Trois c’est une foule : des chercheurs créent des bébés en utilisant un nombre inhabituel d’échantillons d’ADN

Des scientifiques britanniques ont créé des nourrissons en utilisant des brins d’ADN de trois personnes, une technique qui vise à réduire le risque de maladies génétiques rares.

« Le traitement par don mitochondrial offre aux familles atteintes d’une maladie mitochondriale héréditaire grave la possibilité d’avoir un enfant en bonne santé », a déclaré mercredi le régulateur britannique de la fertilité dans un communiqué.

L’Autorité britannique de fertilisation et d’embryologie humaines a confirmé que moins de cinq enfants sont nés en utilisant le traitement par don de mitochondries et n’a fourni aucun autre détail afin de protéger les familles. Le nombre était exact à la fin avril 2023, a rapporté The Guardian.

Des médecins aux États-Unis ont annoncé la naissance du premier bébé au monde utilisant la technique du don de mitochondries en 2016, après que le traitement ait été effectué au Mexique.

Les trois échantillons comprennent un ovule et du sperme des parents et des mitochondries de l’ovule du donneur – le troisième échantillon d’ADN. Les mitochondries, que les nourrissons héritent entièrement de leur mère, servent de batterie cellulaire et celles qui sont défectueuses peuvent entraîner un certain nombre de troubles génétiques.

Le processus, qui crée des « bébés à trois parents », aboutit à un enfant qui est composé à 99,8% de l’ADN de la mère et du père. Environ 37 gènes proviennent du donneur via un don mitochondrial.

Toutes les femmes qui subissent le traitement doivent recevoir l’approbation de la Human Fertilization and Embryology Authority.

L’agence a déclaré que c’en était encore aux « débuts », mais elle espérait que les scientifiques impliqués à l’Université de Newcastle publieraient bientôt les détails du traitement.

Les progrès du traitement et de la recherche lancés au Newcastle Fertility Center ont incité le gouvernement britannique à créer une réglementation plus stricte en 2015, faisant du Royaume-Uni le premier pays au monde à adopter une législation réglementant spécifiquement les méthodes qui aident les femmes à avoir des enfants sans transmettre leurs mitochondries défectueuses à leurs enfants.

Les mères peuvent encore transmettre un petit nombre de leurs mitochondries défectueuses au nourrisson malgré le processus, ce qui peut alors multiplier et atténuer les effets du traitement, également connu sous le nom de thérapie de remplacement mitochondrial (MRT).

« La raison pour laquelle l’inversion est observée dans les cellules de certains enfants nés à la suite de procédures MRT, mais pas dans d’autres, n’est pas entièrement comprise », a déclaré Dagan Wells, professeur de génétique reproductive à l’Université d’Oxford, au Guardian.

« Jusqu’à présent, l’expérience clinique avec la MRT a été encourageante, mais le nombre de cas signalés est bien trop faible pour tirer des conclusions définitives sur l’innocuité ou l’efficacité », a expliqué Wells.

« Le suivi à long terme des enfants nés est essentiel », a-t-il poursuivi. « Le stade de développement auquel l’inversion se produit n’est pas clair, mais il se produit probablement à un stade très précoce. Cela signifie que les tests prénataux, effectués [at] environ 12 semaines de grossesse, pourrait bien réussir à identifier si une inversion s’est produite. »