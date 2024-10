Trois anciens policiers reconnus coupables de subornation de témoin lors du passage à tabac mortel de Tire Nichols

Trois anciens officiers de Memphis ont été reconnus coupables jeudi des accusations de subornation de témoins lors du passage à tabac mortel de Tire Nichols en 2023, et deux ont été acquittés des violations fédérales des droits civiques lors d’un décès qui a déclenché des protestations nationales et des appels à de vastes changements dans la police.

Les jurés ont délibéré pendant environ six heures avant de revenir avec un verdict mitigé pour Tadarrius Bean, Demetrius Haley et Justin Smith. Le jury les a reconnus coupables de subornation de témoins.

Tous ont été reconnus coupables d’au moins une accusation, mais Bean et Smith ont été acquittés des accusations liées aux droits civils. Haley a été acquittée du chef d’accusation de violation des droits civils de Nichols ayant entraîné la mort, mais reconnue coupable de l’accusation moindre de violation de ses droits civils ayant entraîné des blessures corporelles.

Le tribunal est resté silencieux pendant la lecture des verdicts.

Le juge a ordonné la mise en garde à vue des policiers, mais il a prévu de tenir une audience lundi pour entendre les avocats de la défense quant à leur libération en attendant le prononcé de la peine. Les accusations de subornation de témoins sont passibles de peines allant jusqu’à 20 ans de prison.

Rodney Wells, le beau-père de Nichols, a déclaré à l’Associated Press à l’extérieur de la salle d’audience : « Une victoire est une victoire. Ils vont tous en prison. »

Cinq officiers ont été inculpés pour la mort de Nichols, mais deux ont plaidé coupable et ont témoigné contre des membres de leur ancienne unité de répression du crime, éliminant ainsi toute stratégie de défense qui aurait reposé sur leur cohésion.

Les jurés ont regardé à plusieurs reprises des extraits graphiques d’une vidéo de la police montrant les policiers donner des coups de poing et de pied à Nichols et le frapper avec une matraque de police à quelques pas de chez lui, alors que l’homme de 29 ans appelait sa mère.

Les procureurs ont soutenu que Nichols avait été battu parce qu’il s’était enfui d’un contrôle routier, affirmant que cela faisait partie d’une pratique policière courante appelée dans l’argot des officiers une « taxe de rue » ou une taxe de fuite. » Ils ont déclaré que les policiers avaient menti – à un superviseur, à professionnels de la santé s’occupant de Nichols et dans les rapports écrits requis – sur l’étendue de la force qu’ils ont utilisée.

Nichols, qui était noir, s’est enfui du contrôle routier malgré avoir été frappé avec du gaz poivré et un Taser. Les cinq policiers licenciés après le passage à tabac sont également noirs.

Certains des témoignages les plus émouvants du procès sont venus de l’un des policiers, Desmond Mills, qui a accepté un accord de plaidoyer dans lequel les procureurs réclament jusqu’à 15 ans de prison. Il a témoigné en larmes qu’il était désolé pour les coups, qu’il avait laissé le jeune fils de Nichols sans père et qu’il aurait aimé arrêter les coups de poing. Plus tard, il a témoigné qu’il avait accepté une dissimulation dans l’espoir que Nichols survivrait et que tout « exploserait ».

Nichols est décédé le 10 janvier 2023, trois jours après avoir été battu. Son fils a maintenant 7 ans.

L’autre policier qui a conclu un accord avec les procureurs, Emmitt Martin, a déclaré que Nichols était « impuissant » pendant que les policiers le frappaient, et qu’après, les policiers ont compris « qu’ils n’allaient pas me dénoncer, et je n’allais pas le dire. sur eux. »

Aux termes de son accord de plaidoyer, les procureurs proposeront une peine de prison pouvant aller jusqu’à 40 ans.

Les avocats de la défense se sont demandé si les officiers étaient correctement formés. Ils ont également désigné Martin, qui a reconnu avoir donné des coups de poing et de pied à Nichols dans le haut du torse et à la tête, comme étant l’agresseur principal.

La vidéo de la police montre les policiers se déplaçant et parlant pendant que Nichols se débat avec ses blessures. Le rapport d’autopsie montre qu’il est mort des suites de coups portés à la tête. Le rapport décrit des blessures au cerveau, ainsi que des coupures et des contusions à la tête et dans d’autres zones.

Les cinq policiers ont également été accusés de meurtre au deuxième degré devant un tribunal d’État, où ils ont plaidé non coupables, bien que Mills et Martin devraient modifier leurs plaidoyers. La date du procès devant le tribunal d’État n’a pas été fixée.