Trois ans après les accords d’Abraham, un plus grand prix est-il en vue pour Israël ? | Nouvelles du monde

Les Accords d’Abraham, lorsqu’ils ont été signés il y a trois ans aujourd’hui, ont constitué une avancée majeure pour la paix au Moyen-Orient.

Pour la première fois, quatre pays arabes – les Émirats arabes unis et Bahreïn dans un premier temps, suivis peu après par le Maroc et le Soudan – ont convenu de reconnaître Israël et de travailler ensemble pour un bénéfice diplomatique, sécuritaire et économique mutuel.

Le succès des Accords a été mitigé : de nouvelles routes aériennes directes ont été ouvertes et ont apporté des avantages en matière d’investissement et de tourisme, des partenariats universitaires ont été établis et le tremblement de terre au Maroc le week-end dernier a vu le gouvernement israélien offrir immédiatement un soutien militaire en matière de recherche et de sauvetage à l’un de ses nouveaux alliés.

Il y a cependant eu des obstacles sur la route, selon le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou Un certain nombre d’invitations aux Émirats arabes unis ont été annulées cette année en raison de la colère des Émirats arabes unis face aux forces israéliennes à l’intérieur de la mosquée Al Aqsa de Jérusalem, et de nombreuses personnes espéraient que le rythme des avantages mutuels aurait été plus rapide que la réalité.

Image:

Une colonie israélienne en Cisjordanie





Mais maintenant, un objectif plus important se profile : un accord avec l’Arabie Saoudite.

Parallèlement aux réformes judiciaires et aux violences en Cisjordanie, les relations diplomatiques entre Washington, Jérusalem et Riyad sont désormais l’un des sujets les plus discutés dans les médias israéliens.

Un accord de normalisation avec l’une des principales puissances du Moyen-Orient éclipserait les accords d’Abraham et M. Netanyahu n’a pas caché son désespoir en faveur d’un accord.

En savoir plus sur Benjamin Netanyahu

« Notre main est tendue à tous les États arabes et certainement à l’Arabie saoudite, ce qui est d’une importance vitale », m’a-t-il déclaré lors d’une interview au début de cette année.

« Nous avons de grandes opportunités de faire progresser la paix dans notre région, la paix entre nos deux pays, le bien-être de nos peuples. Je pense que cela changerait l’histoire. »

Les roues diplomatiques tournent

Qu’un accord soit conclu, voire possible, dépend de la personne à qui vous parlez, mais ce qui ne fait aucun doute, c’est que les roues diplomatiques tournent et qu’il semble y avoir un désir de toutes les parties d’aboutir à quelque chose.

La semaine dernière, une délégation américaine de haut rang s’est rendue à Riyad pour des négociations sur l’accord, et elle a été rejointe par Hussein al Sheikh, une figure majeure de l’OLP et un proche allié du président palestinien Mahmoud Abbas.

Par ailleurs, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a eu des appels téléphoniques ce mois-ci avec Abbas et M. Netanyahu, et sur Air Force One, en route vers Delhi pour le G20, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré aux journalistes qu’il y avait « encore du travail à faire », mais a révélé que « de nombreux éléments d’une voie vers la normalisation sont désormais sur la table ».

Image:

Une manifestation contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et la réforme judiciaire de son gouvernement de coalition nationaliste, à Jérusalem



Le contenu de tout accord sera plus important que l’accord lui-même. Les exigences de Riyad incluraient l’aide américaine pour développer un programme nucléaire civil, la livraison d’armes américaines avancées et un pacte militaire de type OTAN avec les États-Unis, par lequel Washington s’engagerait à défendre l’Arabie saoudite si elle était attaquée.

En retour, Washington espère que l’Arabie saoudite freinera ses relations diplomatiques croissantes avec la Chine et la Russie et contribuera à contrer la menace iranienne.

Israël souhaiterait peut-être un pacte similaire avec ses alliés américains, mais considérerait un accord de paix avec l’Arabie saoudite comme une étape importante dans le renforcement de sa propre sécurité, même si l’on craint déjà à Jérusalem qu’un accord nucléaire civil pour l’Arabie saoudite ne déclenche une guerre nucléaire. course dans la région.

À l’instar des accords d’Abraham, cela ouvrirait des opportunités d’investissement et de commerce entre deux des principales économies de la région et accroîtrait la reconnaissance d’Israël en tant qu’État légitime dans le monde arabe.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:06

Un prince saoudien controversé se rendra au Royaume-Uni



Ce qu’un accord pourrait signifier pour la Palestine

La grande question en suspens est de savoir ce qu’un accord pourrait signifier pour les Palestiniens. Contrairement aux Accords d’Abraham, le gouvernement palestinien a choisi cette fois de s’engager dans le processus dans l’espoir d’assurer son propre avenir.

Selon certaines informations, Ramallah souhaite des mesures « irréversibles » pour faire avancer ses ambitions en matière d’État, qui incluraient probablement le soutien des États-Unis à la reconnaissance d’un État palestinien aux Nations Unies.

Les États-Unis encouragent Ramallah à concentrer leurs exigences sur Israël plutôt que sur Washington et ont suggéré l’idée de transférer des parties de la zone C de Cisjordanie (actuellement sous contrôle israélien) vers la zone A (sous contrôle palestinien) ou la zone B (sous contrôle palestinien). contrôle conjoint). On ne sait pas exactement dans quelle mesure cela serait réaliste ou possible, étant donné la présence importante de colonies israéliennes et de zones militaires couvrant ce territoire.

Quoi qu’il en soit, s’adressant au podcast Pod Save The World il y a quelques jours, M. Blinken a confirmé que « si ce processus doit avancer, la pièce palestinienne sera très importante » pour les États-Unis et les Saoudiens, même si Israël le fera. être hésitant.

Le désir d’un accord, de la part de toutes les parties, est une chose, mais il existe des obstacles évidents et non négligeables qui s’opposent à un accord.

En savoir plus sur Sky News :

La Cour suprême d’Israël entendra la contestation des réformes judiciaires du gouvernement

Les footballeuses espagnoles annulent leur grève après un accord sur les salaires

Tout accord nécessiterait le soutien des deux tiers du Sénat américain et un nombre important de sénateurs, en particulier démocrates, s’opposeraient probablement à des concessions à l’Arabie saoudite en raison de préoccupations concernant le bilan du pays en matière de droits humains, notamment la guerre au Yémen et les meurtres de 2018. du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi.

D’autres hommes politiques résisteront probablement à tout engagement qui risquerait de ramener l’armée américaine au Moyen-Orient.

Les partenaires nationalistes de droite de M. Netanyahu au sein de la coalition ont déjà déclaré qu’ils s’opposeraient à tout ce qui donnerait des concessions aux Palestiniens, et le Premier ministre en difficulté devra donc se tourner vers les dirigeants de l’opposition pour faire adopter l’accord à la Knesset. Il se pourrait que le prix de cet accord soit un effondrement du gouvernement israélien, voire la fin du mandat de M. Netanyahu en tant que Premier ministre.

Cependant, après avoir vu ses sondages d’opinion nationaux chuter cette année et avoir été la cible de critiques de la part des dirigeants du monde, y compris du président Joe Biden, pour ses tentatives d’imposer des réformes judiciaires de grande envergure et controversées, cela pourrait être un dernier acte de sacrifice, il est prêt à parier pour sauver son héritage.

« Ce serait un grand pas en avant », m’a-t-il dit en juin. Ce serait certainement le cas, mais jusqu’où Bibi est-elle prête à sauter pour franchir la ligne d’arrivée ?