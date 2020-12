Trois cas d’un variant de coronavirus particulièrement infectieux qui ont récemment émergé en Grande-Bretagne ont été confirmés en Corée du Sud, ont annoncé lundi les autorités sanitaires.

Les trois personnes sont membres d’une famille basée à Londres qui est arrivée dans le pays le 22 décembre, selon l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies.

Ils ont été placés en isolement après avoir été testés positifs pour Covid-19 à leur arrivée, selon le communiqué de la KDCA.

La nouvelle souche du virus est apparue plus tôt ce mois-ci en Grande-Bretagne et a déjà atteint plusieurs pays européens, ainsi que le Canada, la Jordanie et le Japon.

La nouvelle souche, que les experts craignent d’être plus contagieuse, a incité plus de 50 pays à imposer des restrictions de voyage à la Grande-Bretagne.

La Corée du Sud en faisait partie et a interdit les vols depuis la Grande-Bretagne jusqu’à la fin de l’année.

Les autorités sud-coréennes examinent également le cas d’un vieil homme sud-coréen qui a été testé à titre posthume positif au Covid-19 après son retour de Grande-Bretagne au début du mois.

L’annonce intervient alors qu’une troisième vague du virus envahit le pays, avec une résurgence centrée sur la grande région de Séoul, les cas quotidiens grimpant à plus de 1000 fois ce mois-ci malgré des mesures de distanciation plus strictes.