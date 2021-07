Trois besties de New York célèbrent leurs 100 ans ensemble après avoir reçu des coups de Covid-19

Un trio de Golden Girls réelles a eu 100 ans à une semaine d’intervalle en juin de cette année. Amies de longue date, Ruth Schwartz, Edith ‘Mitzi’ Moscou et Lorraine Pirrello ont une raison particulière d’apprécier la compagnie de l’autre. Nouvellement vaccinés, ils ont célébré ensemble le jalon remarquable de leur centenaire à quelques jours d’intervalle dans l’Upper West Side de Manhattan. Les femmes de New York ont ​​retrouvé des membres de la famille et des amis proches lors d’une fête organisée le 8 juin. Nés en 1921 le même mois, les trois amis ont du mal à croire le jalon qu’ils partagent. Leur siècle de souvenirs pour cette journée inclut la pandémie. Ils ont survécu à la crise ensemble et se sentent donc ravis d’avoir atteint le centenaire. Loraine, qui a commencé le tennis au milieu de la soixantaine et a joué jusqu’à la fin des années 90, a déclaré: « Quand nous avons été confinés pendant tous ces mois, c’était vraiment horrible, mais c’était nécessaire. »

Ruth, qui a eu 100 ans le 15 juin, a déclaré : « Je pense que je suis née sous une bonne étoile. Nous avons vécu cela ensemble. Je suis juste reconnaissant d’avoir été ici pour me faire vacciner », a rapporté People.

Ils ont plusieurs petits-enfants qui vivent dans le même immeuble. Ruth est une enseignante à la retraite, Lorraine a été chanteuse d’opéra au Metropolitan Opera et Edith Moscou est une entrepreneure. Ils ont élevé des coupes de champagne dans un établissement qu’ils partagent dans la communauté Atria Senior Living.

Les gens d’Atria Senior Living ont prévu une semaine de festivités pour marquer l’amitié étroite entre ces femmes extraordinaires. Des banderoles et des ballons ont été installés par le personnel de l’établissement Upper West Side près de Riverside Drive avant de chanter trois interprétations différentes de Joyeux anniversaire. Un gâteau géant surmonté de bougies s’est rendu à la fête qui a été arrosée de champagne. L’occasion était plutôt émouvante pour Loraine puisqu’elle s’est réunie avec sa nièce après presque deux ans.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici