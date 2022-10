Trois choses à rechercher lors de la réservation d’un forfait tout compris – Shaw Local

Avez-vous envie de sortir un peu de Dodge et des vacances tout compris vous semblent juste ce qu’il vous faut ? Suivre cette voie peut être sans stress si vous gardez ces trois choses à l’esprit :

1. Évitez les frais surprises

Il peut sembler que tout est inclus dans le prix des hôtels tout compris, mais assurez-vous de lire les petits caractères. Bien que l’hébergement et les repas puissent être couverts dans les tarifs de certains forfaits tout compris, vous devrez peut-être payer pour des activités, des services de spa ou des provisions pour le transport vers et depuis la propriété de l’hôtel. Gardez également à l’esprit que même si de nombreuses vacances tout compris incluent des pourboires ou des pourboires dans le prix de leurs forfaits, ce n’est pas toujours le cas.

2. Déterminez quel type de station vous intéresse

Différentes propriétés tout compris s’adressent à différents individus ou groupes. Par exemple, certaines stations conviennent mieux aux familles car elles proposent des activités adaptées à tous les groupes d’âge, tandis que d’autres s’adressent aux adultes uniquement. Les conseillers en voyages, tels que ceux qui font partie du personnel de Crystal Lake Travel, ont souvent à la fois les connaissances et l’expérience de première main pour vous aider à déterminer quelle propriété répondra le mieux à vos besoins et à vos désirs.

3. Emballez en conséquence

Assurez-vous de vérifier le code vestimentaire, car certaines stations exigent une tenue plus formelle, comme une chemise à col et des chaussures fermées, en particulier à l’heure du dîner. À cette fin, avant de commencer à faire vos valises, consultez le site Web du complexe pour obtenir des informations sur le code vestimentaire. De plus, alors que des articles de toilette tels que shampooing, revitalisant, dentifrice sont généralement fournis, d’autres produits essentiels, comme le nettoyant pour le visage, la crème hydratante, la crème solaire, les articles de la trousse de premiers soins et l’aspirine, peuvent ne pas l’être. Consultez le site Web du complexe et préparez vos bagages en conséquence.

