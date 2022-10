Trois chimistes des États-Unis et du Danemark remportent le prix Nobel de la “chimie du clic”

Cette année, le prix Nobel de chimie a été décerné aux Américains Carolyn Bertozzi et Barry Sharpless, ainsi qu’au Danois Morten Meldal.

Bertozzi est la seule femme parmi les sept lauréats du prix Nobel honorés jusqu’à présent cette année.

Le trio a développé un processus chimique plus efficace utilisé dans le développement pharmaceutique et la cartographie de l’ADN.

Un trio de chimistes des États-Unis et du Danemark qui a jeté les bases d’une forme de chimie plus fonctionnelle où les molécules sont assemblées, a remporté mercredi le prix Nobel de chimie.

Les Américains Carolyn Bertozzi et Barry Sharpless, ainsi que le Danois Morten Meldal, ont été honorés “pour le développement de la chimie du clic et de la chimie bioorthogonale”, a déclaré le jury.

Bertozzi est la seule femme parmi les sept lauréats du prix Nobel honorés jusqu’à présent cette année, les femmes étant largement sous-représentées dans l’histoire des prix, en particulier dans les disciplines scientifiques.

Ce prix marque le deuxième prix Nobel pour Sharpless, 81 ans, qui a remporté le prix Nobel de chimie en 2001.

Seules quatre autres personnes ont réussi l’exploit de remporter deux prix Nobel, dont la Française d’origine polonaise Marie Curie, qui a remporté le prix de chimie en 1911 après avoir remporté le prix de physique en 1903.

Elle a été suivie par l’Américain Linus Pauling qui a remporté le prix de chimie en 1954 et celui de la paix en 1962. L’Américain John Bardeen a remporté le prix de physique en 1956 et 1972, et le Britannique Frederick Sanger a remporté le prix de chimie en 1958 et 1980.

Pour fabriquer des médicaments, cartographier l’ADN

La chimie du clic “est une réaction chimique élégante et efficace qui est maintenant largement utilisée”, a déclaré le jury dans un communiqué.

“Parmi de nombreuses autres utilisations, il est utilisé dans le développement de produits pharmaceutiques, pour cartographier l’ADN et créer des matériaux plus adaptés”, a-t-il ajouté.

Sharpless, professeur à Scripps Research en Californie, “a lancé le bal” et “inventé le concept de la chimie du clic” vers 2000, a déclaré le jury.

Ensuite, Sharpless et Meldal, professeur de chimie à l’Université de Copenhague, “indépendamment l’un de l’autre, ont présenté ce qui est maintenant le joyau de la couronne de la chimie du clic : la cycloaddition azide-alcyne catalysée par le cuivre”.

Le processus permet aux chimistes de “coller” des molécules ensemble “à l’aide de certains ions de cuivre”, ce qui, entre autres, permet la production de nouveaux matériaux.

La Fondation Nobel a expliqué :

Si un fabricant ajoute un azoture cliquable à un plastique ou à une fibre, le changement de matériau à un stade ultérieur est simple.

Il est possible de cliquer sur des substances qui conduisent l’électricité, captent la lumière du soleil, sont antibactériennes, protègent des rayons ultraviolets ou ont d’autres propriétés souhaitables, a-t-il déclaré.

Bien que ses recherches soient largement appliquées, Meldal s’est dit “très surpris et très fier” de recevoir cet honneur.

“Il y a tellement de bonnes découvertes et de développements dans le monde, c’est incroyable d’être dans cette situation”, a déclaré Meldal à la radio publique suédoise.

“Un nouveau niveau”

Bertozzi, 55 ans, professeur à Stanford aux États-Unis, a été mis en avant pour avoir alors porté “la chimie du clic à un nouveau niveau”.

“Elle a développé des réactions de clic qui fonctionnent à l’intérieur des organismes vivants. Ses réactions bioorthogonales se produisent sans perturber la chimie normale de la cellule”, a déclaré le jury.

Ses recherches sont maintenant utilisées pour étudier comment ces réactions peuvent être utilisées pour diagnostiquer et traiter le cancer.

“Je suis absolument abasourdi, je suis assis ici et je peux à peine respirer”, a déclaré Bertozzi aux journalistes par téléphone, quelques minutes après l’annonce.

Le trio partagera le prix Nobel d’une somme de 10 millions de couronnes suédoises (plus de 910 000 $) et recevra le prix du roi Carl XVI Gustaf lors d’une cérémonie officielle à Stockholm le 10 décembre, anniversaire de la mort en 1896 du scientifique Alfred Nobel qui a créé les prix dans ses dernières volontés et son testament.

L’année dernière, l’académie a honoré l’Allemand Benjamin List et le double national américano-britannique David MacMillan pour leur développement d’un outil précis de construction moléculaire connu sous le nom d’organocatalyse asymétrique.

Lundi, le prix de médecine a été décerné au paléogénéticien suédois Svante Paabo pour ses découvertes sur les génomes des hominines éteintes et l’évolution humaine.

Puis mardi, les physiciens Alain Aspect de France, John Clauser des États-Unis et l’Autrichien Anton Zeilinger ont reçu le prix de physique pour avoir développé des outils expérimentaux qui ont aidé à prouver l’intrication quantique – un phénomène qu’Albert Einstein a qualifié d'”action effrayante à distance”.

Le prix de chimie sera suivi des prix très attendus de littérature et de la paix, annoncés respectivement jeudi et vendredi.

Le prix de la paix devrait revêtir une importance particulière cette année compte tenu de l’invasion russe de l’Ukraine.