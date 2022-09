Les représentants de la Syrie, du Venezuela et de l’Afghanistan ont été INTERDITS d’assister aux funérailles nationales de la reine lundi.

Pendant ce temps, la Corée du Nord et le Nicaragua n’ont été invités qu’au niveau des ambassadeurs, ont confirmé aujourd’hui des sources de Whitehall.

Les funérailles nationales de Sa Majesté auront lieu lundi Crédit : PA

Le président syrien Bashar al-Assad et le fou Vlad Poutine sont interdits des funérailles de la reine Crédit : Reuters

Les talibans et leurs dirigeants ne sont pas les bienvenus aux funérailles de la reine Crédit : AFP

La Syrie est dirigée par le dictateur sanguinaire et ami de Poutine, Bashar al-Assad, dont le gouvernement aurait utilisé des armes chimiques contre son propre peuple.

En Afghanistan, les talibans au pouvoir continuent d’opprimer les femmes et les opposants politiques, tandis que le Venezuela est dirigé par le régime répressif et autoritaire de Nicolas Maduro.

Hier, des sources gouvernementales ont confirmé que la Russie, la Biélorussie et le Myanmar ne sont pas non plus les bienvenus aux funérailles de Sa Majesté.

Le camouflet colle deux doigts à Mad Vlad Poutine, dont les troupes ont récemment perdu 6 000 kilomètres carrés de territoire capturé au profit d’héroïques soldats ukrainiens.

Au Myanmar, la junte militaire au pouvoir a été accusée par les Nations Unies de violence « dépravée » contre les militants pour la démocratie.

Et en Iran, le brutal guide suprême Ali Khamenei continue d’avoir des relations aigres-douces avec la Grande-Bretagne.

Sa télévision publique a comparé cette semaine la reine à Adolf Hitler.

Les funérailles de la reine Elizabeth devraient attirer environ 500 dignitaires étrangers.

Partout dans le monde, le défunt monarque a été salué comme l’un des plus grands dirigeants de tous les temps.

La plupart des pays ont leur chef d’État et un invité.

Mais le Premier ministre australien Anthony Albanese a révélé hier qu’il avait également été invité à en amener dix qui ont apporté des “contributions extraordinaires à leurs communautés”.

Il est possible qu’une poignée de célébrités soient également présentes, comme Sir David Attenborough.

Les invités ont également été invités à une réception au palais de Buckingham dimanche soir, où ils rencontreront le roi Charles.

Le ministère des Affaires étrangères aurait transféré 300 employés supplémentaires à la planification.

Les funérailles nationales auront lieu à l’abbaye de Westminster à 11h.

La belle église peut contenir environ 2 000 personnes.

Après la cérémonie, le cercueil de la reine bien-aimée voyagera en procession vers l’arche de Wellington.

Ensuite, il sera ensuite envoyé à la chapelle St George du château de Windsor pour un service d’engagement.

Avant les funérailles, la reine reposera en état à Westminster Hall pendant quatre jours, à partir de 17 heures aujourd’hui.

Des millions de personnes en deuil devraient défiler devant son cercueil et les files d’attente pourraient dépasser 20 heures, s’étendant sur 16 kilomètres.

Du jour au lendemain, les sympathisants ont commencé la longue attente, luttant contre la pluie et le froid pour assurer leur place.

Les gens ont partagé de la pizza, du thé et des souvenirs de l’incroyable règne de 70 ans de Sa Majesté.