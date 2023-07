Trois choses à savoir sur la façon dont le Congrès américain pourrait réglementer l’IA

Le plan de Schumer est l’aboutissement de nombreuses autres actions politiques plus modestes. Le 14 juin, les sénateurs Josh Hawley (un républicain du Missouri) et Richard Blumenthal (un démocrate du Connecticut) ont présenté un projet de loi qui exclurait l’IA générative de la section 230 (la loi qui protège les plateformes en ligne de toute responsabilité pour le contenu créé par leurs utilisateurs). Jeudi dernier, le comité scientifique de la Chambre a accueilli une poignée d’entreprises d’IA pour poser des questions sur la technologie et les divers risques et avantages qu’elle pose. Les démocrates de la Chambre Ted Lieu et Anna Eshoo, avec le républicain Ken Buck, ont proposé une commission nationale sur l’IA pour gérer la politique en matière d’IA, et un groupe bipartite de sénateurs a suggéré de créer un bureau fédéral pour encourager, entre autres, la concurrence avec la Chine.

Bien que cette vague d’activités soit remarquable, les législateurs américains ne partent pas de zéro sur la politique en matière d’IA. « Vous voyez un tas de bureaux développer des points de vue individuels sur des parties spécifiques de la politique d’IA, la plupart du temps qui relèvent d’un certain attachement à leurs problèmes préexistants », explique Alex Engler, membre de la Brookings Institution. Des agences individuelles comme la FTC, le Département du commerce et le Bureau américain du droit d’auteur ont rapidement réagi à l’engouement des six derniers mois, en publiant des déclarations de politique, des directives et des avertissements sur l’IA générative en particulier.

Bien sûr, nous ne savons jamais vraiment si parler signifie agir lorsqu’il s’agit du Congrès. Cependant, la réflexion des législateurs américains sur l’IA reflète certains principes émergents. Voici trois thèmes clés dans tout ce bavardage que vous devriez connaître pour vous aider à comprendre où pourrait aller la législation américaine sur l’IA.

Les États-Unis abritent la Silicon Valley et sont fiers de protéger l’innovation. Bon nombre des plus grandes entreprises d’IA sont des entreprises américaines, et le Congrès ne vous laissera pas, vous ou l’UE, l’oublier ! Schumer a qualifié l’innovation d ‘«étoile du Nord» de la stratégie américaine en matière d’IA, ce qui signifie que les régulateurs appelleront probablement les PDG de la technologie pour leur demander comment ils aimeraient être réglementés. Il va être intéressant de regarder le lobby technologique à l’œuvre ici. Une partie de ce langage est née en réponse aux dernières réglementations de l’Union européenne, qui, selon certaines entreprises technologiques et critiques, étoufferont l’innovation.

Bon nombre des plus grandes entreprises d’IA sont des entreprises américaines, et le Congrès ne vous laissera pas, vous ou l’UE, l’oublier ! Schumer a qualifié l’innovation d ‘«étoile du Nord» de la stratégie américaine en matière d’IA, ce qui signifie que les régulateurs appelleront probablement les PDG de la technologie pour leur demander comment ils aimeraient être réglementés. Il va être intéressant de regarder le lobby technologique à l’œuvre ici. Une partie de ce langage est née en réponse aux dernières réglementations de l’Union européenne, qui, selon certaines entreprises technologiques et critiques, étoufferont l’innovation. La technologie, et l’IA en particulier, doit être alignée sur les « valeurs démocratiques ». Nous entendons cela de la part de hauts responsables comme Schumer et le président Biden. Le sous-texte ici est le récit selon lequel les entreprises américaines d’IA sont différentes des entreprises chinoises d’IA. (Les nouvelles directives en Chine exigent que les résultats de l’IA générative doivent refléter les « valeurs communistes ».) et le contrôle des puces qui alimentent les systèmes d’IA et la poursuite de sa guerre commerciale croissante.

