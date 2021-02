Trois Américaines à la conquête des places en quart de finale

MELBOURNE, Australie: Les dernières nouvelles de l’Open d’Australie (toutes les heures locales):

16 h 25

Casper Ruud a pris sa retraite après avoir perdu les deux premiers sets de son match de quatrième tour à l’Open d’Australie et donné à Andrey Rublev une course plus facile dans un quart de finale entièrement russe contre Daniil Medvedev, quatrième tête de série.

Ruud, tête de série n ° 24, a été soigné pour une blessure apparente au muscle de l’estomac pendant le match sur Margaret Court Arena et a quitté après avoir pris du retard 6-2, 7-6 (3).

Le match a duré 1 heure et 17 minutes.

Rublev s’est qualifié pour un quatrième quart de finale du Grand Chelem et rejoint deux autres Russes dans les huit derniers. C’est la première fois dans l’ère Open que trois hommes russes atteignent les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem.

Medvedev a battu plus tôt l’Américain Mackenzie McDonald en deux sets. Le qualifié russe Aslan Karatsev a également atteint les quarts de finale dans l’autre moitié du tirage au sort.

___

15 h 10

Jennifer Brady a mis en place un quart de finale entièrement américain à l’Open d’Australie contre Jessica Pegula.

Brady, 22e tête de série, a atteint les huitièmes de finale à Melbourne Park pour la première fois en battant la 28e Donna Vekic, de Croatie, 6-1, 7-5 avec l’aide de neuf as.

Brady a traversé deux semaines de quarantaine stricte lorsqu’elle est arrivée en Australie le mois dernier parce qu’une personne sur son vol a été testée positive au COVID-19 à son arrivée. Elle n’a pas du tout été autorisée à quitter sa chambre d’hôtel pendant cette période.

Brady est originaire de Pennsylvanie et a joué au tennis universitaire à l’UCLA.

Elle était demi-finaliste à l’US Open de l’année dernière.

Le genou droit de Vekic a été fortement scotché par un entraîneur au début du deuxième set, mais elle a gardé les choses proches de là jusqu’à 5-tout. C’est alors qu’une double faute a donné une pause amoureuse à Brady, qui a ensuite servi la victoire.

___

14 h 40

Daniil Medvedev a ajouté l’Open d’Australie à sa liste d’apparitions majeures en quart de finale et a arrêté la course de l’Américain Mackenzie McDonald, classé au 192e rang.

Medvedev, n ° 4, n’a eu besoin que d’une heure et demie pour étirer sa séquence de victoires à 18 matchs avec la victoire 6-4, 6-2, 6-3 à Margaret Court Arena.

Medvedev était le finaliste de l’US Open 2019 et a atteint les demi-finales l’année dernière.

Il avait perdu au quatrième tour à Melbourne Park chacune des deux dernières années. Mais il a compilé 29 gagnants à seulement 15 erreurs directes contre McDonald, qui a remporté des titres en simple et en double de la NCAA pour l’UCLA en 2016, mais qui revient d’un tendon déchiré il y a moins de deux ans.

La prochaine étape sera un match contre son compatriote russe Andrey Rublev ou contre Norways Casper Ruud.

___

13 h 15

Jessica Pegula a atteint son premier quart de finale du Grand Chelem à l’Open d’Australie en remportant sa première victoire sur une adversaire classée dans le Top 10.

L’Américaine classée au 61e rang, dont les parents possèdent les franchises Buffalos NFL et NHL, a battu la cinquième tête de série Elina Svitolina, d’Ukraine, 6-4, 3-6, 6-3 au Rod Laver Arena.

Pegula est une jeune femme de 26 ans qui a remporté quatre matchs à Melbourne Park la semaine dernière après avoir participé au tournoi avec un total de trois victoires en Grand Chelem pour sa carrière.

Elle est entrée dans la journée avec une fiche de 0-6 contre les 10 meilleures femmes.

En quarts de finale, Pegula jouera la 22e Jennifer Brady des États-Unis ou la 28e Donna Vekic de Croatie.

___

11 h 15

Le match est en cours le jour 8 alors que les Américaines Jessica Pegula, Jennifer Brady et Shelby Rogers cherchent à se qualifier pour les quarts de finale.

Pegula, qui participe pour la première fois à la deuxième semaine d’un tournoi majeur, affronte Elina Svitolina, cinquième tête de série. Svitolina a battu Pegula en deux sets lors de leur rencontre le mois dernier à Abu Dhabi.

Le prochain match à Rod Laver Arena sera le match de quatrième tour de Brady contre Donna Vekic. Brady n’a eu son service interrompu qu’une fois en trois matches.

Rogers a le travail le plus difficile de tous lorsqu’elle affronte Ash Barty, la mieux classée, pour commencer le jeu de nuit à Rod Laver. Le seul avantage de Rogers est que Barty n’aura aucun fan partisan australien pour l’encourager pour la troisième journée consécutive, les spectateurs sont interdits sur place en raison d’un verrouillage de cinq jours contre le COVID-19.

Rafael Nadal poursuit sa quête d’un 21e titre en simple du Grand Chelem, record masculin, en affrontant Fabio Fognini. L’Américain Mackenzie McDonald, non classé, affronte Daniil Medvedev, quatrième favori, au Margaret Court Arena, avec Medvedev sur une séquence de 17 victoires consécutives.

___

