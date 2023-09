Trois ans plus tard, quel effet les accords d’Abraham ont-ils eu sur les Émirats arabes unis ? | Conflit israélo-palestinien Actualités

Il y a trois ans, les États-Unis ont négocié un accord entre les Émirats arabes unis, Bahreïn et Israël, promettant de normaliser les relations entre ces États arabes du Golfe et Israël.

Depuis l’officialisation des accords d’Abraham en septembre 2020, les Émirats arabes unis et Israël ont approfondi leurs relations dans un certain nombre de domaines économiques, ainsi que dans le domaine de la défense. Quelques mois après la signature des deux pays arabes, deux autres pays ont rejoint les accords, le Maroc et le Soudan, et il semblait que les États-Unis étaient peut-être sur la bonne voie pour signer encore plus de pays arabes.

Mais avec l’actuel gouvernement israélien d’extrême droite, certains pensent que l’expansion des accords est gelée, du moins pour le moment. Et trois ans plus tard, les Émirats arabes unis sont confrontés à des difficultés dans leur collaboration avec le gouvernement israélien le plus extrémiste de tous les temps.

Faire face au paysage politique israélien

Les Émirats arabes unis se considèrent comme un pionnier dans la région, avec une politique étrangère indépendante visant à promouvoir leurs intérêts nationaux.

Et ils ont bénéficié des accords, puisque 450 000 Israéliens ont visité les Émirats arabes unis entre janvier 2021 et janvier 2023 et que des entreprises israéliennes ont également fait des affaires dans ce pays du Golfe.

« À un nombre important de [Israeli] touristes … [the normalisation] était positif car [allowed] les citoyens non doubles pour explorer de nouveaux pays et les voyages aériens ont été raccourcis lorsque les pays ont ouvert leur espace aérien », a déclaré à Al Jazeera Mira al-Hussein, sociologue émiratie et chercheuse postdoctorale à l’Université d’Oxford.

« Pour les hommes d’affaires israéliens aussi, le Golfe est un nouveau marché… Pour de nombreux Israéliens mécontents des difficultés économiques de leur pays, les Émirats arabes unis sont devenus une destination pour les demandeurs d’emploi », a-t-elle ajouté.

Mais faire face à un gouvernement israélien composé de Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir et d’autres partisans de la ligne dure d’extrême droite arrivés au pouvoir l’année dernière est difficile pour Abou Dhabi.

« La coalition avec laquelle les Émirats arabes unis ont signé les accords ne correspond ni au peuple ni au système avec lequel les Émirats arabes unis ont actuellement affaire. Cela… perturbe toute continuité et toute familiarité », a déclaré al-Hussein.

Dans le contexte d’une violence israélienne accrue contre les Palestiniens sous ce gouvernement, les Émirats arabes unis ont condamné les violations par Israël des droits fondamentaux des Palestiniens.

Par exemple, en avril 2022, la ministre d’État chargée de la coopération internationale des Émirats arabes unis, Reem bint Ibrahim al-Hashemy, convoqué l’ambassadeur israélien à Abou Dhabi pour protester contre les incursions violentes d’Israël à Jérusalem et à la mosquée Al-Aqsa tout en soulignant « la nécessité de favoriser un environnement approprié qui permettrait un retour à des négociations sérieuses visant à parvenir à une paix juste et globale et à l’établissement d’un État palestinien indépendant… conformément aux résolutions internationales légitimes et à l’Initiative de paix arabe.

Et puis, au début de cette année, Abou Dhabi « a appelé les autorités israéliennes à assumer la responsabilité de réduire l’escalade et l’instabilité dans la région » à la suite du raid israélien sur le camp de réfugiés de Jénine.

« Récemment, les Émirats arabes unis ont montré une plus grande volonté de critiquer certains aspects de la politique israélienne auxquels ils s’opposent, notamment les attaques israéliennes contre la ville de Jénine, leurs projets d’approuver la construction de 10 000 nouvelles maisons dans les colonies et les déclarations incendiaires faites par des personnalités extrémistes comme Ben-Gvir », a déclaré à Al Jazeera Elham Fakhro, chercheur au Centre d’études sur le Golfe de l’Université d’Exeter.

Les critiques des Émirats arabes unis ont exprimé des doutes quant à savoir si ce mécontentement s’étend au-delà des déclarations et concerne uniquement la consommation intérieure plutôt que l’inquiétude des Palestiniens. Cependant, Fakhro a déclaré que la volonté des Émirats arabes unis de critiquer Israël reflète « la confiance croissante des Émirats arabes unis dans leurs relations avec Israël, et peut-être leur objectif de commencer à utiliser ces relations pour tenter de façonner l’orientation de la politique israélienne envers les Palestiniens ».

Pas de regrets

Le calcul de base fait par Abou Dhabi et Tel-Aviv en 2020 n’a pas changé, et il semble qu’il soit lié au fait qu’ils remettent en question l’engagement à long terme de Washington au Moyen-Orient.

