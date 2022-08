Trois adolescents tués dans un accident de voiture d’horreur alors que des familles dévastées partagent des hommages émotionnels à des fils “magnifiques et incroyables”

LES familles dévastées de trois amis adolescents décédés dans un horrible accident de voiture ont rendu hommage à leurs fils “magnifiques” et “incroyables”.

Aaron Bell de Jervaulx, 18 ans, Tommy Shevels, 18 ans et Louis Banks, 17 ans, sont décédés à la suite de l’accident d’horreur à 23 heures vendredi soir.

Louis Banks, 17 ans, est malheureusement décédé à la suite de l’accident d’horreur 1 crédit

Tommy Shevels, 18 ans, voyageait également dans l’Alfa Romeo 1 crédit

Aaron Bell de Jervaulx, 18 ans, et ses deux amis ont malheureusement perdu la vie 1 crédit

Les copains voyageaient dans une Alfa Romeo 147 grise le long de la B6268, près de Thornton Watlass, North Yorks.

Les services d’urgence sont intervenus mais les passagers Aaron, Tommy et Louis ont été déclarés morts sur les lieux.

La police a confirmé que le conducteur du véhicule, âgé de 18 ans, a été transporté à l’hôpital où il demeure dans un état grave mais stable.

La famille d’Aaron a déclaré que le sportif passionné et fermier était un “jeune homme vraiment incroyable”, ajoutant que la douleur de leur perte était “insupportable”.

Ils ont dit: “Aaron est un fils très aimé, un grand frère, un petit-fils, un neveu et un ami pour tant de personnes.

“Notre magnifique fils nous a été enlevé dans un accident de voiture. Nous avons vraiment le cœur brisé et la douleur est insupportable. Aaron est un jeune homme vraiment incroyable, le meilleur fils que nous puissions demander.

“Il était la raison pour laquelle nous avons tous souri un peu plus et ri un peu plus fort, il avait un sourire si effronté et un rire contagieux.

“Aaron avait trois amours de la vie, le rugby, le cricket et montrer des moutons.

Ils ont également déclaré que les joueurs de l’équipe sportive locale d’Aaron avaient rendu hommage au jeune compétitif et fermier passionné, qui aimait montrer des moutons.

Ils ont dit: “Ses frères Bishop Burton et Wensleydale Rugby ont dit” continuez à marquer des essais pour nous là-haut frère et nous mettrons les chantiers durs ici pour vous. Vous nous manquerez beaucoup. Jamais au-dessus de vous, jamais en dessous de vous, toujours à côté tu’.

“Et le club de cricket de North Stanley, où Aaron joue depuis l’âge de quatre ans, a déclaré à propos d’Aaron” Son sourire effronté, sa ténacité, sa passion, sa camaraderie et sa compétitivité se sont combinés en un sportif qui aime s’amuser à la fois sur le terrain de cricket et de rugby. définition ultime d’un joueur d’équipe ».

“Sa compétitivité a débordé sur son amour de montrer ses moutons Texel ou les moutons Swaledale de son oncle. Nous vous aimons tellement, tellement, volez haut mon pote et brillez de mille feux.”

‘MERVEILLEUX FILS’

La famille de Tommy a rendu hommage à leur “fils merveilleux” et a déclaré qu’il manquera à tous ceux qui le connaissaient.

Ils ont dit: “Tommy était un fils, un grand frère, un petit-fils, un neveu et un cousin merveilleux. Il était un grand ami pour beaucoup et avait toujours le sourire aux lèvres.

“Nous tenons à remercier tous les services d’urgence qui ont participé. Notre famille est vraiment reconnaissante pour tous les messages chaleureux et de soutien en cette période dévastatrice.

“Tommy manquera à tous ceux qui l’ont connu.”

La famille de Louis a déclaré qu’il avait une passion pour l’agriculture, ajoutant qu’il n’y avait “pas assez de mots” pour décrire à quel point le jeune homme comptait pour eux.

Ils ont dit: “Notre garçon Lou Lou.” Par où commencer?

“Louis était beau à l’intérieur comme à l’extérieur. Il était chaleureux et gentil, et avait toujours le sourire aux lèvres et une étincelle dans les yeux.

“Louis s’est fait des amis partout où il allait, à l’école, en jouant au rugby et dans l’agriculture, et une fois qu’il s’est fait un ami, il les a gardés.

“Son incroyable sens de l’humour était contagieux, et il suffisait de regarder son visage souriant et effronté et vous seriez bientôt en train de rire avec lui.

“Sa passion était l’agriculture. C’était tout ce qu’il voulait faire. Conduire un tracteur, faire du quad, agneler, tondre, des porcs, des chèvres, du bétail, peu importe tant que c’était de l’agriculture.

“Louis a fait tout et n’importe quoi qu’on lui demandait de faire, et son rêve était de reprendre la ferme. Il disait déjà à son père comment la gérer.

“Louis, notre beau fils et le frère bien-aimé de Harry et Gracie. Il n’y a pas assez de mots pour décrire ce que tu représentes pour nous. Montez haut dans ce tracteur et soufflez dans ces klaxons !”

Le sergent Adam Elliott de l’équipe d’enquête sur les collisions majeures et de l’équipe de sécurité routière de la police du North Yorkshire a déclaré que l’enquête sur les décès était en cours.

Il a déclaré: “Il s’agit d’un incident tragique qui a coûté la vie à trois jeunes hommes et nos pensées vont à leur famille, à leurs amis et à la communauté au sens large en cette période incroyablement triste.

“Notre enquête se poursuit alors que nous travaillons à établir les circonstances qui ont conduit à la collision.”