Trois anciens joueurs de basket-ball masculin du NMSU inculpés dans le cadre d’une enquête sur le bizutage

Trois anciens joueurs de basket-ball masculin de l’État du Nouveau-Mexique ont été accusés jeudi de crimes sexuels en lien avec des incidents de bizutage survenus à l’automne 2022, a déclaré le procureur général du Nouveau-Mexique, Raúl Torrez. annoncé.

Le docteur Bradley et Deshawndre Washington ont été inculpés de 13 crimes chacun, tandis que Kim Aiken Jr. a été inculpé de 11. Les joueurs sont accusés de « détenir de jeunes joueurs et du personnel étudiant contre leur gré pendant qu’ils les violaient », selon un communiqué du bureau de Torrez. . Le ALes actes présumés comprenaient « de multiples incidents au cours desquels ils ont retenu de force les victimes tout en saisissant violemment leurs parties génitales ».

Les accusations portées par Bradley et Washington comprennent un chef de pénétration sexuelle criminelle, cinq chefs de contact sexuel criminel, cinq chefs de faux emprisonnement, un chef de complot en vue de commettre des contacts sexuels criminels et un chef de faux emprisonnement – ​​complot.

Les accusations portées contre Aiken comprennent un chef de pénétration sexuelle criminelle, cinq chefs de faux emprisonnement, trois chefs de contact sexuel criminel et un chef de complot en vue de commettre des contacts sexuels criminels et un chef de faux emprisonnement – ​​complot.

“L’acte d’accusation déposé contre trois anciens étudiants athlètes de l’Université d’État du Nouveau-Mexique devrait servir de signal sans ambiguïté à tous les habitants de cet État que le bizutage ne sera pas toléré dans nos établissements d’enseignement”, Torrez a déclaré dans le communiqué. « Les joueurs, les entraîneurs et les administrateurs de tous les niveaux sont informés que ce type de comportement violent sera poursuivi avec toute la rigueur de la loi. Ils doivent également être conscients que même si cette action constitue une première étape importante pour lutter contre ce comportement inexcusable, notre travail visant à corriger la culture qui a permis que ces crimes se produisent est loin d’être terminé.

Bradley, un junior, figurait sur la liste de basket-ball masculin de Nicholls State jeudi.

La saison de basket-ball masculin de l’État du Nouveau-Mexique a été interrompue en février alors que l’école enquêtait sur des allégations de bizutage au sein du programme. L’ancien entraîneur Greg Heiar a été licencié quelques jours après l’annulation de la saison après avoir été initialement mis en congé administratif. Mineral Area College, un collège du Missouri, a embauché Heiar comme entraîneur en juillet.

NMSU avait précédemment accepté de payer 8 millions de dollars pour régler un procès intenté par deux basketteurs – Deuce Benjamin (et son père William) et Shakiru Odunewu – qui ont déclaré avoir été agressés sexuellement par leurs coéquipiers. Le conseil d’administration du NMSU, Heiar, l’ancien entraîneur adjoint Dominique Taylor et Washington, Bradley et Aiken ont été désignés comme accusés.

La saison 2022-23 a également vu un incident distinct en novembre au cours duquel l’ancien basketteur du NMSU, Mike Peake, a été impliqué dans la mort par balle de Brandon Travis, étudiant de l’Université du Nouveau-Mexique. Pic n’a pas fait face à des accusations après que les autorités ont déterminé qu’il avait agi en état de légitime défense.

Lundi, NMSU, Aiken, Bradley, Washington, Heiar, Taylor et le directeur sportif Mario Moccia ont été désignés comme défendeurs dans un procès distinct intenté par l’ancien joueur Kyle Feit et deux autres appelés John Doe et John Doe II. Les deux autres accusés sont un autre ancien joueur et un ancien manager étudiant bénévole, selon une copie du procès. obtenu par le média local KTSM. La plainte comprend des allégations d’agression sexuelle similaires à celles de Benjamin et Odunewu et allègue qu’« un certain nombre de basketteurs masculins portaient des armes à feu, les emmenant dans les vestiaires, dans les bus pour se rendre à des matchs sur d’autres campus et ailleurs ».

(Photo : Elsa/Getty Images)