Trois autres entrepôts Amazon font partie de l’enquête de sécurité de l’OSHA

Les responsables fédéraux mettent l’accent sur les risques pour la sécurité au travail d’Amazon.

Des enquêteurs de l’Occupational Safety and Health Administration, qui fait partie du Département du travail, ont visité lundi des sites Amazon près d’Albany, New York, Denver et Boise, Idaho, selon un document consulté par CNBC.

Les inspections font partie d’une enquête en cours lancée le mois dernier par l’OSHA et le bureau du procureur américain pour le district sud de New York. À la mi-juillet, des responsables de l’OSHA ont visité trois autres entrepôts d’Amazon à New York, Chicago et Orlando en réponse aux saisines des procureurs du SDNY.

Le bureau du procureur américain a déclaré le mois dernier que la division civile enquêtait sur les risques potentiels pour la sécurité au travail dans les entrepôts d’Amazon à l’échelle nationale, ainsi que sur d’éventuelles conduites frauduleuses conçues pour cacher les blessures à l’OSHA et à d’autres régulateurs.

Les inspecteurs de l’OSHA se sont jusqu’à présent concentrés sur la tenue des registres des blessures et des maladies d’Amazon, le programme d’ergonomie et les opérations Power Industrial Truck (connu sous le nom de PIT), selon le dernier document. Rôles PIT exiger employés à conduire des chariots élévateurs ou d’autres machines pour atteindre les produits sur des étagères hautes ou déplacer des articles lourds dans l’entrepôt.

Les procureurs fédéraux ont demandé aux employés actuels et anciens d’Amazon de fournir des informations sur les conditions de travail via un formulaire en ligne. Une question de l’enquête se lit comme suit : “Avez-vous vu des travailleurs travailler de manière dangereuse pour essayer de répondre à leurs exigences de productivité/taux ?” Un autre dit: “Croyez-vous qu’Amazon décourage les travailleurs de signaler les blessures?”

Un porte-parole du ministère du Travail a confirmé que l’OSHA avait ouvert des enquêtes dans les entrepôts d’Amazon au Colorado, en Idaho et à New York. Le porte-parole a déclaré que les enquêtes étaient basées sur des allégations de violations de la sécurité et de la santé dans “plusieurs installations d’Amazon”, mais a refusé de commenter davantage, car elles “enquêtent activement”.

Les représentants d’Amazon n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le porte-parole d’Amazon, Kelly Nantel, a précédemment déclaré à CNBC dans un communiqué que la société avait l’intention de coopérer avec l’OSHA tout au long de son enquête. “Nous pensons que cela montrera en fin de compte que ces préoccupations ne sont pas fondées”, a déclaré Nantel.

Amazon a été critiqué à plusieurs reprises pour son traitement des employés d’entrepôt et de livraison. Les critiques et les législateurs ont souligné l’obsession de l’entreprise pour la vitesse et les quotas ardus comme des menaces pour la sécurité des travailleurs. Les employés affirment souvent qu’ils risquent d’être sanctionnés et d’être licenciés s’ils ne respectent pas les quotas de productivité.

Amazone a nié qu’il utilise de tels quotas dans ses entrepôts et a contesté les rapports faisant état de conditions de travail dangereuses.

Les enquêteurs de l’OSHA ont inspecté les entrepôts d’Amazon à de nombreuses reprises sur les conditions de travail, y compris un effondrement tragique d’un entrepôt et des problèmes de santé et de sécurité liés au coronavirus. Lorsqu’une violation de l’OSHA est identifiée, elle entraîne généralement des amendes dérisoires par rapport aux centaines de milliards de dollars qu’Amazon rapporte chaque année.

