Trois caractéristiques clés de Neo QLED 8K — expliquées graphiquement – ​​Samsung Global Newsroom

Samsung est mondialement connu pour sa technologie de télévision pionnière, visant chaque année à améliorer la qualité de l’image avec le dernier Neo QLED 8K et le MICRO LED à la pointe de la technologie. Qu’il s’agisse du contrôle du rétroéclairage et des niveaux de contraste ou de l’étalonnage et de l’amélioration de la profondeur, toutes les fonctionnalités de Samsung fonctionnent ensemble pour offrir une qualité d’image irréprochable.

La gamme Neo QLED 8K de cette année comprend des fonctionnalités qui produisent les images les plus “réelles” à ce jour, élevant sa qualité d’image à un autre niveau. Entre le processeur Neural Quantum 8K mis à jour, la nouvelle fonctionnalité de mise à l’échelle de l’IA et la nouvelle application d’étalonnage, l’expérience à l’écran des consommateurs devient une véritable réalité, leur permettant de gérer facilement leur expérience à l’écran de manière beaucoup plus personnelle.

Pour saisir pleinement les technologies et les fonctionnalités derrière le Neo QLED 8K 2022, Samsung Newsroom les présente dans un format graphique dynamique pour une compréhension facile.

14 bits Cartographie de contraste

Les panneaux Neo QLED 8K 2022 sont conçus pour fournir des détails extrêmes dans tous les types de scènes avec le mappage de contraste 14 bits nouvellement ajouté, s’appuyant sur le contrôle 12 bits existant offert en 2021. Le résultat est un nouvel écran 8K qui est capable de montrer une qualité d’image extraordinaire avec plus de contraste et de contrôle sur les détails. Le contraste et la différence de détail sont évidents entre le modèle de l’année dernière et le Neo QLED 8K de cette année. Même avec des spécifications similaires, telles que les mini LED et les zones de gradation, le 2022 Neo QLED 8K nous permet d’être conscient des scènes complexes et des détails qui n’étaient pas reconnaissables auparavant. Comme indiqué ci-dessus, la cartographie de contraste 14 bits nous permet de voir les détails fins à la surface de l’eau ainsi que la texture granuleuse des roches sous l’eau.

Améliorateur de profondeur réelle

Lorsque l’œil est concentré sur l’objet, il dirige son attention sur l’objet, en se concentrant sur la netteté, la clarté et la texture de l’objet tout en conservant l’arrière-plan. Le processeur quantique neuronal 8K du Samsung Neo QLED 8K 2022 agit de manière assez similaire grâce à sa nouvelle fonctionnalité, le Real Depth Enhancer, qui augmente le contraste global et la définition de l’objet. — créant une plus grande sensation de profondeur et faisant ressortir les images.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, le Real Depth Enhancer guide naturellement les yeux des consommateurs pour qu’ils se concentrent sur l’objet devant eux, créant de la profondeur et permettant au rhinocéros de se démarquer vraiment de l’arrière-plan.

Étalonnage intelligent

Avec une nouvelle année d’améliorations de la qualité d’image, vient un nouveau sens du contrôle pour Samsung Neo QLED 8K. Désormais, les téléspectateurs peuvent calibrer et optimiser leur affichage à partir de la barre de menus ou via l’application Smart Calibration sur leur smartphone.1 Avec le mode de base, l’application propose des images calibrées en 30 secondes, tandis que le mode professionnel offre un calibrage et une optimisation approfondis de l’image en 5 à 8 minutes. Les deux modes nécessitent un processus simple en une étape de la part de l’utilisateur pour optimiser l’image à l’écran. Comme illustré ici, l’amélioration du mode professionnel est très apparente, permettant aux téléspectateurs Neo QLED 8K de profiter de son matériel haut de gamme et de la technologie de mise à l’échelle de l’IA.

1 Nécessite les modèles des séries Galaxy S, Note, Z Flip ou Z Fold sortis après janvier 2019, ou un iPhone prenant en charge Face ID. Les modèles pris en charge peuvent différer selon la situation. Pour plus d’informations, veuillez consulter le manuel du produit sur samsung.com/support.