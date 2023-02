Trois ans plus tard, Astro Slide équipé d’un clavier est une impasse

La révolution de l’écran tactile a effacé le clavier physique des appareils de poche – mais si vous aimiez votre Nokia E7 ou un Sony Vaio P, vous avez peut-être souhaité une alternative moderne. Planet Computers a cherché à exaucer ces souhaits avec le transformateur Astro Slide 5G.

L’appareil avait un clavier physique qui glissait sur le côté et promettait de démarrer Android ou Linux, selon que vous vouliez quelque chose de plus semblable à un téléphone ou à un PC. Rétrospectivement, cela aurait dû être le drapeau rouge numéro 1, car aucun de ces smartphones à double démarrage n’a jamais été un grand succès.

Planet Computers a lancé une campagne de financement participatif au début de 2020 sur IndieGoGo pour essayer de financer la construction de l’appareil. Les premiers bailleurs de fonds ont obtenu une réduction massive de 40 %, de sorte que le Slide ne leur coûterait que 490 €, en baisse par rapport au prix de détail prévu de 820 €.

En janvier 2022, les rendus CG se sont transformés en matériel réel qui a été présenté au CES. Les spécifications comprenaient un écran AMOLED de 6,39 pouces (FHD +), un chipset Dimensity 800 (avec connectivité 5G), 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (extensible). Les premières livraisons étaient attendues en mars.

Nous sommes maintenant en 2023 et très peu ont reçu leur Astro Slide. La date d’expédition a glissé plusieurs fois – c’était juillet 2022 à un moment donné, puis septembre/octobre, puis janvier 2023. Naturellement, la pandémie et les problèmes de fabrication connexes que toutes les entreprises ont connus n’auraient pas pu aider, mais si vous regardez le juste moins de 3 millions de dollars promis par les premiers bailleurs de fonds, vous verrez un autre drapeau rouge. C’est à peine suffisant pour produire en masse un mid-ranger standard proposé par ODM, mais loin d’être suffisant pour un projet aussi ambitieux que l’Astro Slide.

La dernière mise à jour (publiée il y a quelques semaines) mentionne que les restrictions de voyage en Chine ont finalement été levées afin que l’équipe de Planet Computers puisse visiter l’usine, rencontrer la direction et inspecter les installations.

La société affirme que les Astro Slides avec des claviers français et arabe sont en cours d’expédition et cela est confirmé par les bailleurs de fonds – plusieurs personnes de France ont déclaré avoir reçu leurs unités.

Plus d’Astros avec des mises en page américaines, japonaises, britanniques, allemandes et suédoises devraient être expédiées “au cours des prochaines semaines” (encore une fois, cela a été publié il y a quelques semaines), les appareils avec des mises en page françaises et arabes continueront également à être expédiés. Mais un rapide coup d’œil à la section des commentaires suffira pour vous dire que les unités livrées ne sont qu’une goutte d’eau dans une mer d’unités non livrées.

Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé? Nous n’avons aucune connaissance de ce qui s’est passé en dehors des scènes, mais le problème semble assez clair – ce qui a rendu l’Astro Slide excitant est aussi ce qui cause sa chute.



Clavier mécanique complet, 24 dispositions

Arabe, chinois, croate, tchèque, dvorak, finnois/suédois, français, allemand, grec, hébreu, hongrois, islandais, italien, japonais, coréen, norvégien/danois, polonais, portugais, russe, espagnol, suisse, thaï, anglais britannique , anglais américain





Si vous allez au IndieGoGo page, vous verrez que vous pouvez toujours sauvegarder le projet et choisir parmi l’une des 9 dispositions de clavier. Le tableau des spécifications répertorie 24 mises en page au total, ce qui signifie 24 SKU à produire. Et contrairement au chargeur (qui est également une option sélectionnable), le clavier ne peut pas être emballé séparément.

Les ordinateurs portables sont confrontés au même problème, bien sûr, mais la plupart sont fabriqués par des entreprises beaucoup plus grandes. Et les smartphones, eh bien, leurs écrans tactiles vous permettent d’utiliser n’importe quel clavier, de l’anglais au coréen, du code Morse au Klingon, de sorte qu’ils évitent complètement le problème.

Quoi qu’il en soit, quelle que soit la raison des retards, les bailleurs de fonds de l’Astro Slide ont du mal. Certains ont attendu deux ans (environ trois) et n’ont toujours pas reçu l’appareil, et à ce jour, même s’ils recevaient quelque chose, ce serait presque sans valeur. Le système d’exploitation Android a deux versions de retard, tout comme le Wi-Fi 5 (ac), la puce Dimensity 800 n’a jamais été une centrale électrique pour commencer.











Diapositive Astro de Project Computer

Bien que le système soit obsolète, à certains égards, il est très nouveau. Nous avons parlé avec un bailleur de fonds qui a reçu son unité 2 ans et 9 mois après avoir soutenu le projet. Le logiciel serait très bogué et avec la façon dont les choses progressent, nous ne nous attendons pas à des solutions rapides.

Le bailleur de fonds rapporte également que l’Astro Slide a une qualité de construction médiocre avec du plastique bon marché. Et sa principale caractéristique, le clavier matériel, est loin d’être la meilleure avec des problèmes tels que le court déplacement des touches.

L’histoire du transformateur Astro Slide 5G de Planet Computers nous rappelle brutalement à quel point il est difficile de pénétrer dans le monde des smartphones. Les claviers matériels en particulier se révèlent être un énorme défi. Une tentative relativement récente de faire revivre les téléphones BlackBerry n’a même pas atteint le stade du concept – du moins aucun appareil conceptuel n’a été partagé avec le public.

Êtes-vous un contributeur d’Astro Slide ? Si oui, nous aimerions avoir de vos nouvelles dans la section des commentaires.