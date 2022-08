Trois caractéristiques clés des écouteurs haut de gamme de Samsung à ne pas manquer – Samsung Global Newsroom

Lors de l’Unpacked d’aujourd’hui, nous avons dévoilé les Galaxy Buds2 Pro, nos écouteurs haut de gamme qui offrent une expérience qui vous concerne. Des dernières technologies de qualité sonore à la suppression active du bruit intelligente, les Galaxy Buds2 Pro de Samsung Electronics ont été conçus pour s’adapter à votre style de vie.

Pour présenter notre dernière offre True Wireless Stereo (TWS), nous mettons en évidence trois fonctionnalités innovantes qui garantissent que nos derniers écouteurs, Galaxy Buds2 Pro, offrent quelque chose pour tout le monde.

Que vous recherchiez des expériences audio immersives, que vous recherchiez un design aussi confortable que fonctionnel ou que vous ayez besoin d’écouteurs qui vous permettent de prendre des appels à tout moment, les Galaxy Buds2 Pro sont là pour vous.

Immergez-vous dans les expériences d’écoute ultimes

Les nouveaux Galaxy Buds2 Pro offrent les expériences audio les plus immersives à ce jour dans la gamme Galaxy Buds. Pour les mélomanes, les nouveaux écouteurs offrent le moyen idéal de découvrir vos albums préférés, avec leur plage dynamique élevée et leur résolution sonore cristalline maintenant en audio Hi-Fi 24 bits sans fil, vous permettant d’entendre même les mélodies les plus silencieuses ou les plus nuancées. harmonies.

De plus, l’audio 360° intelligent vous permet de vivre votre concert préféré sur YouTube comme si vous étiez dans la foule grâce à l’audio plus profond et plus riche qu’il fournit en son surround complet pour vous immerger complètement dans l’action.

Restez connecté et concentré grâce à l’ANC puissant



Non seulement les Galaxy Buds2 Pro sont parfaits pour tout amateur de musique, mais ils constituent également une solution transparente pour les professionnels et les étudiants qui ont besoin de la plus grande concentration au travail ou à l’école. Grâce à la puissante suppression active du bruit (ANC), il est désormais plus facile que jamais de rester productif et concentré lorsque vous travaillez sur votre dernier projet.

Les fonctionnalités ANC améliorées de Buds2 Pro, améliorées de 40 % par rapport au modèle précédent, garantissent que vous n’entendez que ce que vous voulez entendre tout en supprimant les bruits inutiles. Grâce à l’amélioration de l’ANC, Buds2 Pro est vraiment capable de vous aider dans divers aspects de votre vie quotidienne, vous permettant de rester connecté et à l’écoute où que vous soyez.

Son nouveau design compact est 15% plus petit que le modèle précédent et présente également des conceptions améliorées à la fois de sa bouche d’aération et de son pare-vent. Ces améliorations permettent à l’air de se déplacer plus efficacement à travers les écouteurs tout en maintenant la clarté du son — tout cela au nom du plus grand confort pour vous pendant que vous vous immergez dans vos médias préférés ou que vous prêtez attention à un appel important.

Les fonctionnalités renforcées du tout nouveau Galaxy Buds2 Pro en font un accessoire indispensable pour ceux qui recherchent des expériences audio haut de gamme adaptées à tous les styles de vie. Avec l’introduction de ce dernier venu dans la gamme Buds, Samsung continue d’innover sur le marché des écouteurs avec des fonctionnalités haut de gamme qui offrent les expériences d’écoute audio sans fil ultimes.