Nous entendons cela de la part de hauts responsables comme Schumer et le président Biden. Le sous-texte ici est le récit selon lequel les entreprises américaines d’IA sont différentes des entreprises chinoises d’IA. (Les nouvelles directives en Chine exigent que les résultats de l’IA générative doivent refléter les « valeurs communistes ».) et le contrôle des puces qui alimentent les systèmes d’IA et la poursuite de sa guerre commerciale croissante. Une grande question: qu’advient-il de l’article 230. Une question géante sans réponse pour la réglementation de l’IA aux États-Unis est de savoir si nous verrons ou non la réforme de l’article 230. La section 230 est une loi américaine des années 1990 sur Internet qui protège les entreprises technologiques contre les poursuites pour le contenu de leurs plateformes. Mais les entreprises technologiques devraient-elles avoir le même laissez-passer « sortir de prison gratuitement » pour le contenu généré par l’IA ? C’est une grande question, et cela nécessiterait que les entreprises technologiques identifient et étiquettent les textes et les images créés par l’IA, ce qui est une entreprise colossale. Étant donné que la Cour suprême a récemment refusé de se prononcer sur l’article 230, le débat a probablement été repoussé au Congrès. Chaque fois que les législateurs décident si et comment la loi doit être réformée, cela pourrait avoir un impact énorme sur le paysage de l’IA.

Alors, où cela va-t-il ? Eh bien, nulle part à court terme, alors que les politiciens sautent pour leurs vacances d’été. Mais à partir de cet automne, Schumer prévoit de lancer des groupes de discussion sur invitation uniquement au Congrès pour examiner des parties particulières de l’IA.

En attendant, Engler dit que nous pourrions entendre des discussions sur l’interdiction de certaines applications de l’IA, comme l’analyse des sentiments ou la reconnaissance faciale, faisant écho à certaines parties du règlement de l’UE. Les législateurs pourraient également essayer de relancer les propositions existantes de législation technologique complète, par exemple, la loi sur la responsabilité algorithmique.

Pour l’instant, tous les regards sont tournés vers le grand swing de Schumer. « L’idée est de proposer quelque chose de si complet et de le faire si vite. Je m’attends à ce qu’il y ait une attention assez considérable », déclare Engler.

Quoi d’autre je lis

Tout le monde parle de « Bidenomics », c’est-à-dire de la politique économique spécifique du président actuel. La technologie est au cœur de Bidenomics, avec des milliards et des milliards de dollars versés dans l’industrie aux États-Unis. Pour avoir un aperçu de ce que cela signifie sur le terrain, cela vaut la peine de lire cette histoire de l’Atlantique sur une nouvelle usine de semi-conducteurs venant à Syracuse.

Les outils de détection de l’IA tentent d’identifier si le texte ou les images en ligne ont été créés par l’IA ou par un humain. Mais il y a un problème : ils ne fonctionnent pas très bien. Les journalistes du New York Times ont joué avec divers outils et les ont classés en fonction de leurs performances. Ce qu’ils ont trouvé donne à réfléchir.

L’activité publicitaire de Google connaît une semaine difficile. Une nouvelle étude publiée par le Wall Street Journal a révélé qu’environ 80 % des emplacements d’annonces Google semblent enfreindre leurs propres politiques, ce que Google conteste.

Ce que j’ai appris cette semaine

Nous sommes peut-être plus susceptibles de croire à la désinformation générée par l’IA, selon une nouvelle recherche couverte par mon collègue Rhiannon Williams. Des chercheurs de l’Université de Zurich ont découvert que les gens étaient 3 % moins susceptibles d’identifier des tweets inexacts créés par l’IA que ceux écrits par des humains.

Ce n’est qu’une étude, mais si elle est étayée par d’autres recherches, c’est une découverte inquiétante. Comme l’écrit Rhiannon, « Le boom de l’IA générative met des outils d’IA puissants et accessibles entre les mains de tout le monde, y compris les mauvais acteurs. Des modèles comme GPT-3 peuvent générer un texte incorrect qui semble convaincant, qui pourrait être utilisé pour générer rapidement et à moindre coût de faux récits pour les théoriciens du complot et les campagnes de désinformation.