Le royaume, ainsi que la Turquie et l’Égypte, pourraient postuler l’année prochaine, a déclaré le président du BRICS Forum aux médias russes.

L’Arabie saoudite, la Turquie et l’Égypte envisagent de rejoindre les BRICS, et leurs offres d’adhésion potentielles pourraient être discutées et répondues lors du sommet de l’année prochaine en Afrique du Sud, a déclaré jeudi Purnima Anand, président de l’organisation, aux médias russes.

“Tous ces pays ont manifesté leur intérêt à rejoindre [BRICS] et se préparent à faire une demande d’adhésion. Je pense que c’est une bonne étape, car l’expansion est toujours considérée favorablement; cela renforcera certainement l’influence mondiale des BRICS,», a-t-elle déclaré au journal russe Izvestia.

Les pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) représentent plus de 40 % de la population mondiale et près d’un quart du PIB mondial. Les objectifs déclarés du bloc comprennent la promotion de la paix, de la sécurité, du développement et de la coopération à l’échelle mondiale et la contribution au développement de l’humanité.

Anand a déclaré que la question de l’expansion avait été soulevée lors du sommet des BRICS de cette année, qui s’est tenu fin juin à Pékin.

La présidente du BRICS Forum a déclaré qu’elle espérait que l’adhésion de l’Arabie saoudite, de la Turquie et de l’Égypte ne prendrait pas beaucoup de temps, étant donné qu’ilsêtes déjà engagé dans le processus,” mais doute que tous les trois rejoignent l’alliance en même temps.

“J’espère que ces pays rejoindront les BRICS très prochainement, car tous les représentants des membres principaux sont intéressés par l’élargissement. Donc ça viendra très bientôt,», a ajouté Anand.

La nouvelle des plans des trois nations pour rejoindre les BRICS intervient après que l’Iran et l’Argentine ont officiellement demandé leur adhésion fin juin, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, vantant le bloc comme un “mécanisme très créatif avec de larges aspects.”