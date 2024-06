Trois amis filmés en train de s’étreindre avant d’être emportés par des crues soudaines en Italie

Trois jeunes amis, dont un couple, ont été filmés dans une étreinte finale déchirante avant d’être emportés par des crues soudaines dans le nord de l’Italie.

Patrizia Cormos, 20 ans, son amie Bianca Doros, 23 ans, et son petit ami Cristian Molnar, 25 ans, avaient décidé de se promener le long de la rivière Natisone près d’Udine, dans la région nord du Frioul, lorsque la rivière a atteint des niveaux dangereux après des jours de pluie torrentielle.

Les deux femmes et l’homme, tous âgés d’une vingtaine d’années, ont été vus vivants pour la dernière fois vendredi, debout jusqu’aux cuisses dans l’eau tourbillonnante de la rivière sur une petite île vers laquelle ils ont marché au milieu de la rivière.

Une vidéo partagée sur les lieux alors que les efforts de sauvetage étaient en cours montrait le trio se serrant dans les bras alors qu’ils restaient piégés dans le torrent montant, incapables d’atteindre la berge de la rivière.

Bianca Doros

Cristian Molnar

Patrizia Cormos

« Nous leur avons lancé une corde, mais ils ont été littéralement engloutis par les eaux de crue sous nos yeux. Nous les avons vu disparaître», a déclaré Giorgio Basile, chef des pompiers provinciaux d’Udine.

Dimanche, deux corps, probablement ceux de Mme Cormos et de Mme Doros, une Roumaine qui rendait visite à sa famille, ont été retrouvés à environ 1 000 mètres (1 100 yards) de l’endroit où ils ont été vus pour la dernière fois. Alors que les recherches se poursuivent pour retrouver M. Molnar, également roumain, le parquet a ouvert une enquête sur cette tragédie.

L’une des femmes avait appelé la police en urgence vendredi vers 13h35 et les pompiers sont rapidement arrivés sur les lieux. Un pompier les a exhortés à se serrer les coudes depuis un pont voisin alors que les secouristes tentaient de leur lancer une corde, mais les trois ont été emportés par le courant rapide.

Depuis vendredi, les pompiers et autres secouristes utilisent des drones, des bateaux et des plongeurs pour balayer la rivière à la recherche de tout signe de disparition. Le sac à main de l’une des femmes a été retrouvé, contenant apparemment le téléphone portable qui a passé leur appel SOS d’urgence.

« L’élément principal n’est pas tant la pluie, c’est la puissance du fleuve, les courants très forts », a expliqué M. Basile. « Il y a des gorges, il y a un ressac d’eau et même pour les experts, c’est une tâche particulièrement périlleuse. »

De fortes inondations ont provoqué un chaos généralisé dans le nord de l’Italie, notamment à Milan, Varèse et Crémone, au cours des deux dernières semaines. De violentes tempêtes ont frappé les régions du Frioul et de la Vénétie à la mi-mai et de nouvelles pluies sont prévues cette semaine dans le nord de l’Italie.

Élargissez vos horizons avec le journalisme britannique primé. Essayez The Telegraph gratuitement pendant 3 mois avec un accès illimité à notre site Web primé, notre application exclusive, nos offres économiques et bien plus encore.