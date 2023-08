Trois chercheurs de Samsung élus vice-présidents du groupe de travail du 3GPP – Samsung Global Newsroom

Kyeongin Jeong a été nouvellement élu au 3GPP, tandis que Jaeyeon Song et Narendranath Durga Tangudu ont été renommés vice-présidents.

Samsung Electronics a annoncé que trois chercheurs de Samsung ont été élus vice-présidents du 3rd Generation Partnership Project (3GPP), la plus grande organisation de développement de normes de télécommunications au monde. Suite à la nomination, la société compte désormais un total de sept responsables au sein du 3GPP – deux présidents et cinq vice-présidents.

Depuis sa création en 1998, le 3GPP a réuni des entreprises et des organisations de télécommunications du monde entier, notamment Samsung, Qualcomm, Apple, Ericsson, Nokia, Huawei et bien d’autres.

Le chercheur nouvellement élu Kyeongin Jeong de Samsung Research America, l’organisation de recherche avancée de Samsung, a été nommé vice-président du groupe de travail 2 sur le réseau d’accès radio (RAN WG2) du 3GPP. Ce groupe est chargé de développer la norme de protocole de communication radio entre les combinés 5G et les stations de base.

De plus, Jaeyeon Song de Samsung Research et Narendranath Durga Tangudu du Samsung R&D Institute India-Bangalore ont été réélus en tant que vice-présidents à l’issue de leur mandat de deux ans.

Jaeyeon Song continuera d’occuper le poste de vice-président du groupe de travail 4 sur les services et les aspects système (SA WG4) du 3GPP, un groupe axé sur l’avancement de la technologie pour prendre en charge les services multimédias immersifs, y compris le streaming vidéo et la réalité étendue basée sur la 5G. Narendranath Durga Tangudu restera vice-président du Core Network and Terminals Working Group 3 (CT WG3) du 3GPP, un groupe axé sur le développement des normes d’interface ouvertes qui étendent les réseaux 5G à des tiers, y compris les fournisseurs de services Internet.

En mai 2023, Younsun Kim et Andrew Bennett de Samsung Research ont été nommés respectivement présidents du groupe de travail 1 sur le réseau d’accès radio (RAN WG1) et du groupe de travail 2 sur les aspects des services et du système (SA WG2) du 3GPP.

Grâce à son leadership établi dans le 3GPP, Samsung est en passe d’être à la pointe de l’innovation technologique dans l’ensemble de l’industrie des télécommunications. Au-delà de la norme 5G-Advanced actuellement en développement, Samsung a préparé une base solide pour la 6G, qui sera créée en coopération avec les entreprises membres du 3GPP pour une commercialisation vers 2030.