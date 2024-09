Trois cas de grippe confirmés en laboratoire marquent le début de la saison des maladies respiratoires locales

Le service de santé publique de la région de Waterloo va déployer des vaccins contre la grippe au début du mois prochain, ainsi que des vaccins COVID-19 mis à jour et un accès à la vaccination contre le VRS pour les nourrissons et les tout-petits.

Trois cas de grippe confirmés en laboratoire signifient que la saison 2024-2025 des maladies respiratoires a commencé dans la région de Waterloo.

« Ces premiers cas signalent le début de la saison de la grippe. Nous avons commencé à travailler avec des partenaires pour garantir que les résidents aient accès aux vaccins cet automne », a déclaré le Dr Hsiu-Li Wang, médecin hygiéniste, dans un communiqué de presse publié vendredi.

« Nous encourageons tout le monde à réduire les risques de contracter des maladies respiratoires pendant cette saison en se tenant à jour dans ses vaccinations dès qu’elles sont disponibles. »

Grippe

Les vaccins contre la grippe seront disponibles début octobre, d’abord pour les populations à haut risque, notamment les personnes hospitalisées, le personnel hospitalier et les résidents et le personnel des maisons de soins de longue durée, suivis des personnes vivant dans des maisons de retraite et d’autres milieux collectifs, ainsi que des personnes de 65 ans et plus.

Le 28 octobre, le vaccin contre la grippe sera offert au grand public à partir de six mois. Les vaccins contre la grippe seront disponibles dans les cabinets de médecins et d’infirmières praticiennes, dans les pharmacies participantes et dans les cliniques de santé publique.

COVID 19

Le vaccin contre la COVID-19 mis à jour devrait également être disponible en octobre, après l’approbation de Santé Canada. Les premières doses seront administrées en priorité aux populations à risque élevé et de plus amples détails seront fournis une fois que les doses auront été distribuées en Ontario.

VRS

La province a élargi son programme de vaccination financé par l’État contre le virus respiratoire syncytial (VRS). Le vaccin sera disponible pour les personnes de 60 ans et plus et à risque élevé, y compris celles qui vivent dans des établissements de soins de longue durée, des résidences pour personnes âgées et tous les résidents des maisons de retraite.

À partir d’octobre également, les familles ayant des nourrissons et des enfants à haut risque jusqu’à 24 mois auront accès au nouveau vaccin contre le VRS, Beyfortus®, par l’intermédiaire de leurs prestataires de soins de santé, ainsi qu’en milieu hospitalier pour les nourrissons nés pendant la saison des maladies respiratoires 2024/25. Les femmes enceintes de 32 à 36 semaines peuvent également recevoir une dose unique d’Abrysvo® qui protège leur nourrisson contre le VRS de la naissance à six mois.

Si vous présentez des symptômes de maladie respiratoire, vous devez :

Restez à la maison

Pratiquez une bonne hygiène des mains en vous lavant les mains et en utilisant un désinfectant pour les mains.

Couvrez-vous la bouche lorsque vous toussez ou éternuez

Envisagez de porter un masque bien ajusté et bien conçu dans les lieux publics intérieurs, en particulier en présence de personnes présentant un risque d’infection plus élevé.

Ne visitez pas les personnes qui présentent un risque plus élevé de complications liées à des maladies respiratoires, comme les personnes hospitalisées, les maisons de retraite ou de soins de longue durée, les personnes âgées ou les personnes immunodéprimées.

Consultez un médecin si vous ressentez des symptômes graves ou qui s’aggravent.

Santé publique Ontario fournit des mises à jour régulières sur l’activité des virus respiratoires par le biais du Outil de détection des virus respiratoires de l’Ontario.

Pour en savoir plus sur la grippe, la COVID-19 et le VRS, visitez :