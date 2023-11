Trois anciens basketteurs de l’État du Nouveau-Mexique accusés de plusieurs crimes sexuels

LAS CRUCES, Nouveau-Mexique (KTSM) – À la suite d’une enquête de plusieurs mois menée par le bureau du procureur général du Nouveau-Mexique, trois anciens joueurs de basket-ball masculin de l’État du Nouveau-Mexique ont été inculpés jeudi de plusieurs crimes, notamment de contacts sexuels criminels et de séquestration, selon les archives judiciaires. .

Kim Aiken Jr., le docteur Bradley et Deshawndre Washington ont tous été inculpés de ces crimes devant le tribunal du troisième district du Nouveau-Mexique à Las Cruces, à la suite de l’enquête du procureur général dans le cadre d’un acte d’accusation du grand jury. Bradley et Washington ont chacun été accusés de 13 crimes, tandis qu’Aiken Jr. a été accusé de 11 crimes.

Bradley et Washington ont chacun été inculpés d’un chef de pénétration sexuelle criminelle au deuxième degré (aidé ou encouragé par un autre), de cinq chefs de contact sexuel criminel au quatrième degré (aidé ou encouragé par un autre), de cinq chefs d’accusation de séquestration et d’un chef chacun de complot. commettre des contacts sexuels criminels (avec l’aide ou l’encouragement d’un autre) et un emprisonnement abusif – complot.

Aiken a été inculpé d’un chef de pénétration sexuelle criminelle au deuxième degré (aidé ou encouragé par un autre), de cinq chefs de faux emprisonnement, de trois chefs de contact sexuel criminel au quatrième degré (aidé ou encouragé par un autre) et d’un chef chacun de complot en vue de commettre un crime. contact sexuel (aidé ou encouragé par un autre) et séquestration – complot.

Les trois anciens joueurs du NMSU sont accusés « d’avoir retenu contre leur gré de jeunes joueurs et des membres du personnel étudiant alors qu’ils les violaient. Les actes présumés comprenaient de multiples incidents au cours desquels ils ont retenu de force les victimes tout en saisissant violemment leur région génitale », selon un communiqué de presse du bureau de l’AG.

Tous les incidents présumés dont le trio a été accusé par le procureur général se sont produits entre août et novembre 2022.

“L’acte d’accusation déposé contre trois anciens étudiants athlètes de l’Université d’État du Nouveau-Mexique devrait servir de signal sans ambiguïté à tous les habitants de cet État que le bizutage ne sera pas toléré dans nos établissements d’enseignement”, a déclaré le procureur général du Nouveau-Mexique, Raul Torrez. « Les joueurs, les entraîneurs et les administrateurs de tous les niveaux sont informés que ce type de comportement violent sera poursuivi avec toute la rigueur de la loi. Ils doivent également être conscients que même si cette action constitue une première étape importante pour lutter contre ce comportement inexcusable, notre travail visant à corriger la culture qui a permis que ces crimes se produisent est loin d’être terminé.

Le trio ne sera pas extradé vers Las Cruces, selon un porte-parole du bureau du procureur général, mais devra se présenter au tribunal du comté de Dona Ana pour sa première comparution, qui n’a pas encore été fixée.

L’enquête du procureur général a débuté en avril, après que le bureau du troisième procureur du district judiciaire du comté de Dona Ana a renvoyé l’affaire au bureau du procureur général.

Le procureur général enquête également toujours sur la réponse du NMSU aux crimes présumés dans le cadre d’un examen distinct, selon un porte-parole du procureur général Raul Torrez. Aucune accusation criminelle ne devrait découler de cet examen. Il s’agit plutôt d’un examen visant à garantir que les meilleures pratiques ont été suivies.

