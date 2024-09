Trois ans plus tard, ces irréductibles organisent toujours une veillée nocturne pour les émeutiers emprisonnés du 6 janvier.

Ils l’appellent « le coin de la liberté ».

Chaque soir, à 19 h HE, les partisans des émeutiers qui ont pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier 2021 transforment un petit tronçon de trottoir près du centre de détention central de DC à Washington en veillée.

Ils ont installé des pancartes avec les images des cinq personnes décédées pendant ou après la tentative d’insurrection, dont Ashlei Babbitt, une Californienne de 35 ans qui a été tuée par balle par un policier du Capitole alors qu’elle franchissait une porte cassée pour entrer dans le bâtiment. Hall du Président à l’extérieur de la Chambre.

La veillée a commencé le jour où le premier « J6er », comme on les appelle, a été incarcéré et a duré 780 jours consécutifs. Cela fait presque trois ans.

L’un de ces J6ers, Brandon Fellows, 30 ans, est sorti de prison en mai. Il dit que c’était « bien de voir du soutien » pendant son incarcération.

Fellows, de Schenectady, dans l’État de New York, a été reconnu coupable de trois délits, notamment d’intrusion, de conduite désordonnée et d’entrave à une procédure officielle, ce qui constitue un crime.

Il était entré illégalement dans le Capitole par une vitre brisée, puis avait fumé un joint dans le bureau d’un sénateur. Il a fait une interview avec CNN en sortant et a donné son vrai nom. C’est comme ça qu’il a été attrapé.

Fellows a été condamné à 37 mois de prison plus cinq mois supplémentaires pour outrage au tribunal pour avoir qualifié la procédure de « tribunal kangourou ». Il ne regrette néanmoins pas son implication dans l’attentat du 6 janvier.

« Je savais juste que je n’allais pas le manquer. Et je suis très heureux de ne pas l’avoir manqué », a-t-il déclaré.

Au début, des centaines de personnes venaient à cette veillée, aujourd’hui, seule une poignée d’irréductibles y participent.

Sherri Hefner, médecin militaire à la retraite, n’a aucun lien avec les J6ers incarcérés, mais elle estime qu’il est de son devoir de les soutenir – beaucoup d’entre eux étant, affirme-t-elle, « des vétérans de combat hautement décorés ».

Hefner, 58 ans, dit qu’elle a assisté à la veillée presque tous les jours où elle a eu lieu.

Sherri Hefner, une infirmière militaire à la retraite, assiste à une veillée nocturne pour les émeutiers emprisonnés car, dit-elle, beaucoup d’entre eux sont des vétérans militaires. (Caroline Barghout/CBC)

« J’ai juré de ne pas les laisser derrière moi, d’être leur voix », a-t-elle déclaré.

Rebecca Zhang, 60 ans, ressent également une parenté avec les J6ers. Elle voyage pendant deux heures presque tous les jours pour assister à la veillée. Elle dit que son mari a participé au massacre de la place Tiananmen en Chine en 1989.

« Il a été persécuté en Chine. C’est pourquoi nous avons déménagé [the] Aux États-Unis », a déclaré Zhang, qui dit qu’elle ne voulait pas que ses enfants grandissent dans un pays communiste.

Depuis le 6 janvier 2021, plus de 1 500 personnes ont été inculpées pour avoir participé à la tentative d’insurrection.

Environ un tiers des personnes inculpées auraient agressé ou gêné des policiers.

« Déterminé à nous tuer »

Michael Fanone était l’un des plus de 140 policiers agressés ce jour-là. Il travaillait dans l’unité des stupéfiants de la police de Washington DC. Lorsqu’il a appris que des policiers étaient attaqués, il a déclaré que lui et son partenaire ont enfilé leurs uniformes et se sont précipités vers le Capitole.

« Des centaines de policiers de Washington DC ont pris sur eux de se dépêcher eux-mêmes, pour ainsi dire, en réponse aux appels de détresse venant du Capitole », a déclaré Fanone.

Michael Fanone, un ancien policier de Washington DC, a aidé d’autres policiers à maintenir la ligne au Capitole le 6 janvier et a été battu jusqu’à perdre connaissance par la foule. (Caroline Barghout/CBC)

Lorsqu’il est arrivé sur place, il a découvert que les barricades avaient été renversées par des partisans émeutiers de Donald Trump déterminés à pénétrer à l’intérieur du bâtiment du Capitole pour empêcher le Congrès de certifier la victoire présidentielle de Joe Biden. Il a rejoint des dizaines de policiers blessés qui tenaient toujours la ligne.

« Ces types étaient déterminés à nous tuer, à nous contourner et à attaquer les membres du Congrès et leur personnel qui se cachaient à l’intérieur du Capitole », a déclaré Fanone.

Il a été battu jusqu’à perdre connaissance par la foule en colère, et tout a été capturé par sa caméra corporelle. Fanone est devenu policier après les attentats terroristes du 11 septembre et se dit fatigué de voir le pays qu’il aime transformé en un champ de bataille par des politiciens comme Trump, qui cherche à se faire réélire.

« J’ai été policier pendant 20 ans. J’ai tout le temps vécu les pires moments des gens pendant plus de deux décennies. Je suis choqué de voir à quel point les êtres humains de ce pays peuvent être dépravés les uns envers les autres et par leur volonté d’exploiter leurs semblables. pour poursuivre leur propre carrière », a déclaré Fanone.

Rebecca Zhang, 60 ans, dit qu’elle voyage deux heures par jour pour assister à la veillée. (Caroline Barghout/CBC)

Pour la première fois dans l’histoire, la prochaine certification du vote du collège électoral par le Congrès a été désignée comme un événement spécial de sécurité nationale – une étiquette généralement réservée à des événements tels que l’état de l’Union et les inaugurations présidentielles.

Cela signifie que les services secrets américains seront en charge de la sécurité le 6 janvier 2025, à la place de la police du Capitole.

« Les événements spéciaux de sécurité nationale sont des événements de la plus haute importance nationale », a déclaré Eric Ranaghan, l’agent spécial en charge de la Division de protection des dignitaires des services secrets.

Il a déclaré que les services secrets travailleraient avec des partenaires fédéraux, étatiques et locaux pour garantir la sécurité de l’événement et des participants.

Fellows, J6er, autrefois emprisonné, affirme que si Trump ne remporte pas les élections cette année, il serait d’accord pour prendre à nouveau d’assaut le Capitole.

« Je ne souhaite pas qu’il y ait de la violence, mais je pense que c’est à ce moment-là que c’est nécessaire., » dit les boursiers.

Il dit que même si des centaines de personnes sont mortes pendant la guerre civile américaine, beaucoup de bonnes choses en ont résulté, comme l’abolition de l’esclavage.

« Nous avons un pays unifié, » a déclaré les boursiers.

Il veut revoir ça.

« Je suis d’accord avec l’idée qu’une sorte de révolution se produise », a déclaré Fellows.

C’est ce que les services de sécurité américains sont déterminés à empêcher.