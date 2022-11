Trois chiens sauvés du commerce de viande sud-coréen trouvent une nouvelle vie à South Elgin – Shaw Local

Effrayé et frissonnant, Saturn, un Jindo coréen bronzé de 2 ans, a sorti à contrecœur sa tête poilue de sa caisse de voyage vendredi vers une enceinte plus grande et plus accueillante à Anderson Humane.

Même après un trajet en camion de 12 heures, il ne sortirait pas immédiatement, ne réalisant pas encore la tournure prometteuse que son destin avait prise.

Harper était l’un des trois chiens amenés à Anderson Humane à South Elgin vendredi après avoir été sauvé d’une ferme de viande de chien sud-coréenne. (Rick West)

Il y a deux semaines, il est arrivé aux États-Unis avec 33 autres chiens après avoir été sauvé d’un élevage de viande de chien sud-coréen. Saturne et deux autres de ce groupe, Jupiter et Harper, ont été livrés au refuge de South Elgin vendredi après-midi par la Humane Society des États-Unis.

Dean Daubert, directeur des opérations d’Anderson Humane, a déclaré que c’était la première fois qu’ils ramassaient des chiens du commerce de la viande coréenne.

“Ces gars-là sont tirés de conditions assez mauvaises parce qu’il y a très peu de lois sur le bien-être animal en Corée”, a-t-il déclaré. “Le gouvernement a tendance à négliger le commerce de la viande parce que c’est un peu gênant pour eux.”

Ophelia, un pit-bull de 2 ans, est arrivée vendredi à Anderson Humane à South Elgin. Elle était dans un refuge de Floride qui avait besoin de plus d’espace après avoir accueilli des chiens déplacés lors de l’ouragan Ian. (Rick West)

La Humane Society estime qu’un million de chiens par an sont tués pour leur viande en Corée du Sud. Ils sont élevés de manière intensive dans des fermes, vivent dans des conditions sordides, beaucoup souffrant de malnutrition et de maladies de la peau et des yeux. La plupart sont abattus vers l’âge d’un an, généralement par électrocution.

La Humane Society a contacté Anderson au sujet des chiens coréens dans la foulée des travaux récents du refuge prenant en charge 166 beagles sauvés au cours de l’été d’un établissement d’élevage de Virginie par la société.

“Nous les aiderons chaque fois que nous le pourrons”, a déclaré Daubert. « Ils font un excellent travail à l’échelle nationale et internationale. Mais nous voulons également nous assurer que nous sommes au service de notre communauté et de nos partenaires existants. »

Saturne sort la tête de sa caisse vendredi pour regarder autour d’Anderson Humane à South Elgin. Saturne et deux autres chiens ont été sauvés d’un élevage de viande de chien sud-coréen. (Rick West)

La Humane Society a également livré un pit-bull d’un refuge en Floride qui était surpeuplé de chiens déplacés par l’ouragan Ian.

Les chiens n’ont pas encore de foyers permanents ou d’accueil. Molly Craig, responsable de l’admission et du transfert d’Anderson, a déclaré qu’en raison des circonstances uniques d’où provenaient les chiens, ils souhaitaient d’abord les évaluer et apprendre à connaître leur personnalité.

“Nous ne savons pas avec certitude quelle vie ils ont eue, mais ils vont évidemment avoir peur après le transport”, a-t-elle déclaré. “C’est un événement traumatisant pour eux.”

Elle prévoit que les chiens passeront environ un mois au refuge avant d’être prêts à être accueillis ou adoptés. Alors que les animaux sont normalement vaccinés et micropucés dès leur arrivée, ces chiens auront le week-end pour décompresser avant d’être contrôlés.

Une fois qu’ils seront disponibles pour adoption, ils seront listés sur ahconnects.org/adopt.

La Humane Society International/Corée a définitivement fermé 17 élevages de viande canine et a secouru plus de 2 500 chiens qui ont trouvé refuge aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Corée du Sud.

Une enquête d’opinion de Nielsen Korea publiée et commandée par HSI/Korea en octobre a montré que 85 % des Coréens déclarent n’avoir jamais mangé de viande de chien ou ne le feront pas à l’avenir. 56% des Coréens interrogés ont déclaré qu’ils soutenaient une interdiction de la viande de chien.

Daubert a déclaré qu’il était heureux qu’Anderson Humane puisse aider à donner aux chiens une seconde chance dans la vie.

“Nous les avons élevés pendant 10 000 ans pour avoir cette relation chien-personne”, a-t-il déclaré. “Lorsque nous transformons cela en autre chose, c’est une violation du pacte que nous avons conclu avec les chiens de dépendre de nous pour leur survie.

“En les amenant et en leur donnant une maison maintenant, nous payons cette obligation et leur donnons une chance d’avoir une bonne vie.”

https://www.dailyherald.com/news/20221118/three-dogs-rescued-from-south-korean-meat-trade-find-chance-for-new-life-in-south-elgin