Les accusations criminelles découlent d’allégations d’agression sexuelle et de harcèlement formulées par une foule de leurs anciens coéquipiers de l’État du Nouveau-Mexique au cours de la saison 2022-23 marquée par le scandale sous la direction de l’ancien entraîneur-chef Greg Heiar. Les allégations ont abouti au licenciement de Heiar et à l’annulation de la saison en février.

C’est la première fois que des accusations criminelles sont déposées contre un membre de l’équipe NMSU 2022-23, mais c’est loin d’être la première fois qu’Aiken Jr., Bradley et Washington sont impliqués dans des actes répréhensibles présumés. Il y a maintenant deux poursuites les accusant de conduite inappropriée, ainsi qu’un rapport NMSU Title IX obtenu par KTSM qui a déclaré le trio responsable de violations d’inconduite sexuelle à l’université.

En juin, le NMSU a accepté de payer un règlement de 8 millions de dollars pour agression sexuelle et bizutage aux anciens joueurs Deuce Benjamin, Shakiru Odunewu et au père de Deuce, William Benjamin, après l’annulation de la saison 2022-23 du NMSU et le licenciement de Heiar suite à des accusations de bizutage et d’agression sexuelle. et le harcèlement ont fait surface dans un rapport de police de l’Université d’État du Nouveau-Mexique. Aiken Jr., Bradley, Washington et les anciens entraîneurs Heiar et Dominique Taylor ont été répertoriés comme défendeurs dans ce procès, tout comme le NMSU dans son ensemble.

Puis, lundi, une deuxième poursuite a été déposée par trois membres complètement différents de l’équipe NMSU 2022-23, quelques heures avant que le NMSU n’ouvre sa saison 2023-24 sur la route du Kentucky. Dans le deuxième procès, l’ancien joueur Kyle Feit, un autre ancien joueur et un ancien manager qui a choisi de rester anonyme ont fait bon nombre des mêmes allégations d’agression sexuelle que Benjamin et Odunewu, mais ont également allégué que des armes étaient constamment présentes dans les vestiaires du NMSU la saison dernière. . Washington est l’un des joueurs qui, selon le procès, auraient apporté des armes dans les vestiaires.

Ce deuxième procès a été intenté contre NMSU, Aiken Jr., Bradley, Washington, Heiar, Taylor et pour la première fois, l’actuel directeur sportif de NMSU, Mario Moccia, a été impliqué, comme il a été nommé dans le procès. Tous les autres accusés du deuxième procès ne sont plus associés au NMSU ; Moccia a obtenu une prolongation de contrat de cinq ans par NMSU en avril.

Le nom de Moccia est mentionné comme accusé dans le procès, c’est la première fois qu’il est formellement accusé d’un acte répréhensible tout au long de cette affaire. Le procès mentionne que Moccia a obtenu une prolongation de contrat en avril, au milieu des allégations et des enquêtes.

Ce contrat n’est actuellement pas payé par les fonds publics, à la demande des dirigeants de l’État suite à la réception par Moccia d’une prolongation de contrat de cinq ans au milieu de plusieurs enquêtes sur le département sportif du NMSU au cours de l’année dernière, en attendant l’achèvement de toutes les enquêtes.

Le salaire de Moccia « est payé à 100 pour cent par l’Aggie Athletic Club (AAC). L’AAC est la branche philanthropique de NMSU Athletics. Tous les fonds liés à l’AAC sont déposés auprès de la Fondation NMSU. Les fonds comprennent des dons privés destinés au soutien des opérations d’athlétisme de NMSU ainsi que les recettes des adhésions, des ventes de sièges de suites et de clubs et de divers événements spéciaux de l’AAC organisés tout au long de l’année. La rémunération du directeur Moccia continuera à être versée par AAC en attendant le résultat de toutes les enquêtes », selon une lettre obtenue par KTSM au cours de l’été.

