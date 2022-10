Trois choses à savoir lors du démarrage d’un aquarium – Shaw Local

Vous cherchez à ajouter un poisson de compagnie à votre foyer mais vous ne savez pas par où commencer ? Voici trois choses à savoir lors de la mise en place d’un aquarium domestique :

1. Faites vos recherches

Les poissons sont de toutes formes, tailles et couleurs. L’American Veterinary Medical Foundation recommande de rechercher les poissons que vous envisagez d’acheter avant d’installer le réservoir afin de savoir quelle devrait être la température idéale de l’eau et combien de gallons d’eau seront nécessaires. Et assurez-vous que le réservoir que vous obtenez offrira de la place à vos poissons pour grandir. Envisagez de demander à un expert de l’animalerie ou à un vétérinaire des conseils sur la création d’un environnement d’aquarium confortable.

2. Trouvez un emplacement approprié

Assurez-vous que votre réservoir se trouve dans une zone à faible trafic pour éviter qu’il ne soit heurté ou renversé. De plus, placer le réservoir trop près d’un évent de chauffage ou de refroidissement peut affecter la température du réservoir. Les experts recommandent de placer le réservoir dans un endroit qui offre suffisamment d’espace des deux côtés pour effectuer facilement les tâches quotidiennes telles que nourrir vos poissons, allumer les lumières de l’aquarium, tailler les plantes et effectuer un changement d’eau. Assurez-vous également que vous pouvez facilement atteindre l’arrière du réservoir. Assurez-vous que le réservoir n’est pas situé à la lumière directe du soleil, ce qui peut provoquer une surchauffe de l’eau ou entraîner une croissance excessive d’algues.

3. Gardez-le propre

La santé d’un poisson est directement liée à la santé de son environnement aquatique, selon l’American Veterinary Medical Foundation. À cette fin, assurez-vous d’avoir le bon filtre pour éliminer les déchets pour le type et la taille de votre réservoir, et vérifiez le filtre périodiquement pour vous assurer qu’il fonctionne correctement. L’utilisation de kits de test peut aider à maintenir la qualité de l’eau de votre réservoir.

