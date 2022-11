Trois choses à savoir sur le programme d’économie de carburant Hy-Vee – Shaw Local

Vous cherchez moins de choc autocollant à la pompe ? La carte Hy-Vee Fuel Saver+ Perks peut vous aider. Selon Hy-Vee, les membres ont économisé 69 238 505 $ sur le carburant avec leur carte d’avantages depuis le début de 2022. Voici trois choses à savoir sur le programme :

1. Comment ça marche

Hy-Vee Fuel Saver + Perks® est un programme gratuit pour les acheteurs Hy-Vee, et les membres peuvent bénéficier de réductions sur l’essence lorsqu’ils achètent des produits éligibles chez Hy-Vee, selon le site Web de l’entreprise. De plus, les membres Hy-Vee Fuel Saver + Perks® recevront des offres spéciales, des offres numériques ciblées sur leurs listes de courses, des économies surprises et la possibilité de bonus tels que des produits gratuits, des forfaits vacances et d’autres prix. Ces offres spéciales et économies surprises seront chargées automatiquement sur la carte et les membres n’auront qu’à glisser la carte pour les utiliser.

2. Comment s’inscrire

Intéressé à devenir membre Fuel Saver? Le programme peut être rejoint en fournissant un numéro de téléphone à un caissier. De plus, les consommateurs peuvent saisir une carte au comptoir du service client de leur Hy-Vee ou Hy-Vee Gas local et l’activer via l’application Hy-Vee ou à https://www.hy-vee.com/perks .

3. Comment savoir ce qui est éligible

Recherchez les articles promotionnels Fuel Saver en trouvant l’icône Fuel Saver en ligne, sur les enseignes des étagères des magasins ou dans la publicité hebdomadaire Hy-Vee. Les remises sur le carburant seront automatiquement chargées sur les numéros de membre avec chaque achat éligible. La carte peut être utilisée dans plus de 2 600 stations-service Hy-Vee Gas à travers le Midwest, y compris Hy-Vee Sycamore, située au 2700 DeKalb Ave. La carte Fuel Saver + Perks® de Hy-Vee est également acceptée à Casey’s, Shell Stations, Sinclair Gares et Kwik Trip.

HyVee Sycamore : 2700 Dekalb Ave : Sycamore, IL : 60178 : 815.756.6174