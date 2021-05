Trois chiens sauvés de l’incendie d’un bungalow après que l’un d’eux ait accidentellement allumé un grille-pain

Les animaux sont un paquet de joie qui gagnent nos cœurs avec leurs pitreries amusantes. Les voir pris dans l’adversité est déchirant pour tous les amoureux des animaux. Récemment, trois chiens se sont retrouvés piégés au milieu de l’incendie qui a fait rage dans un bungalow du Kent, en Angleterre, dans la nuit. Bientôt, les services d’incendie et de sauvetage de Kent ont été appelés. Deux camions de pompiers se sont rapidement rendus sur place vers 21 h 39 et ont poursuivi leur opération de sauvetage.

Selon Kent en direct, l’incendie s’est déclaré accidentellement après que l’un des chiens ait allumé le grille-pain par inadvertance. Bientôt, l’objet laissé sur l’appareil a pris feu dans la cuisine. L’équipe de secours portant un appareil respiratoire a utilisé des jets d’eau pour éteindre l’incendie. L’équipe a ensuite utilisé des ventilateurs à haute pression pour se débarrasser de la fumée du bâtiment. Aucune victime n’a été signalée car les trois chiens ont été sauvés et sauvés avec succès.

En émettant un avertissement de sécurité concernant la protection des animaux domestiques à la maison, les responsables ont déclaré que les résidents ne devraient pas laisser d’objets tels que des torchons ou des planches à découper sur les appareils de cuisson. De plus, ils doivent s’assurer que les fours ne sont pas utilisés pour le stockage. Ils ont également exhorté les gens à éloigner les animaux domestiques et les enfants de la cuisine et des autres zones de cuisson.

Plus tôt, cette année, deux chiens ont sauvé la vie de leur propriétaire après avoir senti que la maison s’était allumée. L’incident était de Dinwiddie, Virginie, États-Unis. Selon le centre de communication d’urgence de Dinwiddie, un homme et ses deux chiens ont été piégés dans l’incendie lorsque les services d’incendie ont reçu l’information. L’homme a réussi à s’échapper du bâtiment alors que l’emplacement des chiens restait inconnu à ce moment-là. Plus tard, les chiens ont été retrouvés morts lorsque les pompiers ont fouillé la maison.

Selon les autorités, le propriétaire a crédité ses chiens de lui avoir sauvé la vie. Il a dit qu’il dormait profondément au moment de l’incendie. Sentant le départ du feu, les animaux ont commencé à lui sauter dessus et à le réveiller. Alors qu’il parvenait à s’échapper, les créatures innocentes ont perdu la vie.

