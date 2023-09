Trois blessés lors d’une nouvelle manifestation anti-Assad à Soueida en Syrie : militants | Actualités Bachar al-Assad

De nouvelles manifestations antigouvernementales dans la ville de Soueida, dans le sud-ouest de la Syrie, sont devenues violentes, des informations faisant état d’au moins trois personnes blessées par des tirs.

Brandissant le drapeau de la secte minoritaire druze de Syrie, des manifestants sont descendus ces dernières semaines dans les rues de la ville contrôlée par le gouvernement pour appeler à la démission du président Bachar al-Assad en raison de mauvaises conditions économiques.

Mercredi, une vidéo mise en ligne par le collectif militant Sweida24 montrait des hommes fuyant l’entrée d’un immeuble à Sweida alors qu’une vingtaine de coups de feu étaient entendus.

La légende identifiait le bâtiment comme étant le siège local du parti Baas au pouvoir et indiquait que les manifestants avaient tenté de le fermer. Des manifestants ont forcé temporairement sa fermeture fin août.

Des militants ont accusé des membres du parti Baas d’avoir ouvert le feu, a rapporté l’agence de presse Reuters. L’allégation n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Sweida24 a déclaré que les trois blessés étaient soignés dans des hôpitaux.

Le conflit a éclaté en Syrie sous la forme d’un soulèvement largement non armé contre al-Assad en mars 2011, mais s’est rapidement transformé en une véritable guerre qui a tué des centaines de milliers de personnes et transformé des millions d’autres en réfugiés.

Al-Assad a depuis reconquis la majeure partie du pays avec l’aide de ses alliés, la Russie et l’Iran. Même avec des lignes de front plus calmes, l’économie du pays reste en lambeaux et ses besoins humanitaires ont grimpé en flèche.

Sweida est la capitale d’un gouvernorat du même nom qui abrite la plupart des Druzes de Syrie, qui représentaient moins de trois pour cent de la population du pays avant la guerre. La ville est restée aux mains du gouvernement tout au long du conflit et a été largement épargnée par les violences observées ailleurs.

Mais les critiques à l’encontre d’Al-Assad se sont multipliées en Soueida depuis le début des manifestations à la mi-août contre la fin des subventions sur les carburants, la dernière d’une série de mesures qui ont mis à rude épreuve les populations souffrant de la crise économique.

Cheikh Hikmat Hajri, le chef spirituel de la communauté druze de Syrie, a accusé mercredi les forces de sécurité « corrompues » d’être responsables de l’incident, qui, selon lui, ne dissuaderait pas les manifestations.

« L’essentiel est la retenue, et nous n’abandonnerons pas nos revendications pacifiques. La rue est avec nous… [We will stay] un jour ou deux ou un mois ou des années », a déclaré Hajri.

Dans le passé, les dirigeants de la communauté druze ont répondu aux appels des autorités pour désamorcer les protestations. Mais leur soutien aux récents rassemblements a encouragé les Druzes qui étaient restés à l’écart à se joindre aux manifestations, ont déclaré les organisateurs et les habitants.