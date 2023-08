Trois Canadiens sur cinq reconnaissent les changements climatiques d’origine humaine, selon un sondage

Trois Canadiens sur cinq croient que les humains sont responsables du changement climatique et du réchauffement de la planète, selon un récent sondage mené par Research Co.

Selon l’enquête, il y a eu une diminution de neuf points du pourcentage de Canadiens attribuant le réchauffement climatique aux activités humaines par rapport aux données de Research Co. de l’année dernière.

Dans le sondage en ligne, 27 pour cent des Canadiens ont exprimé la conviction que le réchauffement climatique est une réalité principalement due aux changements naturels. À l’inverse, huit pour cent des personnes interrogées ont indiqué qu’elles considéraient le changement climatique comme une théorie qui n’a pas encore été prouvée.

« Plus de quatre Canadiens sur cinq ayant voté pour le Parti libéral (82 pour cent) ou pour le Nouveau Parti démocratique (NPD) (81 pour cent) lors des élections fédérales de 2021 affirment que le changement climatique est principalement causé par les émissions », Research Co. » a déclaré le président Mario Canseco dans un communiqué.

« Seulement 47 pour cent des électeurs du Parti conservateur pensent la même chose. »

En ventilant les données par région, 63 pour cent des habitants du Canada atlantique et du Québec et 61 pour cent des habitants de l’Ontario croient que le réchauffement climatique est d’origine humaine.

Cependant, en Colombie-Britannique, où les signes de réchauffement climatique sont devenus de plus en plus évidents, surtout après avoir enduré la pire saison d’incendies de forêt de l’histoire de la province, un pourcentage plus faible de personnes (58 %) croient que le réchauffement climatique est principalement causé par les activités humaines. Pendant ce temps, en Saskatchewan et au Manitoba, plus de la moitié (55 pour cent) des résidents partagent cette conviction, et en Alberta, 52 pour cent de la population pense la même chose.

Selon le sondage, 63 pour cent des Canadiens ont décrit le changement climatique comme une « crise majeure ». Cette perception est particulièrement plus forte chez les Canadiens âgés de 55 ans et plus, 71 pour cent partageant ce point de vue.

Au Québec, 74 pour cent de la population considère les changements climatiques comme une crise majeure.

Lorsqu’il s’agit de s’attaquer aux problèmes liés aux changements climatiques qui touchent actuellement la population, les deux tiers des Canadiens pensent que les gouvernements (68 pour cent) et les entreprises (68 pour cent) devraient être impliqués plus activement.

Toutefois, un pourcentage nettement plus faible (58 pour cent) estime que les individus et les consommateurs devraient jouer un rôle plus important pour relever ces défis.

Lorsqu’on a interrogé les gens sur les mesures qui peuvent être prises dès maintenant pour réduire l’impact du changement climatique, les deux tiers des Canadiens souhaitent que les entreprises (68 pour cent) et les gouvernements (67 pour cent) prennent des mesures plus substantielles. Une plus petite proportion (60 pour cent) estime que les individus et les consommateurs ont également la responsabilité de résoudre ces problèmes.

Plus de trois parents sur cinq (61 %) déclarent avoir intensifié leurs efforts de recyclage après que des conversations avec leurs enfants les ont motivés à le faire. Cependant, moins de parents ont adopté d’autres comportements respectueux de l’environnement, comme prendre des douches plus courtes (36 pour cent) ou réduire leurs habitudes de conduite (35 pour cent).



Méthodologie:



Les résultats sont basés sur une étude en ligne menée du 22 au 24 juillet 2023 auprès de 1 000 adultes au Canada. Les données ont été pondérées statistiquement selon les chiffres du recensement canadien selon l’âge, le sexe et la région. La marge d’erreur, qui mesure la variabilité de l’échantillon, est de +/- 3,1 points de pourcentage, dix-neuf fois sur vingt.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.