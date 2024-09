Trois autres cas humains du virus du Nil occidental confirmés dans le Massachusetts.

Trois nouveaux cas humains de virus du Nil occidental ont été détectés chez des résidents du Massachusetts, a annoncé mardi le ministère de la Santé publique. Les trois personnes sont dans la soixantaine, ont indiqué les responsables de la santé du Massachusetts. L’une est une femme qui a été exposée dans le sud du comté de Bristol. La deuxième est un homme d’une soixantaine d’années qui a été exposé dans le comté de Suffolk, dans une zone déjà à haut risque. Le troisième est un homme qui a été exposé dans le comté de Barnstable. Cela porte le nombre total de cas de VNO cette année à 10 dans le Massachusetts. Aucun cas animal de virus du Nil occidental n’a été détecté jusqu’à présent cette année. Les niveaux de risque de VNO dans les communautés suivantes sont relevés à un niveau élevé : Barnstable, Mashpee, Sandwich et Yarmouth dans le comté de Barnstable ; et Acushnet, Dartmouth et New Bedford dans le comté de Bristol. Jusqu’à présent cette année, 302 échantillons de moustiques positifs au VNO ont été détectés dans les comtés de Barnstable, Berkshire, Bristol, Dukes, Essex, Franklin, Hampden, Middlesex, Norfolk, Plymouth, Suffolk et Worcester. Il y a eu six cas humains de virus du Nil occidental et aucun cas animal en 2023. Lundi, les responsables de la santé du Massachusetts ont signalé le quatrième cas d’encéphalite équine de l’Est de l’État chez un homme d’une cinquantaine d’années, qui a été exposé dans une partie du comté de Middlesex. Lien : Cartes des risques de virus transmis par les moustiques du DPH Massachussetts Les responsables du DPH ont déclaré que deux cas d’EEE ont été identifiés chez des chevaux et 91 échantillons de moustiques positifs à l’EEE jusqu’à présent cette saison. Il n’existe aucun traitement contre l’EEE, et environ la moitié des personnes identifiées comme atteintes d’EEE dans le Massachusetts sont décédées, selon les responsables de la santé. La dernière épidémie d’EEE dans le Massachusetts s’est produite en 2019-2020 et a entraîné 17 cas humains avec sept décès. Conseils de sécurité contre les moustiques du MassDPH : Évitez les piqûres de moustiques Appliquez un insectifuge lorsque vous êtes à l’extérieur. Utilisez un insectifuge contenant un ingrédient homologué par l’EPA, tel que le DEET (N,N-diéthyl-m-toluamide), la perméthrine, la picaridine (KBR 3023) ou l’huile d’eucalyptus citronné (p-menthane-3,8-diol (PMD) ou IR3535) conformément aux instructions figurant sur l’étiquette du produit. Les produits à base de DEET ne doivent pas être utilisés sur les nourrissons de moins de deux mois et doivent être utilisés à des concentrations de 30 % ou moins sur les enfants plus âgés. L’huile d’eucalyptus citronné ne doit pas être utilisée sur les enfants de moins de trois ans. Soyez conscient des heures de pointe des moustiques. Les heures qui s’étendent du crépuscule à l’aube sont les heures de pointe pour de nombreux moustiques. Envisagez de reprogrammer les activités extérieures qui ont lieu le soir ou tôt le matin dans les zones à haut risque. Les vêtements peuvent aider à réduire les piqûres de moustiques. Porter des manches longues, des pantalons longs et des chaussettes à l’extérieur aidera à éloigner les moustiques de votre peau. Protégez votre maison contre les moustiques. Évacuez l’eau stagnante. Les moustiques pondent leurs œufs dans l’eau stagnante. Limitez le nombre d’endroits autour de votre maison où les moustiques peuvent se reproduire en vidant ou en jetant les objets qui retiennent l’eau. Vérifiez les gouttières et les égouts. Videz les pots de fleurs et les pataugeoires inutilisés et changez fréquemment l’eau des bains d’oiseaux. Installez ou réparez des moustiquaires. Gardez les moustiques à l’extérieur en installant des moustiquaires bien ajustées sur toutes les fenêtres et portes. Protégez vos animaux Les propriétaires d’animaux doivent réduire les sites potentiels de reproduction des moustiques sur leur propriété en éliminant l’eau stagnante des récipients tels que les seaux, les pneus et les pataugeoires, en particulier après de fortes pluies. Les abreuvoirs constituent d’excellents habitats de reproduction des moustiques et doivent être vidés au moins une fois par semaine pendant les mois d’été pour réduire le nombre de moustiques à proximité des enclos. Les propriétaires de chevaux doivent garder leurs chevaux dans des stalles intérieures la nuit pour réduire leur risque d’exposition aux moustiques. Les propriétaires doivent également parler à leur vétérinaire des répulsifs anti-moustiques approuvés pour une utilisation chez les animaux et des vaccins pour prévenir le virus du Nil occidental et l’encéphalite équine de l’Est. Si un animal est suspecté d’être atteint du VNO ou de l’EEE, les propriétaires sont tenus de le signaler au Département des ressources agricoles, Division de la santé animale en appelant le 617-626-1795 et au Département de la santé publique en appelant le 617-983-6800.

