’État de Illinois.

De plus, le VAC peut aider les anciens combattants à comprendre et à demander une variété d’avantages auprès du département américain des anciens combattants, du département des anciens combattants de l’Illinois et de diverses autres organisations et agences gouvernementales. Le GCVAC sert également de bureau central d’aide financière aux anciens combattants et peut les aider à répondre à leurs besoins de base et les orienter vers d’autres programmes pour les soutenir en période de difficultés financières.

2. Qui est impliqué

La commission est composée de délégués des nombreuses organisations de service du comté, notamment l’American Legion, les anciens combattants des guerres étrangères, la Marine Corps League, les anciens combattants américains handicapés, l’AMVETS et la Society of the Forty & Eight.

Les membres du personnel du VAC du comté de Grundy sont des agents de service aux anciens combattants à temps plein. Accrédité auprès du Département américain des anciens combattants, cela leur permet d’accéder à une variété de ressources pour aider les anciens combattants pendant le processus de prestations.

De plus, le GCVAC est membre à la fois de l’Association nationale des officiers de service des anciens combattants du comté et de l’Association des commissions d’assistance aux anciens combattants du comté de l’Illinois.

3. Qui contacter

Vous vous demandez s’il y a des avantages auxquels vous pourriez avoir droit? Contactez le VAC du comté de Grundy à vac@grundycountyil.gov ou appelez le (815) 941-3152.

Commission d’assistance aux anciens combattants du comté de Grundy : 1320 Union Street : Morris, IL 60450 :