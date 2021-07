Trois blessés, le match des Padres suspendu

Le match de samedi soir entre les Padres de San Diego et les Nationals de Washington a été suspendu après une fusillade à l’extérieur du Nationals Park, a annoncé l’équipe.

La fusillade a eu lieu à l’extérieur de la porte de la troisième base, ont déclaré l’équipe et la police de DC Metro, arrêtant le jeu en sixième manche et provoquant des moments de panique à l’intérieur et à l’extérieur du stade.

Trois personnes ont été blessées dans la fusillade, selon le MPD, et des coups de feu ont été audibles depuis l’intérieur du Nationals Park, semant la confusion parmi les fans, les joueurs et les employés du stade.

Après que les coups de feu aient retenti, les joueurs des Padres ont convoqué des membres de la famille dans leur abri pour s’abriter au niveau le plus bas du stade. La fusillade a également incité les fans à se cacher dans le stade, selon plusieurs témoignages oculaires publiés sur les réseaux sociaux.

La police de DC a signalé que la fusillade s’était produite à N Street et South Capitol Street au sud-est, à l’extérieur du coin gauche du stade. Quelques instants après la fusillade, une annonce publique a exhorté les fans à rester dans le stade, car beaucoup ont fui le stade, sans connaître l’origine des coups de feu.

Peu de temps après, des panneaux de messages et des annonces dans le stade ont demandé aux fans de passer par les portes du terrain central.

Deux victimes par balle ont été localisées et soignées sur les lieux, a déclaré le porte-parole du MPD, Dustin Sternbeck, à USA TODAY Sports. Peu de temps après, a déclaré Sternbeck, deux autres victimes sont entrées dans un hôpital de la région avec des blessures par balle, bien que le MPD ait précisé plus tard que trois avaient été blessées à la suite de la fusillade.

Le match, que les Padres mènent 8-4, reprendra dimanche à 13 h 05, avant la finale prévue de la série de trois matchs des équipes.