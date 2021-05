Trois chercheurs du laboratoire de Wuhan sont tombés malades juste avant le premier cas confirmé de COVID – The Right Scoop

Eh bien, ce n’est pas du tout suspect:

WSJ – Trois chercheurs de l’Institut chinois de virologie de Wuhan sont tombés suffisamment malades en novembre 2019 pour se faire soigner à l’hôpital, selon un rapport des services de renseignement américains non divulgué auparavant qui pourrait ajouter du poids aux appels croissants pour une enquête plus complète sur la question de savoir si le virus Covid-19 a pu s’échapper. du laboratoire.

Les détails du reportage vont au-delà d’une fiche d’information du département d’État, publiée au cours des derniers jours de l’administration Trump, qui indiquait que plusieurs chercheurs du laboratoire, un centre d’étude des coronavirus et autres pathogènes, étaient tombés malades à l’automne 2019 »avec symptômes compatibles à la fois avec Covid-19 et une maladie saisonnière courante. »

La divulgation du nombre de chercheurs, du moment de leur maladie et de leurs visites à l’hôpital intervient à la veille d’une réunion de l’organe décisionnel de l’Organisation mondiale de la santé, qui devrait discuter de la prochaine phase d’une enquête sur les origines de Covid-19. .

Les fonctionnaires actuels et anciens familiers avec les renseignements sur les chercheurs du laboratoire ont exprimé des points de vue divergents sur la force des preuves à l’appui de l’évaluation. Une personne a déclaré qu’elle était fournie par un partenaire international et qu’elle était potentiellement importante, mais qu’elle nécessitait encore une enquête plus approfondie et une corroboration supplémentaire.

Une autre personne a décrit l’intelligence comme plus forte. «Les informations que nous avions provenant des différentes sources étaient d’une qualité exquise. C’était très précis. Ce qu’il ne vous a pas dit, c’est exactement pourquoi ils sont tombés malades », a-t-il dit, faisant référence aux chercheurs.

En novembre 2019, de nombreux épidémiologistes et virologues pensent que le SRAS-CoV-2, le virus à l’origine de la pandémie, a commencé à circuler dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, où Pékin a déclaré que le premier cas confirmé était un homme tombé malade en décembre. 8, 2019.

L’Institut de Wuhan n’a pas partagé de données brutes, de journaux de sécurité et de registres de laboratoire sur son travail approfondi sur les coronavirus chez les chauves-souris, que beaucoup considèrent comme la source la plus probable du virus.

L’administration Biden a refusé de commenter les renseignements, mais a déclaré que toutes les théories techniquement crédibles sur l’origine de la pandémie devraient être étudiées par l’OMS et des experts internationaux.