Trois championnats de water-polo des États-Unis à venir dans le comté de DuPage – Shaw Local

La DuPage Sports Commission et le FMC Natatorium de Ty Warner Park ont ​​récemment annoncé un autre événement de championnat national en route vers le comté de DuPage, signant un accord avec USA Water Polo pour accueillir la Kap7 Champions Cup 2022, son retour en 2024, ainsi qu’un 2024 USA Championnat national du programme de développement olympique de water-polo.

Les trois événements réuniront des athlètes d’élite de water-polo de partout aux États-Unis dans le comté de DuPage.

“Je suis né dans l’ex-Yougoslavie, une région qui reste à ce jour une locomotive du water-polo”, a déclaré Igor Bakovic, directeur des sports de la DuPage Sports Commission. “J’ai une passion pour le sport et j’ai sauté sur l’occasion de l’avoir ici à DuPage. Les programmes de water-polo des États-Unis sont exceptionnels – les femmes américaines ont remporté les trois dernières médailles d’or olympiques et les hommes américains se révèlent une force formidable avec un programme en plein essor.

Se déroulant du 4 au 6 novembre 2022, la Kap7 Champions Cup est un événement de trois jours avec une compétition en deux divisions, avec les meilleurs jeunes joueurs de water-polo en quête d’or dans les divisions filles et garçons. La Champions Cup s’adresse spécifiquement aux athlètes de 14 ans et moins et en huitième année ou moins. L’événement devrait réunir environ 24 équipes et 480 athlètes.

En 2024, le programme de développement olympique de water-polo des États-Unis attirera au moins 900 athlètes de 18 ans et moins dans les niveaux jeunesse, cadet et développement, car au cours de trois jours, ils s’entraînent dans le but de représenter le water-polo des États-Unis en championnat national. et compétition internationale.

“USA Water Polo est ravi d’organiser trois événements de premier plan dans le comté de DuPage et le Midwest, où il existe une passion indéniable pour le sport du water-polo”, a déclaré Ryan Cunnane, directeur de la croissance de USA Water Polo. « Pouvoir accueillir les événements dans une installation comme le FMC Natatorium est un scénario idéal. Nous sommes très reconnaissants des efforts du personnel de la DuPage Sports Commission et du FMC Natatorium pour aider à préparer le terrain pour ces compétitions. Avec une formidable histoire de water-polo, l’état de l’Illinois n’est prêt qu’à une croissance encore plus grande du jeu et ces événements nous aident à atteindre deux objectifs clés : organiser des événements exceptionnels et augmenter les opportunités de water-polo à l’échelle nationale.

La Coupe des champions et le programme de développement olympique seront organisés au FMC Natatorium, qui a ouvert ses portes en 2020 et est largement considéré comme faisant partie des 10 meilleures installations intérieures du pays.

Méticuleusement conçu par la fondatrice MaryAnn Kaufman, le natatorium offre une piscine de compétition à neuf couloirs, une piscine d’entraînement à huit couloirs, quatre vestiaires, des cloisons mobiles et 1 200 places assises. Le stationnement sur place offre plus de 300 places avec 200 places supplémentaires au parc Ty Warner et un stationnement dans la rue. À proximité des grands axes routiers et de nombreux hôtels et restaurants raffinés, FMC offre une expérience de visite incomparable. “J’attends avec impatience notre nouvelle relation avec USA Water Polo et ses athlètes”, a déclaré Kaufman.

Plus de détails sur la Kap7 Champions Cup 2022, y compris un calendrier des événements, des billets et des informations sur la diffusion en direct, seront disponibles dans les mois à venir.

Bakovic s’attend à un accueil chaleureux pour USA Water Polo de la part de la communauté DuPage.

“Le water-polo a un large public dans le Midwest, y compris ici à DuPage”, a déclaré Bakovic. “C’était un choix naturel pour la communauté DuPage. Merci à John Abdou, Ryan Cunnane et USA Water Polo d’avoir partagé notre vision et d’avoir travaillé avec nous pour que cela se produise.

Créée par l’organisation à but non lucratif DuPage Convention & Visitors Bureau, la DuPage Sports Commission a été fondée en 2019 pour exploiter la puissance du tourisme sportif au nom des 38 communautés du comté et d’un million d’habitants. Le DSC est particulièrement bien placé pour défendre et influencer activement la santé des communautés DuPage grâce à une croissance stratégique en tant que destination sportive amateur, jeunesse et professionnelle. Pour plus d’informations, visitez www.DuPageSportsCommission.com.

FMC Natatorium, situé dans la communauté de Westmont à Ty Warner Park, offre un large éventail d’options pour les nageurs allant des cours d’auto-sauvetage pour bébés aux nageurs USA Masters avec une expérience de toute une vie. De plus, des cours de natation privés et en groupe sont disponibles, ainsi que des cliniques d’AVC, des cours d’aquaforme et des camps de natation d’été. L’établissement est ouvert au public et donne accès à des cours pour tous. En savoir plus sur fmcnatatorium.org.

USA Water Polo, Inc., est l’organe directeur national du water-polo en Amérique, supervisant le programme olympique américain ainsi que 20 événements de championnat différents chaque année, tels que les Jeux olympiques juniors.

et championnats nationaux des maîtres. Avec plus de 50 000 membres, l’USAWP est également l’autorité de sanction de plus de 500 clubs membres et de plus de 400 tournois à l’échelle nationale. L’USAWP est engagé dans le développement du sport à travers les États-Unis, favorisant l’expansion de la base tout en fournissant un système national de clubs affiliés, d’entraîneurs certifiés et d’officiels. Pour plus d’informations, visitez www.usawaterpolo.org