De plus, la semaine dernière, un rapport du Bureau de l’équité institutionnelle (OIE) du NMSU obtenu par KTSM a trouvé les trois anciens joueurs – Aiken Jr., Bradley et Washington – responsables de trois violations d’inconduite sexuelle du Titre IX, notamment d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel, par le biais d’un le processus de bizutage que le trio a qualifié d’« humiliant », montrent les documents.

La décision de l’OIE découle de deux cas distincts, dont le premier a été signalé au NMSU le 31 décembre 2022 et concernait un étudiant associé au programme de basket-ball masculin. Le deuxième rapport a été réalisé en février 2023 et est lié au règlement du procès de 8 millions de dollars avec les Benjamins et Odunewu.

Le rapport de l’OIE a révélé que la conduite des trois joueurs aurait justifié leur expulsion de l’université, s’ils avaient toujours été inscrits, après avoir été reconnus responsables de trois violations distinctes d’inconduite sexuelle. Cependant, le NMSU n’est pas en mesure d’imposer une quelconque sanction car ils ne sont plus inscrits.

Malgré la multitude d’allégations, de poursuites, de rapports universitaires sur le titre IX et maintenant de 13 accusations criminelles, Le docteur Bradley est toujours actuellement inscrit sur la liste de l’équipe de basket-ball de Nicholl State (La.) pour la saison 2023-24. Il n’a pas joué lors de la défaite d’ouverture de la saison de Nicholls contre Tulane lundi.

Un porte-parole de Nicholls State a déclaré mercredi au Nicholls Worth que Bradley avait été suspendu indéfiniment de toutes les activités de l’équipesuite au rapport de KTSM sur les infractions présumées de Bradley dans le rapport de l’OIE du NMSU.

“Comme il n’y avait aucun acte répréhensible à l’époque, nous avons décidé de donner à cet homme [Bradley] une seconde chance », a déclaré Jerad David, directeur des communications de Nicholls, au Nicholls Worth. «Nous avons pris les mesures nécessaires pour suspendre cet étudiant-athlète. Il est suspendu de toutes les activités de l’équipe pendant qu’il fait l’objet d’une enquête.

Plusieurs tentatives de KTSM depuis août pour contacter Nicholls State au sujet de la décision de l’université de ajoutez Bradley à l’équipe masculine de basket-ball malgré les allégations portées contre lui au NMSU, les responsables de l’État de Nicholls sont restés sans réponse.

Aiken Jr. et Washington ne jouent pas au basket-ball universitaire cette saison et poursuivent peut-être encore une carrière professionnelle. Heiar est maintenant entraîneur-chef du Mineral Area College, un collège du Missouri.

L’enquête entourant les allégations d’agression sexuelle et les accusations ultérieures contre Aiken Jr., Bradley et Washington n’ont pas été le seul scandale qui a ébranlé le programme NMSU lors de la seule saison de Heiar à NMSU en 2022-23.

Lors d’un incident complètement distinct le 19 novembre 2022, une fusillade mortelle à Albuquerque a blessé l’ancien attaquant du NMSU Mike Peake et Brandon Travis, étudiant de 19 ans à l’Université du Nouveau-Mexique, est mort.

Ni Peake, ni aucune personne affiliée au NMSU n’ont été accusés d’un crime lié à l’incident, car les images de surveillance ont montré qu’il avait agi en état de légitime défense.

Selon la police, Travis et ses camarades étudiants de l’UNM, Jonathan Smith et Eli’Sha Upshaw, auraient voulu se venger de Peake pour une bagarre lors du match de football du 15 octobre 2022 entre l’UNM et le NMSU à Las Cruces.

Les trois hommes ont attiré Peake sur le campus de l’UNM avec l’aide d’une étudiante de 17 ans de l’UNM aux petites heures du matin du 19 novembre – le même jour, le NMSU et l’UNM étaient censés jouer au jeu de rivalité Battle of I-25 à La fosse.

Selon la déclaration de la jeune fille à la police, elle a dit à Peake qu’elle coucherait avec lui pour qu’il vienne…