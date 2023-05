Trois autres gardiens du serment condamnés pour des rôles dans l’attaque du 6 janvier : « Je n’étais qu’un idiot de plus »

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Trois membres d’un groupe extrémiste antigouvernemental d’extrême droite qui ont rejoint une foule à l’intérieur du Capitole américain le 6 janvier ont été condamnés à une prison fédérale après leur condamnation pour une série d’accusations liées à l’attaque.

Les audiences devant le tribunal de district américain de Washington DC font suite à la peine de 18 ans de prison du chef des Oath Keepers, Stewart Rhodes, qui a été reconnu coupable par un jury pour trahison de complot séditieux après un procès de près de deux mois l’année dernière. Il s’agit de la peine la plus longue, à ce jour, liée à l’agression du Capitole le 6 janvier 2021.

Kelly Meggs, un autre membre des Oath Keepers qui a été reconnu coupable de complot séditieux dans cette même affaire aux côtés de Rhodes, a été condamné à 12 ans de prison le 25 mai.

Jessica Watkins, une vétéran de l’armée américaine qui a été reconnue coupable de plusieurs autres chefs d’accusation lors de ce même procès, a été condamnée à huit ans et demi. Un jury a déclaré Watkins coupable d’obstruction à une procédure officielle du Congrès et coupable de complot en vue d’entraver.

« Mes actions et mes comportements ce jour fatidique étaient mauvais et, comme je le comprends maintenant, criminels », elle a dit Le juge de district américain Amit Mehta, le 26 mai. « La violence n’est jamais la réponse. »

Les procureurs fédéraux ont fait valoir que Watkins avait mobilisé un groupe dans l’Ohio aux côtés des Oath Keepers et avait rejoint une foule à Washington DC en tenue tactique pour renverser les résultats de l’élection présidentielle de 2020, alimentée par le faux récit de Donald Trump selon lequel l’élection avait été volée et truquée contre lui. .

« J’étais juste un autre idiot qui courait autour du Capitole », a-t-elle déclaré le 26 mai. « Mais les idiots sont tenus pour responsables, et aujourd’hui vous allez tenir cet idiot pour responsable. »

Les procureurs ont fait valoir qu’elle avait quitté le rassemblement de l’ancien président à l’Ellipse et avait pénétré dans les couloirs du Congrès dans une formation de pile de style militaire, encourageant les membres de la foule à faire passer les forces de l’ordre.

Jessica Watkins, à gauche, apparaît avec des membres des Oath Keepers le 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis. (Reuters)

Selon des messages et des enregistrements partagés lors du procès, Watkins a déclaré que le groupe avait « pris d’assaut le Capitole » sur une application de communication de type radio le jour de l’attaque.

La juge Mehta, notant ses excuses, a déclaré que ses efforts ce jour-là étaient « plus agressifs, plus agressifs, plus déterminés que peut-être d’autres ».

« Et vous avez conduit les autres à atteindre vos objectifs », a-t-il ajouté. « Et il n’y a eu immédiatement après aucun sentiment de honte ou de contrition, bien au contraire. Vos commentaires étaient festifs et manquaient d’un réel sens de la gravité de cette journée et de votre rôle dans celle-ci.

Kenneth Harrelson a été reconnu coupable d’entrave à une procédure officielle, de complot visant à empêcher un officier de s’acquitter de ses fonctions et de falsification de documents ou de procédures.

Il a été condamné à quatre ans de prison le 26 mai.

Dans son appel à la clémence, Harrelson, pleurant en parlant, s’est excusé auprès de l’officier de police du Capitole américain Harry Dunn, qui a témoigné au cours du procès que les gardiens du serment que le groupe n’avait pas soutenu les forces de l’ordre et avaient ignoré ses avertissements selon lesquels ils mettaient en danger la vie des officiers. .

« Je suis responsable et mes actions insensées ont causé une douleur immense à ma femme et à mes enfants », a déclaré Harrelson. dit Juge Mehta vendredi.

Le le juge a noté que, selon les témoignages des procureurs fédéraux, « il n’y a pas un seul mot dans une seule communication que quiconque considérerait comme extrémiste, radicalisé » ou « encourage quiconque à se livrer à la violence ».

Thomas Caldwell, un cinquième membre du groupe qui était jugé aux côtés des quatre autres gardiens du serment récemment condamnés, devra faire face à une audience de détermination de la peine la semaine prochaine.

Caldwell a été reconnu coupable d’entrave à une procédure officielle et de falsification de documents ou de procédures.

Plus de 1 000 personnes ont été arrêtées en lien avec l’attentat du 6 janvier.

Quatorze personnes, dont le chef du gang néo-fasciste des Proud Boys et trois de ses lieutenants, ont soit été condamnés par un jury, soit plaidé coupables de complot séditieux à la suite des émeutes.

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a déclaré que les condamnations contre Rhodes et Meggs « reflètent la grave menace que les actions de ces accusés font peser sur nos institutions démocratiques ».

« Les États-Unis ont prouvé lors du procès que les Oath Keepers avaient comploté pendant des mois pour perturber violemment le transfert pacifique du pouvoir d’une administration à l’autre », a-t-il déclaré dans un communiqué le 25 mai. «Le ministère de la Justice continuera de faire tout ce qui est en son pouvoir pour tenir responsables les personnes pénalement responsables de la [January 6] attaque contre notre démocratie.