« L’impératif stratégique d’une plus grande régionalisation demeure alors que le rôle de premier plan de l’Amérique en matière de sécurité devient plus ambigu », a déclaré à Al Jazeera Kristin Smith Diwan, chercheuse principale à l’Institut arabe des États du Golfe à Washington, DC.

« Les deux [the UAE and Israel] bénéficier en tant que pionniers de la création de liens plus ouverts qui renforcent leur position grâce à la technologie, à la défense et à la coopération économique.

Ilan Zalayat, un analyste des risques politiques et de défense basé à Tel Aviv, estime également qu’Abou Dhabi ne regrette pas la normalisation grâce aux milliards de dollars du commerce bilatéral, au coup de pouce donné à son secteur touristique et aux systèmes de défense aérienne stratégiques dont il a bénéficié grâce aux accords. .

« Les Émirats arabes unis savaient dans quoi ils s’embarquaient, pleinement conscients en 2020 que le conflit israélo-palestinien n’allait nulle part, mais ils supposaient qu’un certain statu quo serait maintenu », a déclaré Zalayat.

«Cependant, les discussions des ministres du gouvernement israélien d’extrême droite… sur l' »effacement » d’une ville palestinienne ou sur… une construction massive en Cisjordanie, ainsi que la visite de ministres au complexe Al-Aqsa à Jérusalem, C’est quelque chose qu’Abou Dhabi ne peut pas négliger », a-t-il déclaré, ajoutant que la phase de « lune de miel » d’Abou Dhabi avec Israël est effectivement terminée, estime Zalayat.

La condamnation par Abou Dhabi du comportement d’Israël est compréhensible compte tenu de l’environnement intérieur des Émirats arabes unis et de l’opinion publique du monde arabo-islamique au sens large.

« La minorité [of Emiratis] ceux qui ont applaudi à la normalisation le font probablement par devoir patriotique. L’écrasante majorité de ceux qui s’y opposent silencieusement choisissent tout simplement de ne pas la légitimer par un engagement. Les accommodements rapides et exagérés effectués au nom de la tolérance sont perçus comme désagréables par une population largement conservatrice », a déclaré al-Hussein.

Bien que les Israéliens visitent Dubaï et que les entreprises israéliennes se soient installées aux Émirats arabes unis, le nombre d’Émiratis en vacances en Israël ou d’entreprises émiraties s’y installant est minuscule en comparaison.

« Il ne semble pas y avoir beaucoup d’Émiratis désireux de… trop s’engager avec Israël. Mais je pense que les dirigeants d’Abou Dhabi essaient toujours de vendre cela comme quelque chose de pragmatique et financièrement intéressant pour les Émirats », a déclaré Courtney Freer, chercheuse à l’Université Emory.

La variable saoudienne

À l’avenir, la position d’Israël au Moyen-Orient restera précaire s’il ne peut pas s’appuyer sur les accords et étendre sa coopération avec davantage de pays de la région.

La plus grande récompense est l’Arabie Saoudite, qui dispose d’une influence significative sur l’avenir des accords d’Abraham.

Depuis 2020, Riyad est en mesure de suivre le déroulement des accords. S’il y adhère, ce qui semble peu probable dans un avenir proche, cela faciliterait probablement l’emprise d’autres pays arabo-islamiques.

Les Émirats arabes unis eux-mêmes semblent désormais se tourner vers l’Arabie saoudite pour qu’elle assume la tâche de demander des comptes à Israël.

Mercredi, l’ambassadeur des Émirats arabes unis aux États-Unis, Yusuf al-Otaiba, a déclaré qu’il appartenait désormais aux autres pays envisageant de normaliser leurs relations avec Israël d’empêcher ce dernier d’annexer de facto la Cisjordanie occupée.

« Notre accord était basé sur une certaine période, et cette période est presque une, et nous n’avons donc aucune capacité à tirer parti des décisions qui sont prises en dehors de la période sur laquelle… les accords d’Abraham étaient basés », a déclaré al-Otaiba. . « Je pense que c’est aux pays à venir d’adopter cette approche particulière, mais les Émirats arabes unis ne peuvent pas faire grand-chose en ce moment pour façonner ce qui se passe en Israël. »

Même si certains peuvent contester cette qualification de la capacité – ou du désir – des Émirats arabes unis d’influencer la politique israélienne, des négociations seraient en cours entre l’Arabie saoudite et Israël, avec l’intermédiaire des États-Unis.

La question est maintenant de savoir si les Saoudiens accepteront un accord – et s’ils le font, quelles concessions obtiendront-ils ?

« La normalisation des Émirats arabes unis avec Israël a permis à l’Arabie saoudite d’éviter de nombreux pièges et erreurs », selon al-Hussein.

« L’Arabie saoudite est essentielle, et cela donne au royaume une influence considérable », a déclaré Diwan.