Trois candidats restent en course pour remplacer Johnson

Rishi Sunak, Penny Mordaunt et Liz Truss se rapprochent tous de la possibilité de devenir Premier ministre britannique

Les députés conservateurs ont conclu mardi un quatrième tour de scrutin dans la course à la direction du parti. L’ancien ministre de l’Égalité Kemi Badenoch a été éliminé et l’ancien chancelier Rishi Sunak mène la course pour remplacer le Premier ministre Boris Johnson, suivi de la ministre du Commerce Penny Mordaunt et de la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss.

Le quatrième tour de scrutin a vu Sunak obtenir 118 voix, à une distance de l’inclusion automatique dans le dernier concours en tête-à-tête pour la direction du parti conservateur. Mordaunt a recueilli 92 voix et Truss 86. Avec 59 voix, Badenoch a obtenu le score le plus bas et a donc été exclu du concours.

Les 357 députés du parti organiseront un dernier scrutin mercredi, après quoi ses quelque 150 000 membres à l’échelle nationale participeront à un vote par correspondance pour choisir un vainqueur final. Le vainqueur prendra la tête du Parti conservateur et deviendra Premier ministre du Royaume-Uni en septembre, alors que Johnson a remporté un vote de confiance lundi garantissant qu’il restera en fonction jusque-là.

Lire la suite Le prochain Premier ministre britannique doit savoir que la “plus grande menace” est la Russie – chef militaire

Badenoch était un ardent Brexiteer et s’est imposé comme un critique virulent de “réveillé” Culture. Au cours de sa campagne, elle a qualifié ses adversaires de membres du « aile libérale du Parti conservateur ».

À la tête de ces opposants se trouve Sunak, qui s’est positionné comme une voix de la prudence budgétaire et le seul candidat à ne pas promettre de réductions d’impôts. Mordaunt et Truss ont tous deux promis de réduire les impôts, et tous deux ont été critiqués par les membres de base du parti : Truss pour son opposition au vote de 2016 pour quitter l’Union européenne et Mordaunt pour elle. “réveillé” points de vue, y compris son insistance rétractée depuis que “les femmes trans sont des femmes.”

Les trois candidats soutiennent l’armement de l’Ukraine, Truss apparaissant ces derniers mois comme l’une des voix anti-russes les plus fortes d’Europe. Le ministre des Affaires étrangères a promis dans un récent éditorial d’un journal d’infliger “une vraie douleur pour Poutine et le Kremlin” si elle est élue, et a déclaré mardi matin qu’elle porterait les dépenses de défense du Royaume-Uni à 3 % du PIB, bien au-delà des 2 % exigés par l’OTAN.

Mordaunt, qui a brièvement occupé le poste de secrétaire à la Défense en 2019, a déclaré la semaine dernière que même si elle augmenterait les dépenses militaires, elle s’abstiendrait de “arracher des chiffres dans l’air” lors de la course à la chefferie.

Malgré le soutien de plus de députés conservateurs que ses rivaux, un YouGov sondage publié mardi montre que Sunak a perdu un vote final contre Mordaunt, Truss et Badenoch, ce dernier n’ayant pas été éliminé au moment du scrutin. Ladbrokes, le plus grand bookmaker du Royaume-Uni, actuellement les taux Truss comme favori pour remporter le concours général.