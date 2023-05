Trois choix, long shot pour la meilleure recrue défensive de l’année 2023 de la NFL

Geoff Schwartz Analyste des paris sportifs FOX

Le prix NFL Defensive Rookie of the Year a été remporté par un joueur repêché parmi les 18 meilleurs choix au cours de neuf des 10 saisons précédentes. Lors du repêchage de la NFL de cette année, neuf des 18 meilleurs choix du 27 avril étaient du côté défensif du ballon.

Est-ce que l’un de ces neuf décrochera le prix prestigieux le 9 février ? Qu’en est-il d’un long tir du deuxième tour?

Le gagnant de ce prix est souvent le joueur le mieux repêché au poste. Pensez aux goûts de Sauce Gardner, Chase Young, soit des ennuis de Bosa (Nick et Joey) ou de Marshon Lattimore. Voici donc quatre joueurs que je pense que vous devriez considérer pour remporter le titre de recrue défensive de l’année (chances de Pari FOX).

Will Anderson Jr..: + 350 (misez 10 $ pour gagner 45 $ au total)

Anderson correspond au moule des rushers de passes pour remporter ce prix au cours des 10 dernières années. Il est le meilleur ailier défensif repêché et a été extrêmement productif au collège.

Anderson est le lanceur de passes le plus prêt de tous les repêchés au premier tour, ce qui signifie que son utilisation de la main et sa compréhension de la façon de jouer à la position sont meilleures que n’importe lequel de ses pairs. Il commencera rapidement en 2023 avec les Texans de Houston et ce battage médiatique alimentera une victoire de recrue défensive de l’année.

Le demi de coin de l’Illinois, Devon Witherspoon, fait le point Découvrez les meilleurs jeux de la saison de football universitaire 2022 de Devon Witherspoon pour l’Illinois.

Devon Witherspoon: +1100 (misez 10 $ pour gagner 120 $ au total)

Ce n’était pas une surprise que Witherspoon ait été le premier demi de coin repêché, mais il était surprenant que les Seahawks l’aient choisi avec le cinquième choix, car la plupart avaient Seattle pour aborder la ruée vers la passe en premier.

Cependant, Witherspoon est une excellente option pour DROY. Il a autorisé un pourcentage d’achèvement de seulement 34,9% en 2022 alors qu’il utilisait ses longs bras et ses pieds rapides pour perturber les receveurs larges. C’est un corner physique qui joue face à son adversaire, ce qui a conduit à toutes les ruptures de passes et à d’éventuelles interceptions parmi ses meilleurs jeux.

Seattle étant une équipe gagnante en 2023 accordera une attention bien nécessaire à Witherspoon pour ce prix.

Le demi de coin de l’Oregon Christian Gonzalez met en évidence Découvrez les meilleurs jeux de la saison de football universitaire 2022 de Christian Gonzalez pour l’Oregon.

Christian González: +1100 (misez 10 $ pour gagner 120 $ au total)

Si Bill Belichick vous sélectionne avec le choix n ° 17 au premier tour pour jouer un corner pour sa défense des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, vous devez avoir un talent particulier.

Gonzalez a des traits physiques et athlétiques rares qui peuvent être utilisés dans la défense de Belichick. Il pourrait se retrouver sur une île plus que Witherspoon, lui permettant d’avoir certaines de ces pièces phares qui sont nécessaires pour remporter ce prix.

Il doit améliorer ses compétences de balle, qu’il s’agisse de ruptures de passes ou d’interceptions, pour devancer la compétition pour ce prix, mais je suis convaincu que Belichick peut tirer le meilleur parti de lui.

Tuli Tuipulotu: +8000 (misez 10 $ pour gagner 810 $ au total)

C’est mon pari extrême pour ce prix. Le secondeur extérieur (le choix n ° 54 au deuxième tour) a mené la nation dans les sacs la saison dernière à l’USC (13,5) et s’il est capable de reporter cette production dans la ligue lors de sa saison recrue, il remportera ce prix.

Tuipulotu bénéficiera de jouer sur une défense des Chargers de Los Angeles avec Joey Bosa et Khalil Mack car il se retrouvera dans des opportunités en tête-à-tête tout au long du match. S’il est capable de les gagner plus souvent qu’autrement, il peut obtenir ce prix.

Tuipulotu a le potentiel d’ajouter une tonne de valeur à la défense contre la passe de l’équipe, ce qu’il a extrêmement bien fait à l’USC. A ce prix, il vaut vraiment le détour.

Geoff Schwartz a joué huit saisons dans la NFL pour cinq équipes différentes. Il a commencé comme tacle droit pour l’Université de l’Oregon pendant trois saisons et a été sélectionné dans la deuxième équipe All-Pac-12 sa dernière année. Il est analyste NFL pour FOX Sports. Suivez-le sur Twitter à @GeoffSchwartz .

