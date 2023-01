Trois adultes morts de Surrey seraient de la famille, l’IHIT dit “aucun suspect exceptionnel”

Mardi, des enquêteurs médico-légaux sur les homicides et un coroner ont recherché des indices à l’intérieur d’une maison derrière une bande de barricade jaune tandis que des amis et des passants attendaient avec impatience à l’extérieur des réponses sur comment et pourquoi trois personnes sont mortes dans leur quartier de Tony Fraser Heights.

Paivi et Norm Mangleberg se promenaient dans la rue environ une heure avant que la police ne descende au 15636 112 Ave. peu après midi lundi.

“Nous sommes passés par ici hier vers 11 heures, et rien ne semblait sortir de l’ordinaire”, a déclaré Paivi, “et puis, une heure plus tard, tout s’est déchaîné.”

Les voisins ont dit que les gens qui y vivaient étaient une gentille famille qui faisait généralement signe quand les gens passaient.

sergent. Timothy Pierotti, de l’équipe d’enquête intégrée sur les homicides, a déclaré que la police avait trouvé les corps de trois adultes à l’intérieur de la maison, “qui feraient partie de la même famille”.

“Les preuves préliminaires suggèrent qu’il n’y a pas de suspect exceptionnel, même si nous n’excluons aucune théorie d’enquête”, a-t-il déclaré.

Les gens rassemblés de l’autre côté de la rue ont dit qu’un physicien nommé Leo Li, un tuteur français nommé Tiffany et leur fils adulte, un tuteur anglais, vivaient à la maison.

Associé à l’adresse est Dreamcasters Travel, et un numéro de téléphone connecté à Tiffany Zhen.

“C’étaient des gens très gentils”, a déclaré Norm Mangleberg. Le couple était des étudiants contemporains du massacre de 1989 sur la place Tiananmen, a-t-il déclaré. “Cela leur a suffi pour sortir de Chine, hein.”

Au moment de la presse, mardi, la police n’avait pas publié les noms des personnes décédées.

« Qui d’autre serait-ce ? » se demanda Mangleberg à haute voix. «Je sais qu’il était un bon voisin pour tous les voisins. Très sympathique et il était plutôt pratique; n’était-ce pas un canot qu’il avait construit, fabriqué ? Il y a un canoë à l’arrière qu’il a fabriqué.

“Nous ne pouvons que spéculer sur ce qui s’est passé”, a-t-il proposé. « C’est du ouï-dire, n’est-ce pas ?

“Le voisin a dit que la fenêtre de la cuisine était tirée, que les rideaux de la cuisine étaient tirés et qu’ils ne l’étaient jamais.”

Un homme du nom de John a dit au Maintenant-Leader il avait entendu dire que la police marchait sur la route avec une lampe de poche lundi, “à la recherche de quelque chose”.

Une résidente de Fraser Heights a déclaré qu’elle connaissait le couple par l’intermédiaire d’un ami commun.

“Tellement, tellement bizarre”, a-t-elle dit à propos de l’affaire. “Je me sens si mal.”

Aux policiers, elle a dit : « Au moins, ils devraient nous dire, à nous habitants d’ici, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas terrifiés. Même un petit indice.

Lundi, le cap. Vanessa Munn de la GRC de Surrey a déclaré dans un communiqué de presse que la police “ne croit pas qu’il existe un risque continu pour la sécurité publique”.

Jean Zou a déclaré qu’elle avait travaillé avec Li chez Future Shop en 2020 et qu’elle avait fait la navette avec lui.

“C’est un très bon gars et il a travaillé très, très dur”, a-t-elle déclaré. “Le nom de la femme est Tiffany, tous deux diplômés de l’Université de Pékin.” Elle a dit que Li a ensuite fréquenté l’UBC pour une maîtrise en informatique. « Sa majeure est la physique, donc il enseigne la physique.

“Je ne l’ai jamais entendu se plaindre de quoi que ce soit.”

«Ils forment une très, très bonne famille et ils sont très heureux de leur vie et ils ont de très bonnes relations entre eux. Ils s’aiment.”

