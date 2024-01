Trois choses à savoir : Lakers contre Mavericks 1-17-24

Les Lakers (20-21) sont revenus sur la voie de la victoire lundi et chercheront à maintenir cet élan lorsqu’ils affronteront les Mavericks (24-17) mercredi. Le match débute à 17h30 sur Spectrum SportsNet et ABC.

Vous trouverez ci-dessous trois choses à savoir avant le match :

FORMATION DE DÉPART DU CERCLE COMPLET

Après s’être éloigné d’eux au début de l’année, l’entraîneur Darvin Ham a rétabli la formation de départ qui avait ouvert la saison contre les Nuggets lorsqu’il a réinséré D’Angelo Russell parmi les cinq premiers pour accompagner Austin Reaves, Taurean Prince, LeBron James et Anthony Davis. . Ce groupe avait une fiche de 2-3 lors de leurs cinq matchs ensemble avant la victoire de lundi contre le Thunder, mais a été séparé après des débuts lents offensivement et des difficultés défensives et sur les panneaux les a mis en retard sur le tableau d’affichage au début des matchs.

Contre OKC, ce n’était pas un problème puisque les partants avaient un score de +2 lors de leur première présence pour commencer le match, et ont finalement permis aux Lakers de remporter la 1ère période 27-26. Au 3ème quart-temps, les choses étaient encore meilleures puisque les titulaires étaient à +9 à la sortie de la mi-temps avant l’arrivée des premiers remplaçants et ont vraiment donné un coup d’avance à l’équipe avec un jeu concentré et déterminé des deux côtés du ballon.

Après le match, l’entraîneur Ham a expliqué ce qui avait motivé la décision de revenir dans ce groupe et combien l’augmentation de la puissance de feu offensive sur le terrain a joué un rôle dans sa réflexion.

“Je voulais juste mettre autant de compétences et de tirs sur le terrain autour de nos deux capitaines”, a déclaré Ham. “Ces cinq-là ont été à peu près nos gars les plus constants tout au long de la saison jusqu’à présent. Alors, rassemblez-les et dans un avenir prévisible, ce sera notre alignement, sauf tout type de blessure. Et j’ai pensé que ça s’est bien passé. “

Bien sûr, même si ce groupe a plus de compétences et de capacités pour marquer le ballon offensivement, il devra également être performant en défense s’il veut vraiment tenir le coup et progresser en tant que groupe. Austin Reaves a expliqué comment ce groupe de départ peut réussir à cette fin.

“Rivalisez, faites-vous confiance et communiquez simplement”, a déclaré Reaves. “Avec ce groupe, nous avons beaucoup de gars qui savent jouer au jeu et connaissent les schémas, les couvertures, mais savent aussi (en quelque sorte) comment le faire, je ne veux pas dire ‘freestyle’, mais si quelqu’un se fait battre. L’aide en arrière est là, vous faites une rotation et vous vous soutenez vraiment les uns les autres.

REGARD DU CLASSEMENT

Avec la victoire de lundi contre le Thunder, les Lakers sont remontés à la 10e place de la conférence et dans les play-in. Et même s’il est un peu tôt pour être trop pris dans les bousculades quotidiennes qui peuvent accompagner une seule victoire ou une seule défaite, les Lakers connaissent – et peut-être mieux que toute autre équipe dans cette partie du classement – l’importance de la façon dont le fait de se concentrer sur la bonne voie et de maintenir un jeu solide peut signifier beaucoup à mesure que la saison avance.

Les Lakers sont actuellement à 1,5 matchs de la 9e tête de série Jazz, à 3,5 matchs de la 7e tête de série des Kings et à 4 matchs de la 6e tête de série des Pélicans. Ce type de disposition donne à l’équipe des repères clairs et objectifs à cibler et à atteindre afin d’organiser un play-in dans un match (9e ou 7e pour le premier match) ou de sortir complètement du play-in et d’entrer dans la tranche régulière où ils bénéficieraient d’un peu plus de temps libre pour se reposer et se préparer.

Même si avoir ces objectifs est une bonne chose, la meilleure façon pour l’équipe de progresser est de se concentrer sur elle-même et de jouer son meilleur basket. Contrôler ce qu’ils peuvent contrôler est essentiel pour réaliser de réels progrès, plutôt que de trop insister sur ce que font ceux qui sont au-dessus d’eux au classement, ce qui peut parfois conduire à trop s’inquiéter de savoir si ces équipes gagneront ou perdront.

Les Lakers seront mieux servis en jouant de leur mieux et, lorsque cela est possible, en battant les équipes qui sont au-dessus d’eux dans les affrontements en face-à-face. Cela ne s’est pas déroulé comme prévu lors de leur récent match contre le Jazz, mais ils ont une autre chance lors du match d’aujourd’hui contre les Mavericks, cinquième tête de série.

MATCHUP AVEC LES MAVS

La dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées, Dallas a eu chaud de l’extérieur et, en particulier, a eu des soirées de tir particulièrement fortes de Dante Exum (7 sur 9) et Grant Williams (5 sur 7) en profondeur avec Tim Hardaway Jr. faisant également la moitié. de ses 10 tentatives. Les Lakers n’ont pas été en mesure de suivre malgré leurs propres tirs chauds en réussissant 15 sur 29 à distance.

À l’approche de ce soir, il y a quelques différences, notamment du point de vue de la santé des joueurs.

Tout d’abord, Exum (pied droit) est absent, tout comme Josh Green, qui débutait à sa place. De plus, même si Williams est probable, il souffre d’un problème à la cheville droite. Deuxièmement, Luka Doncic est discutable avec son propre problème de cheville, bien que sa santé s’améliore après avoir raté ses trois derniers matchs. Et enfin, Kyrie Irving participera à ce match après avoir raté le dernier match du 12 décembre. De même, du côté des Lakers, Jarred Vanderbilt sera disponible ce match après n’avoir pas joué lors de la dernière rencontre de ces équipes.

Que Doncic joue ou non est une variable majeure dans ce jeu qui ne peut être négligée, mais trop se fier au résultat sur ce détail serait une erreur. Au cours des trois matchs précédents auxquels Doncic n’a pas joué, Irving et Hardaway Jr. ont réalisé des chiffres offensifs incroyables, marquant respectivement 39,7 points et 32,3 points par match tout en se connectant sur un total de 10,7 de leurs 23,0 tentatives derrière l’arc.

Défensivement, les Lakers doivent donc se concentrer sur les tirs autour de l’arc et sur le confinement de leurs tireurs de haut niveau. Cela nécessitera probablement plus d’activité de la part des grands de l’équipe dans les actions sur écran et la mise en place de plans pour tenir compte des actions d’écran de garde à garde que les équipes ont menées lors des derniers matchs pour attaquer la défense périmétrique des Lakers.

Offensivement, les Lakers doivent trouver un moyen d’impliquer Anthony Davis contre toutes les couvertures que Dallas lui lance. Historiquement, l’entraîneur des Mavs, Jason Kidd, a envoyé des équipes doubles et des pressions sur AD pour le transformer en passeur afin que les autres Lakers les battent. Les Lakers et Davis ont montré leur capacité à contrer ces défenses avec des passes intelligentes qui permettent à ses coéquipiers de bons tirs – comme l’ont montré les 11 passes décisives d’AD contre le Jazz lors d’un match récent.